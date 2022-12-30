ALICE ПОКОРИЛА ТЕЛЬ-АВИВ

Не читайте текст, рассмотрите сначала эти великолепные фотографии Деда Саша и Sergey Demyanchuk! Мне повезло увидеть вчера это зрелище собственными глазами: новая премьера знаменитого Театра танца Momix (США) по любимой книге нашей юности Льюса Кэррола.

Помню, как с детства меня поражала, увлекала безудержная фантазия этой книжки. И спектакль поднимается к «Алисе» не в смысле неуклонного следования сюжету книги, а тем, что погружает нас в мир ее фантазий. Хотя есть, конечно, и канва: Алиса, кролик, кроличья нора, колода карт – и все это обыгрывается с таким шармом, с таким вкусом, что зрители устраивали овации после каждого номера.

Номера сменялись с калейдоскопической быстротой. Алиса (или даже 4 Алисы) переживает всевозможные превращения, сталкивается с различными версиями себя, то уменьшаясь, то становясь выше, достигая потолка, знакомится с чудесными и чудаковатыми существами и, в целом, наслаждается жизнью.

Все в спектакле на самом высшем уровне: музыка, цвет, свет, костюмы и, конечно, танец. Режиссеру спектакля «Alice» Мозесу Пендлтону удалось создать завораживающее зрилище. Актеры, прикрытые удивительными тканями превращались в необычные геометрические фигуры, крутились на трапециях, взмывали к потолку. Режиссер выстраивал такие многофигурные массовые сцены, что публика просто открыла рот, когда в конце на поклон вышло всего-то 8 человек. И это было удивительнее всего!

Знаменитый театр Momix приезжает к нам практически каждый год. Но этот безудержный полет фантазии, эта красочная постановка – наверное лучше, что я у них видел. Говорят, билеты давно раскуплены, но может быть вам повезет…

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Итак, Momix. ALICE:

Оперный Театр Тель-Авива:

28 декабря 2022 года, среда, 20:00

29 декабря 2022 года, четверг, 20:00

30 декабря 2022 года, пятница, 13:00 и 21:00

31 декабря 2022 года, суббота, 12:00 и 20:00

2 января 2023 года, понедельник, Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 20:30

3 января 2023 года, вторник, «Театрон Иерушалаим», зал «Шеровер», Иерусалим, 20:30

4 января 2023 года, среда, «Аудиториум», Хайфа, 20:30

5 января 2023 года, четверг, Центр сценических искусств Ашдода, 20:30

6 января 2023 года, пятница, «Гейхал а-Театрон», Кирьят-Моцкин, 20:30

7 января 2023 года, суббота, «Гейхал а-Театрон», Кирьят-Моцкин 12:00 и 20:00

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/3SxxPqh , а также в кассах залов.

Организатор представлений Momix Израиле компания Bimot Global.