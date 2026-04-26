Питерская история «Пяти вечеров». Спектакли 5 и 7 мая

Театр «Лестница» представляет премьеру: «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина

Тель-Авив, театр Нико Нитая | 5 и 7 мая 2026 года, 19:30

В спектакле «Пять вечеров» тель-авивского театра «Лестница» произошла замена исполнителя главной роли. Андрей Кашкер, занятый в проекте изначально, не сможет участвовать в майских показах по логистическим причинам. Роль Ильина — человека, вернувшегося через семнадцать лет и не знающего, как говорить правду, — исполнит Руслан Барабанов.

«Пять вечеров» — это питерская пьеса. Это знает каждый, кто её читал. Актриса Анна Гланц-Маргулис, руководительница театра «Лестница», в интервью перед премьерой отмечает: «Это совершенно питерская история». Ленинградские дворы, коммунальный воздух, особая интонация, в которой недосказанность важнее слов, — все это вшито в текст Александра Моисеевича Володина.

Руслан Барабанов — представитель именно петербургской актерской школы в самом точном смысле этого слова. Выпускник мастерской Вениамина Фильштинского Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Более пятнадцати лет он проработал в труппе БДТ имени Г. А. Товстоногова — того самого театра, на сцене которого «Пять вечеров» были впервые поставлены в 1959 году Георгием Товстоноговым с Ефимом Копеляном и Зинаидой Шарко в главных ролях. Барабанов играл на той же сцене, дышал тем же воздухом легенды.

На сцене БДТ он сыграл десятки ролей. Беляев в «Месяце в деревне» — роль, отмеченная высшей театральной премией «Золотая маска». Марат в спектакле «Мой бедный Марат». Роли в постановках «Дама с собачкой», «Мера за меру», «Norway. Today». В 2020 году Руслан Барабанов приезжал на гастроли в Израиль, участвуя в спектакле «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева.

Сейчас Руслан живёт в Израиле. Он — один из ключевых участников независимой театральной компании Fulcro, созданной в Тель-Авиве выходцами из Петербурга. Руслан занят в самых заметных постановках коллектива, играет в совместных проектах с театром «Гешер», участвовал в премьере «Квадрат» режиссера Марфы Горвиц. Петербург привез его сюда. И теперь он выходит на сцену в спектакле о Петербурге — в роли человека, который тоже откуда-то вернулся и не знает, как об этом рассказать. Совпадение? Возможно. Но театр существует именно для того, чтобы такие совпадения замечать.

Режиссер спектакля Григорий Кофман — тоже человек с петербургскими корнями. Родился в Ленинграде в 1959 году — в тот самый год, когда Володин написал «Пять вечеров». Учился в том же Технологическом институте имени Ленсовета, где «учились» персонажи пьесы. «Я знаю это время изнутри, от корней», — говорит он.

Пьеса Александра Моисеевича Володина написана в 1959 году — в краткую оттепельную весну, когда советский человек впервые за долгие годы позволил себе говорить о частном, о любви, о том, что значит вернуться — и не знать, можно ли. Ильин в пьесе лжёт не потому, что подл. Он лжёт, потому что жизнь устроена так, что иначе, кажется, нельзя. Это диагноз эпохи, который, как замечает Кофман, никуда не делся.

Роль Тамары исполняет Анна Гланц-Маргулис — создатель проекта и художественный руководитель театра «Лестница», для которой эта пьеса была многолетней мечтой. «Это история о том, как война поломала судьбы людей, — говорит она. — А война у нас теперь везде». Рядом с ней на сцене — Дана Кучеровская, Михаил Лернер, Александра Макарская, Илья Иванус.

Спектакль поставлен в камерном пространстве театра Нико Нитая, где между зрителем и актёром практически нет дистанции. И это очень важно, потому что «Пять вечеров» — пьеса о людях, которые не умеют говорить в полный голос. Здесь, в этом театре — всё слышно. Здесь каждая пауза — на расстоянии вытянутой руки.

Постановка состоялась с разрешения Владимира Лифшица — сына драматурга, живущего в США. После 2022 года он ограничил право на постановку произведений отца в России. Для израильской сцены он сделал исключение и напутствовал труппу театра «Лестница» теплым письмом.

Премьера «Пяти вечеров» состоится 5 и 7 мая 2026 года в 19:30 на сцене театра Нико Нитая (Тель-Гиборим, 5, Тель-Авив, первый этаж). Несколько вечеров. Камерное пространство. Петербургская история в исполнении людей, которые знают её не понаслышке.

Состав и постановочная группа:

Главные роли: Руслан Барабанов и Анна Гланц-Маргулис

В спектакле также участвуют: Дана Кучеровская, Михаил Лернер, Александра Макарская, Илья Иванус

Режиссёр: Григорий Кофман

Художник: Михаил Карягин

Световое решение: Михаил Чернявский и Инна Малкина

Музыкальное оформление: Григорий Кофман и Михаил Суд

Автор проекта: Анна Гланц, художественный руководитель театра «Лестница»

Заказ билетов по телефону: 054-633-6334 или онлайн: bit.ly/5vecherov

Театр «Лестница» в Facebook: facebook.com/profile.php?id=61584656456588