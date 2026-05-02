Звёзды у моря: фестиваль «Звуки моря» возвращается в Ашдод

Этим летом Ашдод вновь станет точкой притяжения для всех, кто любит живую музыку, яркие эмоции и атмосферу настоящего праздника. 13 июня в амфитеатре Ашдода – крупнейшей площадке под открытым небом в Израиле – состоится фестиваль «Звуки моря», который по традиции собирает на одной сцене популярных артистов и легендарные имена.

В этом году программа фестиваля объединит два ярких музыкальных явления: современную поп-сцену и классику итальянской эстрады.

Одной из главных героинь вечера станет LOBODA.

Широкая публика впервые узнала Светлану Лободу как участницу группы «ВИА Гра», но уже тогда было очевидно: перед зрителями – яркая индивидуальность, которой тесно в рамках любого коллектива. Очень быстро она выбрала сольный путь, и именно он позволил ей раскрыться в полной мере.

С первых же самостоятельных работ Лобода заявила о себе как об артистке, способной соединять лиричность и драматизм с провокационной сценической энергией. Её песни – это всегда эмоция на пределе, будь то нежная баллада или мощный танцевальный трек. Не случайно композиции «Твои глаза», «40 градусов», «Пуля-дура», «К черту любовь» и многие другие стали хитами, а сама певица – обладательницей престижных музыкальных наград, включая «Золотой граммофон».

Музыкальная основа, заложенная ещё в детстве, во многом определила её творческий путь: любовь к сцене и влияние бабушки – оперной певицы – дали ей сильную вокальную базу. Но при этом Лобода никогда не ограничивала себя рамками эстрадной классики: её сценический образ многогранен и смел – с одинаковой легкостью она может быть эротичной, драматичной и эпатажной, оставаясь при этом абсолютно органичной и убедительной.

За годы карьеры LOBODA сформировала узнаваемый сценический образ: сильный вокал, харизма, безупречное чувство ритма и визуально выверенное шоу. Её концерты – это всегда больше, чем просто выступление: это драматургия, энергия и контакт со зрителем, который чувствуется с первых минут и не отпускает до самого финала.

Гостей фестиваля «Звуки моря» в этом году ждет также музыкальное путешествие в Италию — шоу THE MAGIC OF SANREMO, посвящённое легендарному конкурсу итальянской песни.

Это грандиозное международное шоу, уже покорившее европейскую публику, перенесёт зрителей в атмосферу настоящей итальянской dolce vita, где царят романтика, страсть и неподдельная любовь к музыке. В программе – золотые шлягеры фестиваля Сан-Ремо разных лет, а также более современные композиции. Благодаря музыкальному сопровождению Оркестра камерной оперы знакомые мелодии обретут особую глубину и масштаб.

Магию итальянской музыки перенесут на сцену амфитеатра в Ашдоде четыре великолепных вокалиста, покоривших мировые площадки и идеально передающих настроение великих песен, на которых мы выросли. Джованни Скрибано, выступавший в легендарной Arena di Verona и гастролировавший с мюзиклом «Ромео и Джульетта», универсальная певица Лара Паскуали, свободно переходящая от поп-музыки к джазу и соулу, Стефано Берсола, голос которого звучит в десятках фильмов, телешоу и сериалов, и Мартина Стриано, международная звезда, блиставшая в мюзикле Элтона Джона «Аида».

THE MAGIC OF SANREMO — это удивительное путешествие во времени: от первых лет фестиваля до наших дней. Это возможность вспомнить любимые песни, почувствовать сладкую ностальгию и заново пережить эмоции, которые делают итальянскую музыку такой узнаваемой и любимой во всём мире.

Фестиваль «Звуки моря» — это всегда не просто концерт, а особая атмосфера, где встречаются разные поколения и музыкальные вкусы. Здесь можно подпевать любимым хитам, танцевать под открытым небом и просто наслаждаться живой энергией сцены. Ведущий фестиваля популярный теле- и радиоведущий Влад Зерницкий. Зрителей ждёт вечер ярких эмоций, узнаваемых мелодий и настоящего музыкального удовольствия, который точно не стоит пропускать.

Фестиваль пройдет при поддержке заместителя мэра Ашдода Шимона Каценельсона и компании по туризму.

«Звуки моря 2026» — 13 июня в 21:00, Амфитеатр Ашдода

Билеты субсидированы для жителей Ашдода. Приобрести их можно в кассе «Браво» по телефону *3221

и на сайте: https://best.kassa.co.il/announce/85986

