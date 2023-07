Американский театр танца Элвина Эйли выступит в Израиле

Верхнее фото: Revelations. Choreographer: Alvin AileyAlvin Ailey American Dance TheaterCredit Photo: ©Paul Kolnik

Американский театр танца Элвина Эйли – Alvin Ailey American Dance Theater (AAADT), основанный в 1958 году, столь любимый израильской публикой, вновь приезжает в Израиль. 20 сентября 2023 он откроет балетный сезон в Оперном театре Тель-Авива.

Художественный руководитель ансамбля Роберт Баттл составил для этого гастрольного турне две различные программы из работ самого Элвина Эйли и других хореографов. Они поставлены для танцоров AAADT, выучке, умению и таланту которых можно только удивляться. И еще больше удивляться тому, как можно танцевать спиричуэлс – эта гениальная идея Эйли поражает воображение до сих пор.

Сегодня театр Элвина Эйли – один из ведущих танцевальных коллективов США. В 2008 году Конгресс США присвоил театру статус «посланника американской культуры в мире». Особенность танцевального языка Элвина Эйли – соединение классического балета, джаза, модерна и элементов афро-этники. Театр танца Элвина Эйли наглядно демонстрирует, что балет мыслим и без «пачек» с трико, и что на классической балетной основе можно создать новое направление в танце, которое найдет поклонников среди тех, кто никогда не питал склонности ни к классическому балету, ни к классической музыке.

Визитная карточка театра – балет «Откровения» (Revelations) 1960 года на музыку госпел. В США эта работа Эдвина Эйли на государственном уровне признана классикой национального балета, «шедевром, обязательным к просмотру для всех».

«Revelations» – знаковое произведение в мировой современной хореографии, исполняемое на мелодию Rock My Soul in the Bosom of Abraham. Балет, поставленный в 1960-м году и напоминающий живые картинки к проповеди афроамериканского пастора, поражает и спустя шестьдесят с лишним лет. Каждая из двух программ израильских гастролей театра Элвина Эйли завершится исполнением «Revelations».

Программа «А»:

«Night Creatures» – хореография Элвина Эйли, музыка Дюка Эллингтона.

«Cry» – знаменитое соло Эйли, посвященное всем темнокожим матерям во всем мире.

«The River» – хореография Элвина Эйли, музыка Дюка Эллингтона. Аллегория на темы круговорота жизни. Это первое симфоническое произведение, созданное Эллингтоном специально для театра танца Элвина Эйли.

«Revelations» – культовое произведение Элвина Эйли.

Программа «Б»:

«In a Sentimental Mood» – мировая премьера хореографа и танцора Джамара Робертса. Интимные моменты, откровения любви и страсти. На музыку Дюка Эллингтона и джазовые стандарты в новой аранжировке композитора Рафика Бахатья.

«Duet» – работа хореографа Пола Тейлора 1964 года на музыку Генделя, трогательный любовный дуэт.

«Are You in Your Feelings?» – новая работа хореографа Кайла Абрахама. Торжество черной культуры, черной музыки и духа молодости. Под звуки соул-музыки, хип-хопа и ритм-н-блюза.

«Revelations» .

Театр танца был основан Элвином Эйли в 1958 году. Первыми группу из семи афроамериканских танцовщиков приютили в Еврейском молодежном центре на 92-й улице в Нью-Йорке. Любознательность – наша национальная черта, иначе и не объяснить, почему именно в еврейском молодежном манхэттенском клубе чернокожие танцоры стали репетировать танцы под спиричуэлс. Там же прошел первый спектакль театра, с тех пор работы Элвина Эйли посмотрели более 30 миллионов зрителей в 85 странах.

Легенда гласит, что танцами Эйли увлекся, увидев выступления «Русского балета Монте-Карло» (Les Ballets Russes de Monte Carlo). Всего Элвин Эйли создал 79 хореографических работ, но всегда настаивал на том, чтобы танцовщики его труппы исполняли номера и других хореографов. В репертуаре его театра более 200 спектаклей 70 балетмейстеров, а сам Эйли ставил балеты для многих других ансамблей, в том числе и израильских.

Джудит Джемисон, которой Эйли завещал продолжать его дело, – его муза, одна из заметных танцовщиц 20 века, для которой и вместе с которой он поставил несколько спектаклей. В AAADT Джудит танцевала с 1965 года, а после 15 лет совместной работы покинула ансамбль, основала свой коллектив, работала в других театрах (ее хореографию высоко ценила Жаклин Кеннеди), но затем вернулась к Эйли.

В 1991 году Джудит Джемисон создала балет «Rift», посвященный Элвину Эйли. Благодаря организационным талантам Джемисон, AAADT выступал на открытии Олимпиады в Атланте и в Солт-лейк-Сити, где сама Джудит несла олимпийский факел.

У AAADT ест своя школа, где обучается немало новых танцовщиков, желающих постичь историю искусства балета, современный танец и специфику AAADT, то есть результат смешения крепко усвоенной классической основы с элементами модерна и чувственных афроамериканских танцев, дающих возможность танцовщикам перевоплощаться десятки раз за вечер.

В 2012 году пост худрука театра занял хореограф Роберт Баттл, руководящий сегодня труппой вместе с танцором Мэтью Рашингом.

Спустя 65 лет после основания театр танца продолжает выступать в США и по всему миру. Наряду с основной группой действуют и другие организации, в том числе молодежный ансамбль Alvin 2 и учебные центры для танцоров. Под эгидой AAADT проходят многие мероприятия по всей стране, а центр в Нью-Йорке растет и развивается. Так что наследие Элвина Эйли продолжает жить спустя много лет после его кончины.

История же самого Элвина Эйли напоминает воплощение американской мечты о self-made-man: с помощью напористости и таланта он создал одну из крупнейших в США театральных компаний.

Элвин Эйли родился в январе 1931 года в Техасе, умер в 1989 году в Нью-Йорке. Он появился на свет у его 17-летней матери Лулы, и был единственным ребенком. Когда Элвину исполнилось полгода, отец ушел от них. Сначала мать с Элвином переехали в Навасоту, но позже обосновались в Лос-Анджелесе.

Робкий и стеснительный от природы Элвин неожиданно начал заниматься танцами по совету одноклассника, приведшего его в 1949 году в студию танца Лестера Хортона (Lester Horton’s Hollywood studio). Тогда же он бросил ради балета учебу на отделении романских языков в университете UCLA. В 1954 году он переезжает в Нью-Йорк для участия в бродвейском спектакле «Дом Цветов» по рассказу Трумена Капоте. Учится современному танцу и сценическому искусству у многих педагогов, в том числе и у Марты Грэхам, и постепенно, в 1958 году приходит к решению создать собственную танцевально-театральную компанию.

Alvin Ailey American Dance Theater (AAADT) начался как репертуарная компания в составе 7 танцоров. Восторженные отзывы критиков о первых выступлениях AAADT в 1958-1960 годах ознаменовали начало новой эры в афроамериканском балете.

В 1950-е годы Эйли познакомился с Дэвидом Мак Рейнольдом – американским социалистическим политическим деятелем. Их отношения оказали влияние на всю его жизнь. Несмотря на то, что Элвин Эйли дал несколько интервью, он был скрытен в том, что касалось его личной жизни, и говорил о себе как о «холостяке и бирюке».

В 1953 году Лестер Хортон скончался, Эйли принял руководство его труппой. В течение нескольких лет он появлялся и на Бродвее, и в фильмах как танцор, балетмейстер, актер и режиссер. В 1965 году Элвин решил прекратить выступать и сосредоточился на хореографии и управлении театром. С 1969 года AAADT был постоянной группой Бруклинской консерватории. В 1972 году был создан Центр танца Элвина Эйли и при нем – балетная школа.

Несколько танцев Элвина Эйли стали прецедентом в американском балете. Его Feast of Ashes 1962 года признан первой успешной постановкой балета «на пуантах» в стиле модерн. В 1970-м он создал джазовый балет The River на музыку Дюка Эллингтона, подняв уровень театрального джаз-танца и балетной техники. В 1971-м Эйли поставил хореографию для рок-оперы Леонарда Бернстайна Mass, которой был торжественно открыт концертный зал Kennedy Center в Вашингтоне.

Основные хореографические постановки Элвина Эйли распределились между его собственной компанией, American Ballet Theater, the Joffrey Ballet, the Paris Opera Ballet, the London Festival Ballet и the Royal Danish Ballet. Среди его многочисленных наград есть почетная степень доктора искусств от Принстонского университета и медаль за укрепление мира от ООН.

В самом начале пути театр танца AAADT ездил по всем штатам, показывая свои работы огромному количеству людей, которые никогда не видели танцевальных спектаклей. Эта афроамериканская аудитория представляла существенный источник поддержки для театра Элвина Эйли. Позже компания завоевала международную репутацию, благодаря серии концертных туров, начиная с 1962 года в странах Юго-Восточной Азии и Австралии.

