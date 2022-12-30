fbpx
Впечатления

ALICE ПОКОРИЛА ТЕЛЬ-АВИВ

By
Posted on

Не читайте текст, рассмотрите сначала эти великолепные фотографии Деда Саша и Sergey Demyanchuk! Мне повезло увидеть вчера это зрелище собственными глазами: новая премьера знаменитого Театра танца Momix (США) по любимой книге нашей юности Льюса Кэррола.

Помню, как с детства меня поражала, увлекала безудержная фантазия этой книжки. И спектакль поднимается к «Алисе» не в смысле неуклонного следования сюжету книги, а тем, что погружает нас в мир ее фантазий. Хотя есть, конечно, и канва: Алиса, кролик, кроличья нора, колода карт – и все это обыгрывается с таким шармом, с таким вкусом, что зрители устраивали овации после каждого номера.

Номера сменялись с калейдоскопической быстротой. Алиса (или даже 4 Алисы) переживает всевозможные превращения, сталкивается с различными версиями себя, то уменьшаясь, то становясь выше, достигая потолка, знакомится с чудесными и чудаковатыми существами и, в целом, наслаждается жизнью.

Все в спектакле на самом высшем уровне: музыка, цвет, свет, костюмы и, конечно, танец. Режиссеру спектакля «Alice» Мозесу Пендлтону удалось создать завораживающее зрилище. Актеры, прикрытые удивительными тканями превращались в необычные геометрические фигуры, крутились на трапециях, взмывали к потолку. Режиссер выстраивал такие многофигурные массовые сцены, что публика просто открыла рот, когда в конце на поклон вышло всего-то 8 человек. И это было удивительнее всего!

Знаменитый театр Momix приезжает к нам практически каждый год. Но этот безудержный полет фантазии, эта красочная постановка – наверное лучше, что я у них видел. Говорят, билеты давно раскуплены, но может быть вам повезет…
***
Итак, Momix. ALICE:
Оперный Театр Тель-Авива:
28 декабря 2022 года, среда, 20:00
29 декабря 2022 года, четверг, 20:00
30 декабря 2022 года, пятница, 13:00 и 21:00
31 декабря 2022 года, суббота, 12:00 и 20:00
2 января 2023 года, понедельник, Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 20:30
3 января 2023 года, вторник, «Театрон Иерушалаим», зал «Шеровер», Иерусалим, 20:30
4 января 2023 года, среда, «Аудиториум», Хайфа, 20:30
5 января 2023 года, четверг, Центр сценических искусств Ашдода, 20:30
6 января 2023 года, пятница, «Гейхал а-Театрон», Кирьят-Моцкин, 20:30
7 января 2023 года, суббота, «Гейхал а-Театрон», Кирьят-Моцкин 12:00 и 20:00
Билеты в «Браво»: https://bit.ly/3SxxPqh, а также в кассах залов.
Организатор представлений Momix Израиле компания Bimot Global.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR&Consulting

Related Items:,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.comwww.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.com