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АРТхеология Шмуэля Шелеста в BoHouse

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«АРТхеология или путешествие во времени» – это необыкновенная персональная выставка удивительного Иерусалимского художника Шмуэля Шелеста в BoHouse

Эта выставка, словно портал времени, открывает перед нами библейскую историю нашего народа, запечатленную в свитках.
Поэтому не случайно мы открываем эту выставку сразу после праздника Шавуот, который знаменует собой дарование Торы и Десяти Заповедей Моисею и народу Израиля на горе Синай..
Мы живём в стране, где в электричке можно встретить Суламифь. На каждом шумном митинге выступает свой Иеремия. Потомки Моисея больше не строят пирамид, зато строят небоскребы. Мудрости Соломона нам, увы, не всегда хватает, но всё-таки мы стали не только народом книги, но нацией стартапа. И кто знает, возможно в школу или детсад уже ходит кто-то из рода Давида, которого уже не одно тысячелетие ждут евреи. Нас окружают образы людей, живших на этой земле три тысячи лет тому назад.

На выставке представлены три серии свитков из проекта “Комментарии“. В еврейской традиции принято комментировать тексты Священного Писания и связывать события того времени с сегодняшним днем. В своей работе, которой уже более десяти лет, художник пытается дать свой личный визуальный комментарий к основополагающим фактам еврейской истории. Но делает он это языком современного искусства. Такое сочетание традиционного подхода к тексту и поиска нетрадиционных визуальных решений, создает для зрителя возможность не только окунуться в библейскую историю, но и самому попытаться разгадать намеки и пророчества, перенесенные из Библейского текста в ткань изобразительного ряда.

Эта выставка о связи прошлого и настоящего. Согласно еврейской традиции “Все мы стояли под горой Синай” – и в этих архаических образах мы видим современных израильтян, которых мы встречаем сегодня на улицах Иерусалима и Хеврона, Тель-Авива и Хайфы.

Художник работает в технике монотипия, а также живопись акрилом на бумаге и на холсте, которые максимально отвечают его задачам.

Шмуэль Шелест родился в 1957 году в Киеве, Украина. Окончил Киевский художественный институт, а также Ташкентский театрально-художественный институт. 2006 году репатриировался в Израиль. Живет в Маале-Адумим, работает в Иерусалиме.

Участвовал в 25-х персональных и многочисленных групповых выставках в Израиле и за рубежом, в таких странах как Узбекистан, Япония, Сингапур, Малайзия, Германия, Голландия, Грузия, Украина, Россия, Франция.

КураторыГади Болеславский, Дина Бова  и  Марина Шелест

Адрес: BoHouse – Shenhav 153, Shaar Efraim.

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Посещение:

После открытия выставку посетить можно в любой день. Мы проводим экскурсию на выставке, а также в частной коллекции произведений искусства BoHouse.

Экскурсия длится 45-60 минут. Минимум 4 человека.
Для записи, звоните по телефону 052-5092193, Гади.
Стоимость входа: 50 шекелей

Время и место
13 июня 2024 г., 19:00 GMT+3 – 26 сент. 2024 г., 19:00 GMT+3
BoHouse, Shenhav St 153, Sha’ar Efraim, Israel

О событии
Открытие: четверг, 13 июня, в 19:00, 2024 г.
Закрытие: 26 сентября.
Вход: 50 шек. bit по номеру 052-5092193 или наличными.
Место: Bohouse – Основная галерея. Шаар Эфрайм.  WAZE

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