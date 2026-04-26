Финал XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна перенесен на сентябрь

Финал XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, который должен был состояться в мае 2026 года, перенесен и пройдет с 3 по 9 сентября 2026 года в Тель-Авивском музее изобразительных искусств и в филармоническом зале «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана.
Решение о переносе финала продиктовано стремлением провести заключительные этапы именно в Израиле. Из-за логистических трудностей, вызванных текущей ситуацией в сфере безопасности, и возможных ограничений Службы тыла на количество зрителей, организаторы сочли сентябрь наиболее подходящим временем для обеспечения безопасности и высокого художественного уровня мероприятия.
Шесть финалистов будут разделены на две группы по три человека; каждый вечер будет выступать одна из групп.
Расписание финальных этапов:
Оркестровый финал (с камерным оркестром «Израильская Камерата Иерусалим»): 3 и 5 сентября, Тель-Авивский музей изобразительных искусств.
Камерный финал: 4–5 сентября, Тель-Авивский музей изобразительных искусств.
Оркестровый финал (с Израильским филармоническим оркестром): 7–8 сентября, «Гейхал ха-Тарбут», Тель-Авив.
Церемония награждения и концерт лауреатов: 9 сентября, «Гейхал ха-Тарбут», Тель-Авив.
«Мы считаем первостепенно важным проведение финальных этапов Конкурса Рубинштейна именно в Израиле, перед местной публикой и в том культурном пространстве, где конкурс родился и вырос», — говорит Ариэль Коэн, руководитель конкурса. «Решение о переносе финала было непростым, оно продиктовано ответственностью перед участниками. Именно это позволяет нам гарантировать проведение конкурса на самом высоком уровне, сохранив уникальный художественный и международный дух нашего мероприятия».
Отборочные этапы конкурса пройдут в запланированные сроки — с 28 апреля по 4 мая — в Академии Кронберга (Германия). Это решение принято, чтобы не нарушать планы 42 пианистов, которые готовились к состязанию более года.
I этап (сольные выступления): 28 апреля – 1 мая.
II этап (сольные выступления): 2–4 мая.
Ведение программы, интервью, дискуссии в антрактах и управление прямой трансляцией будут осуществляться из Тель-Авивского музея изобразительных искусств. Все этапы конкурса будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте: arims.org.il.
Участники и жюри
В этом году в конкурсе принимают участие 42 пианиста из разных стран: 5 из Израиля, 11 из Китая, 5 из Южной Кореи, 3 из России, 2 из Болгарии, 2 из Великобритании, а также представители Украины, США, Беларуси, Грузии, Японии, Латвии, Испании, Польши, Португалии, Чехии, Канады и Швейцарии. Среди участников 7 женщин и 35 мужчин. Возраст самого молодого конкурсанта — 18 лет, средний возраст — 25 лет.
Жюри вновь возглавит прославленный пианист и педагог, профессор Арье Варди. В состав жюри также вошли: Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ефим Бронфман, Акико Эби, Тайсир Элиас, Иэн Фонтейн, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Милх-Шериф, Пётр Палечны и Су Чжан Син..
О программе финала
В финале участники исполнят фортепианные трио совместно со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори, а также фортепианные концерты с оркестрами «Израильская Камерата. Иерусалим» (дирижер Авнер Бирон) и Израильским филармоническим оркестром (дирижер Йоэль Леви).
Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого. Конкурс устанавливает исключительно высокие стандарты и служит мировой платформой для молодых талантов, обладающих интеллектуальной зрелостью и яркой индивидуальностью.
Расписание проведения XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна (2026 год)
27 апреля
Торжественное открытие и Гала-концерт открытия.
Место проведения: Casals Forum, Академия Кронберга (Германия).
28 апреля — 1 мая
I этап (сольные выступления).
Участвуют все 42 конкурсанта, сольные программы продолжительностью 35–40 минут.
Академия Кронберга (Германия).
2-4 мая
II этап (сольные выступления).
Участвуют 16 отобранных пианистов, сольные программы продолжительностью 50–60 минут.
Академия Кронберга (Германия).
3 и 5 сентября
Финал: Оркестровый финал («Классический концерт»). 6 участников.
Выступления с камерным оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под руководством дирижера Авнера Бирона.
Место проведения: Тель-Авивский музей изобразительных искусств.
4-5 сентября
Камерный финал («Камерная музыка»). 6 участников.
Исполнение фортепианных трио совместно со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори.
Тель-Авивский музей изобразительных искусств.
7-8 сентября
Оркестровый финал («Большой концерт»). 6 участников.
Выступления с Израильским филармоническим оркестром под руководством дирижера Йоэля Леви.
Зал имени Чарльза Бронфмана (Гейхал ха-Тарбут), Тель-Авив.
9 сентября
Церемония награждения и Гала-концерт победителей.
Выступления лауреатов с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под руководством дирижера Авнера Бирона.
Зал имени Чарльза Бронфмана (Гейхал ха-Тарбут), Тель-Авив.
