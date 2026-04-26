Финал XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна перенесен на сентябрь

Финал XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, который должен был состояться в мае 2026 года, перенесен и пройдет с 3 по 9 сентября 2026 года в Тель-Авивском музее изобразительных искусств и в филармоническом зале «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана.

Решение о переносе финала продиктовано стремлением провести заключительные этапы именно в Израиле. Из-за логистических трудностей, вызванных текущей ситуацией в сфере безопасности, и возможных ограничений Службы тыла на количество зрителей, организаторы сочли сентябрь наиболее подходящим временем для обеспечения безопасности и высокого художественного уровня мероприятия.

Шесть финалистов будут разделены на две группы по три человека; каждый вечер будет выступать одна из групп.

Расписание финальных этапов:

Оркестровый финал (с камерным оркестром «Израильская Камерата Иерусалим»): 3 и 5 сентября, Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Камерный финал: 4–5 сентября, Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

Оркестровый финал (с Израильским филармоническим оркестром): 7–8 сентября, «Гейхал ха-Тарбут», Тель-Авив.

Церемония награждения и концерт лауреатов: 9 сентября, «Гейхал ха-Тарбут», Тель-Авив.

«Мы считаем первостепенно важным проведение финальных этапов Конкурса Рубинштейна именно в Израиле, перед местной публикой и в том культурном пространстве, где конкурс родился и вырос», — говорит Ариэль Коэн, руководитель конкурса. «Решение о переносе финала было непростым, оно продиктовано ответственностью перед участниками. Именно это позволяет нам гарантировать проведение конкурса на самом высоком уровне, сохранив уникальный художественный и международный дух нашего мероприятия».

Отборочные этапы конкурса пройдут в запланированные сроки — с 28 апреля по 4 мая — в Академии Кронберга (Германия). Это решение принято, чтобы не нарушать планы 42 пианистов, которые готовились к состязанию более года.

Ведение программы, интервью, дискуссии в антрактах и управление прямой трансляцией будут осуществляться из Тель-Авивского музея изобразительных искусств. Все этапы конкурса будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте: arims.org.il.

Участники и жюри

В этом году в конкурсе принимают участие 42 пианиста из разных стран: 5 из Израиля, 11 из Китая, 5 из Южной Кореи, 3 из России, 2 из Болгарии, 2 из Великобритании, а также представители Украины, США, Беларуси, Грузии, Японии, Латвии, Испании, Польши, Португалии, Чехии, Канады и Швейцарии. Среди участников 7 женщин и 35 мужчин. Возраст самого молодого конкурсанта — 18 лет, средний возраст — 25 лет.

Жюри вновь возглавит прославленный пианист и педагог, профессор Арье Варди. В состав жюри также вошли: Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ефим Бронфман, Акико Эби, Тайсир Элиас, Иэн Фонтейн, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Милх-Шериф, Пётр Палечны и Су Чжан Син..



О программе финала

В финале участники исполнят фортепианные трио совместно со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори, а также фортепианные концерты с оркестрами «Израильская Камерата. Иерусалим» (дирижер Авнер Бирон) и Израильским филармоническим оркестром (дирижер Йоэль Леви).

Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого. Конкурс устанавливает исключительно высокие стандарты и служит мировой платформой для молодых талантов, обладающих интеллектуальной зрелостью и яркой индивидуальностью.

Расписание проведения XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна (2026 год)

27 апреля

Торжественное открытие и Гала-концерт открытия.

Место проведения: Casals Forum, Академия Кронберга (Германия).

28 апреля — 1 мая

I этап (сольные выступления).

Участвуют все 42 конкурсанта, сольные программы продолжительностью 35–40 минут.

Академия Кронберга (Германия).

2-4 мая

II этап (сольные выступления).

Участвуют 16 отобранных пианистов, сольные программы продолжительностью 50–60 минут.

Академия Кронберга (Германия).

3 и 5 сентября

Финал: Оркестровый финал («Классический концерт»). 6 участников.

Выступления с камерным оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под руководством дирижера Авнера Бирона.

Место проведения: Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

4-5 сентября

Камерный финал («Камерная музыка»). 6 участников.

Исполнение фортепианных трио совместно со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори.

Тель-Авивский музей изобразительных искусств.

7-8 сентября

Оркестровый финал («Большой концерт»). 6 участников.

Выступления с Израильским филармоническим оркестром под руководством дирижера Йоэля Леви.

Зал имени Чарльза Бронфмана (Гейхал ха-Тарбут), Тель-Авив.

9 сентября

Церемония награждения и Гала-концерт победителей.

Выступления лауреатов с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под руководством дирижера Авнера Бирона.

Зал имени Чарльза Бронфмана (Гейхал ха-Тарбут), Тель-Авив.

Сайт конкурса — https://arims.org.il

Страница в фейсбуке на русском языке — https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition

Иллюстрации предоставлены ассоциацией Конкурса Артура Рубинштейна

Пиар—агентство: Masha Hinich PR & Sofia Nimelstein PR & Consulting