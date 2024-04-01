Художница Мария Сорина – разговор о жизни и творчестве

В субботу, 6-го апреля в в малой галерее (студии) в BoHouse в мошаве Шаар-Эфраим открывается выставка художницы Марии Сориной – Бестиарий

Мария Сорина известный, состоявшийся художник, с узнаваемой стилем и смелой манерой письма. Художница родилась в Москве в 1999 году. С 10 до 20 лет выставлялась в лучших галереях Москвы. После начала войны с Украиной, 8 марта 2022 года, Мария покинула Россию и переехала жить в Израиль. Но 7 октября война пришла и в Израиль. Война сейчас везде. Прежде всего в душах людей и это страшно.

Работы Марии Сориной отражают то, как художница видит реальность и окружающий её мир. То, что художница хотела выразить через бестий легко понять, оглянувшись вокруг и посмотрев реальности в глаза, где человек легко превращается в зверя.

На выставке будут представлены 13 работ последних двух лет, созданные в Израиле.

Мария не просто талантливый автор, она очень отважный и оптимистичный человек с необычной историей и очень непростым жизненный путём. За свои 24 года, Мария пережила несколько событий, которые перевернули ее жизнь.

История Марии Сориной, ее личность и творчество нас очень тронули, и в преддверии ее выставки “Бестиарий”, мы решили с ней поговорить, а также рассказать ее историю.

Когда Маше Сориной было семь лет у нее произошло обширное кровоизлияние в мозг. Её прооперировали в Москве, но у девочки развился отек мозга и левая половина тела была парализована.

Для реабилитации и лечения семья приехала в Израиль в 2007 году. В клинике в Иерусалиме сделали все возможное, но последствия были уже необратимы. Поэтому Маше пришлось заново учиться говорить, ходить и радоваться жизни. Ей было трудно смотреть телевизор и читать, но однажды папа принес домой чистый холст, который нашёл на улице. С этого холста все и началось. Рисование стало для Маши и развлечением, и радостью, и смыслом жизни. Она не только научилась всё делать заново, но и стала воспринимать мир по-другому и выражать себя через живопись.



Маша Сорина в 7 лет с мамой – художницей и керамистом Екатериной Бермант, Иерусалим. 2007 г. ©

После реабилитации Маша пошла учиться в местную школу в Иерусалиме. Но в 2009 году, Маша с семьёй снова вернулись в Москву, где у родителей была любимая работа. Но Маша на всю жизнь запомнила год, проведенный в Иерусалимской школе, как самый лучший школьный год.

В Москве творчество Маши Сориной заметили и оценили в лучших художественных галереях Москвы. В возрасте от 10 до 20 лет у юной художницы было 7 персональных выставок, включая четыре на Винзаводе в галереях «Pop of art», «Роза Азора», «Aйдан галерея» и в Бродильном цеху.

Окончив школу в Москве, Маша поступила в московский филиал Британской школы дизайна. А потом 24 февраля 2022 года началась война и жизнь снова перевернулась. И через неделю после первой бомбежки Киева, 8 марта 2022 года, Маша Сорина со всей семьёй покинула Россию и вернулась в Израиль, на этот раз в Тель-Авив.

И уже в Тель Авиве Маша написала, пожалуй, самые сильные свои антивоенные картины, которые экспонировались на двух выставках и принесли художнице известность среди местной публики.



Мария Сорина -“24/02/22” (вторжение в Украину), акрил, сухая пастель, белый линер, 120х120 см, 2022

В Израиле художница уже успела построить свою собственную семью и родила мальчика, которого назвала Лев. Маше удается совмещать материнство с творчеством. Она старается рисовать практически каждый день. Для нее творчество – не работа, а образ жизни. В Израиле, у друзей Маши появилась традиция. Когда они находят на улице очередной холст, они несут его художнице, как когда-то принес холст папа семилетний Маши, в Иерусалиме в период реабилитации. И Маша рисует новую картину.





Художница Мария Сорина – 2024 г, Израиль. ©

Разговор между Марией Сориной и Диной Бова – фотохудожницей и одним из кураторов выставки.

Дина Бова: Маша, почему ты рисуешь животных? Бестия, это дикий зверь. И цветы у тебя тоже, на мой взгляд, выглядят дикими и хищными. Кто эти дикие существа для тебя? Почему именно они?

Мария Сорина: образ любого зверя мне легче нарисовать, чем человека. Одной линией или с закрытыми глазами. Бестия для меня это что-то безумное, скачущее, с рогами оленя, с большими зубами и когтями, четырьмя или шестью ногами.

В детстве я рисовала котов с крыльями, рыб на четырех ногах, носорогов кожа которых была покрыты тонким узором, Животных, которых нет в природе. Однажды в детстве папа спросил меня вижу ли я этих существ? Я ответила ему «Папа не волнуйся, я их выдумываю». Сейчас мне немного сложнее рисовать животных, чем в детстве. Ушла та легкость. Зато сейчас я не боюсь больших холстов. Раньше нарисовать большую картину для меня было непреодолимым стрессом.



Мария Сорина “Быки” ©, холст, акрил и гуашь, 100х70 см, 2022

Дина Бова: А что тебя толкает выдумывать именно таких фантастических бестий? У Роулинг есть серия книг “Фантастические твари”, которые также можно отнести к жанру бестиариев. Ты читала или смотрела фильм? Есть ли какая-то связь между ними и тем что ты делаешь?

Мария Сорина: Какую именно бестию я нарисую, зависит от настроения. Когда настроение хорошее, получаются добрые животные, когда плохое – зверь получается соответствующий. Когда-то у художников был один единственный источник вдохновения – природа. aТам иногда встречаются удивительные образы. Выдуманный мир Роулинг мне, конечно же, нравится, я читала все ее книги, смотрела фильмы, но специально никогда не брала образы у нее. Ее фантастические твари все-таки слишком волшебные для меня.

Дина Бова: Ты вернулась в Израиль с началом войны в Украине 24 февраля 2022. Затем, 7 октября 2023 в Израиле тоже началась война. Как новая реальность в Израиле а также эти печальные события повлияли на твои сюжеты/персонажи или стиль?

Мария Сорина: в моей жизни было несколько событий, которые перепахали меня. В том числе две войны, начавшиеся 24 февраля 2022 года и 7 октября 2024 года.

Когда мы приехали в Израиль после начала войны с Украиной, у нас было по чемодану на каждого члена семьи. Поэтому рисовать я начала на картонных коробках от телевизоров, которые мама приносила с улицы. Израиль потрясающая страна, где холсты можно находить на улицах! Моя первая картина в Израиле была на большой коробке от телевизора Samsung про начало войны с Украиной. Но война идет за нами по пятам, так что другой огромный холст, который мой приятель нашел в Тель-Авиве, а я перекрасила уже про нашу войну, здесь в Израиле. Я назвала его «Озверевшие», он про 7 октября. Война сейчас везде. Прежде всего — в душах людей. Это очень страшно.

Почему я нарисовала этих бестий? Думаю это легко понять, оглянувшись вокруг и посмотрев нашей реальности в глаза.

Мария Сорина “Озверевшие” ©, холст, алрил, сухая пастель. 70х120 см. 2023, Израиль

Дина Бова: И последний вопрос. Примерно месяц назад у тебя родился мальчик. Как тебе сейчас удается совмещать творчество и материнство? И влияет ли материнство на сюжеты/персонажи твоего творчества?

Мария Сорина: У меня большая, дружная еврейская семья и все хотят подержать Леву на руках. И я иногда успеваю нарисовать новую картину. Мне очень повезло! 🙂

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Кураторы выставки: Гади Болеславский и Дина Бова

До встречи на выставке.