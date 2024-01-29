Разговор с Ольгой Ерушалми. Без прикрас

Дина Бова беседует с Ольгой Ерушалми.

Источник – https://www.bohouse.art/ru/post/olga_yerushalmi_talk_exhibition_ru Первого февраля в 19:00 в BoHouse открывается персональная выставку художницы Ольги Ерушалми “Без Прикрас” . На выставке будут представлены 45 портретов – не парадных, а очень личных, будто подсмотренных.

Ольга Ерушалми – известный израильский художник-экспериментатор и талантливый живописец. Ее цель исследовать свою внутреннюю глубину и отражать ее через внешнее наблюдение, которое создает интимные моменты связи со зрителем. Родилась в Санкт Петербурге. В Израиле с 1993 года, живёт и работает в Холоне. Окончила художественную академию Бецалель в Иерусалиме. Участвовала в 6-ти персональных и многочисленных групповых выставках. Является куратором выставок в Израиле. Ее работы находятся в частных коллекциях в Израиле и за рубежом.

Нам очень интересно ее творчество и она сама как личность, и в преддверии ее выставки “Без Прикрас” у нас получился довольно любопытный разговор.

Dina Bova: ты каждый день рисуешь, делаешь зарисовки в альбом. Видно, что живопись для тебя призвание. Меня лично это восхищает. Что толкает тебя каждый день делать новые зарисовки?

Olga Yerushalmi: Я стараюсь рисовать почти каждый день, потому что иначе я чувствую, что ржавею. Когда я не рисую (хоть что-нибудь хоть чем-нибудь) я чувствую себя плохо. Это мой наркотик, наверное.

Dina Bova: Твои модели выглядят абсолютно естественно. Не чувствуется позерства. Никто не пытается выглядеть лучше чем он есть. Да никто вообще ничего не пытается. Ты будто пишешь жизнь такую какова она есть. Ты видишь ее изъяны, но не фокусируешься на них, не иронизируешь, не высмеиваешь. Могу сказать, что даже не показываешь свое отношение. Ты будто документируешь моменты из жизни – будто даже подсмотренные моменты, чьи-то очень личные моменты. И у тебя получается отразить и человека и пространство вокруг очень естественно. Очень по-настоящему. И чувствуется взаимное доверие между персонажами и тобой – художницей.

Как ты к этому пришла?

Olga Yerushalmi: Для начала были наброски. Как и всем, чтобы научиться рисовать, нужно было рисовать всех подряд и много. И быстро, а то рисуемый убежит 🙂. Потом в академии были профессиональные модели, но и цели там были другие, так что про естественность можно было забыть. К тому же я тогда ушла от реализма во что-то совсем иное, не знаю, как назвать, наверное, магический реализм. Я рисовала фантастических персонажей на фоне загадочных миров. Они представляли собой аллегорические изображения темных человеческих эмоций, возникших из подавленного и замкнутого состояния души.

А потом я вернулась к «реальному» человеку, без прикрас – такому как он есть, и оказалось, что все сделанное прежде не годится и надо по-другому.

Насчет естественности и позерства – я думаю, что это все таки не совсем естественность, это скорее игра в естественность, поэтому мне нравится рисовать как профессиональных моделей (они умеют расслабляться), так и не профи (они просто такие, как есть).

Работа Ольги Ерушалми ©



Dina Bova: Где с ты знакомишься со своими моделями? Где их пишешь? Ты пытаешься узнать их поглубже как личность или они интересны тебе только внешне? Есть предпочтения – возраст/пол/другое ?

Olga Yerushalmi: Знакомлюсь по-разному. Иногда они сами ко мне обращаются, иногда по рекомендациям других художников, иногда увижу кого-то интересного и спрашиваю а можно ли ее/его порисовать. Но человек обязательно должен быть мне интересен. Иногда бывают классные модели – и красивая, и сидит хорошо и все как надо, но мне не интересно – и тогда увы – не рисую больше одного-двух раз. Предпочтений особых нет, но с женщинами мне все же проще и интереснее – они лучше раскрываются.

Dina Bova: я знаю несколько очень мощных художников, которые умеют создавать выпуклый и необычный персонаж. А вот сама обстановка пустая – персонаж на пустом фоне. У тебя фон – обстановка и атмосфера очень хорошо переданы. Как ты составляешь композицию?

Olga Yerushalmi: Композиция зависит от конкретного человека, которого рисую, от моего состояния, от того, что меня сейчас больше всего “заводит”. Как-то так.

А фон или обстановка – передает историю, документирует момент из жизни. Человек же не существует в вакууме. А вот выбор композиции обнаженного тела как абстрактного объекта, оторванного от времени и места, позволяет ощутить тело как природный объект, несовершенство которого указывает на его красоту.

Работа Ольги Ерушалми ©

Dina Bova: как у тебя получается такая сумасшедшая продуктивность – и количество и качество?

Olgа Yerushalmi: Смеёшься? Мне кажется, что я ужасно медленно работаю. И скучно…

Dina Bova: Да… Есть хорошая фраза – чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног…

Olga Yerushalmi: Да. Из “Алисы в Зазеркалье”.

Dina Bova: что тебя вдохновляет на выбор сюжета / цвета / декорации / атмосферы?

Olga Yerushalmi. В последнее время меня интригует свет. Как свет падает на объект, игра теней и прозрачности, проявляющееся в повседневных предметах. А рассеянный и мягкий свет создает атмосферу тихой и интимной гармонии.

Работа Ольги Ерушалми ©



Dina Bova: есть современные авторы, что тебя вдохновляют? Кто? А из старых мастеров?Olga Yerushalmi: Есть. Из старых мне

нравятся Люсьен Фрейд, Лотрек, Шиле, Дега, Серов, Репин, Хоакин Соролла (обожаю его!), северное возрождение (всё!), Беллини, маньеристов люблю. Из современных мне нравится испанский художник Carlos San Millan.

Dina Bova: какие сюжеты/персонажи тебе наиболее интересны? А какая техника?

Olga Yerushalmi: Персонажи – тетки, как я 🙂. Я стараюсь выразить человека во всех его оттенках.

А техника разная, что в тот момент торкнет, то и будет. Мне нравится творить в разных техниках и комбинировать их на одной поверхности. Восковые мелки, акрил и карандаш смешиваются вместе и освобождают от необходимости решать, как и что рисовать, и позволяют сконцентрироваться и работать. А еще я люблю рисовать свободными движениями и толстыми кистями.

Работа Ольги Ерушалми ©



Dina Bova: Скажи, а с какого возраста ты начала рисовать и когда поняла что это твой выбор в жизни/призвание – что ты хочешь заниматься только этим?

Olga Yerushalmi: Я начала рисовать лет в 15 и к 16-ти решила, что буду художником (художницей).

Dina Bova: по моим наблюдениям довольно сложно выжить в мире искусства как финансово, так и социально – многие, чтобы продвинуться толкают конкурентов локтями и обесценивают. Особенно сложно молодым и талантливым женщинам, там где до сих пор правила игры диктуют мэтры прошлых поколений, которые могут смотреть на тебя свысока и с пренебрежением, особенно если ты талантлива и выделяешься.

Ты сталкивалась с подобным? Как ты этой всей шелухе не даёшь в себя проникнуть и повлиять на твою работу?

Olga Yerushalmi: Я сталкивалась, но тут ещё есть и мой собственный “синдром самозванца”. А ещё есть внутреннее убеждение в своей правоте. Они сталкиваются и воюют.

Работа Ольги Ерушалми ©

Dina Bova: “собственный синдром самозванца” – что ты имеешь ввиду?

Olga Yerushalmi: Ну типа “ну какой я художник – так фигня какая-то, рисовать не умею, форма плывет, вот, посмотри на других”. Разве что линия неплохая, да цвет чувствую…

Dina Bova: Думаю что сомнения это скорее признак интеллекта и открытости. Только дурак ни в чём не сомневался и всегда уверен в своей правоте и что а вокруг все дураки. 🙂

Olga Yerushalmi: Да, но вот такой вид сомнений – когда то, что отлично – называется “неплохо”, а то, что хорошо, пусть и не идеально – называется “ужасно, бездарно, плоско, пошло” – я чаще всего встречаю именно у женщин.

А еще я слышала, что женщина в принципе не может быть гением, ибо им может быть только мужчина. И живописать не сможет никогда так, как это может мужчина, потому что так. Как аксиома. И все… 🙂

Dina Bova: А в каком контексте ты это слышала?

Olga Yerushalmi: Когда, например, при мне обсуждали выставку обнаженной натуры, что только мужчина может передать. Причем я сталкивалась с этим в разных тусовках, с разными людьми и на разных языках. И нет, не потому что «только мужчина может прочувствовать женскую красоту» (тоже спорно, ну ладно), но и вообще, по определению (см. пункт выше). А то, что обнаженная натура это не обязательно и не всегда про “красоту” – нет, они это не слышали. При чем отрицать красоту (читай “красивость”) во всем остальном можно, а в изображении женщины низззяяя. Ну а женщины просто завидуют, поэтому рисуют некрасивых – это мне лично писали 🙂.

Dina Bova: Я тоже не раз встречала такой подход, что картина с обнаженной натурой «должна» изображать эту натуру «красивой» (видимо по каким-то современным стандартам) и гламурной 🙂 – с чем я категорически не согласна. А насчёт “видеть красоту”, то хорошо сказал Маленький принц – «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь»

Работа Ольги Ерушалми ©



Dina Bova: Напоследок, хочу затронуть интересную, но довольно непростую и можно даже сказать экзистенциальную тему. К чему ты вообще стремишься в творчестве? Что тобою движет? Что мотивирует?

Olga Yerushalmi: Начну с более простого. Я хочу зарабатывать своими работами, но при этом боюсь, что это будет меня ограничивать тем, что диктует рынок, т.е. вынуждать рисовать то, что хорошо продается. И, к сожалению, часто именно то, что продается для меня уже эмоционально устарело. А еще, я хочу зарабатывать достаточно, чтобы снять студию с хорошим светом и высокими потолками…

У меня есть свое внутреннее понимание эстетики. Когда я рисую, я пытаюсь с разных сторон подойти к этому, ищу то через тему, то через манеру, то через отказ от них. В какой-то момент мне начинает казаться, что вот оно и ещё чуть-чуть, и я сделаю так как надо… Но часто бывает, что затем я начинаю понимать, что это совсем не то и мое представление о “правильном” изменилось и эти работы или не дотягивают или вообще устарели…

Работа Ольги Ерушалми ©

Dina Bova: Хорошо. Допустим у тебя есть студия – большая, светлая, с высокими потолками. И работы твои покупают, и ты неплохо зарабатываешь. Но это всё скорее инструменты, а не самоцель. Творческий поиск своей собственной эстетики и стиля – это уже ближе, это и самоцель и путь к ней. Есть ли какое-то самое заветное желание? Что-то что выделит тебя от других художников?

Olga Yerushalmi: Если много рисовать и не бояться лажать, то рано или поздно, я надеюсь, появится тот самый мой личный творческий язык, который меня выделит. Хочется сделать какой-то прорыв. Открытие. Свой вклад в искусство. Когда-то у меня была дерзкая мысль, что вот я ещё немного поднапрягусь, и найду то самое “петушиное” слово – такой образ, такой тип/язык рисования, чтобы «стол стал столом» – как символисты хотели. Но пока я еще не там…

Dina Bova: А кем/как ты хочешь себя видеть и как ты хочешь чтобы тебя видели другие? Такие вещи как известность и выставки в крупных мировых музеях наряду с мастерами мирового искусства тебя привлекает или тебе это не так важно?

Olga Yerushalmi: О! Ещё как важно! Это же то самое, что называется признание! Но это слишком даже для мечты… А вообще, я хочу, чтобы во мне видели интересного художника. Хочу сама в себе это тоже видеть…