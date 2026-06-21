Иерусалимский оркестр барокко представляет: Десятый Фестиваль Баха

Единственный в Израиле музыкальный фестиваль, посвящённый дню рождения Баха

Девять концертов, специальная выставка, израильские премьеры, танец и джаз.

25 июня — 3 июля

Иерусалим · Тель-Авив · Эйн-ха-Шофет

Фестиваль Баха, который уже десятый год организует Иерусалимский оркестр барокко, является единственным официальным мероприятием в Израиле, посвящённым дню рождения величайшего композитора — Иоганна Себастьяна Баха. Фестиваль ставит Иерусалим в один ряд с ведущими городами мира, где ежегодно в марте проходят традиционные «Баховские фестивали» (Bachfest).

Фестиваль состоится в обновлённые сроки — с 25 июня по 3 июля 2026 года. Он был перенесён с марта из-за войны и предложит девять концертов в Тель-Авиве, Иерусалиме и Эйн-ха-Шофете. Все они посвящены творчеству Баха, его музыкальному окружению и его долговременному влиянию, которое продолжается до наших дней.

Юбилейный, десятый выпуск фестиваля под музыкальным руководством Давида Шемера пройдёт под знаком «Магнификата» — хвалебного гимна, занимавшего многие поколения композиторов и получившего у Баха одно из самых торжественных и захватывающих воплощений. Вокруг этого произведения построен центральный концерт фестиваля, который будет представлен в трёх городах и исполнен под управлением Филиппа Пьерло (Бельгия), одного из крупнейших современных интерпретаторов Баха. Он будет дирижировать Иерусалимским оркестром барокко и солистами из Израиля и Европы.

Наряду с центральным концертом фестиваль включает уникальный концерт, посвящённый истории «Магнификата» от эпохи Ренессанса до барокко; органный реситаль в Церкви Искупителя в Иерусалиме в исполнении Юлии Шмалькиной, в программу которого вошли два произведения Баха, обнаруженные лишь несколько месяцев назад; специальное выступление пианиста и композитора Омри Мора, соединяющего Баха с мирами джаза и импровизации; концерт, исследующий влияние Баха на современных композиторов, среди которых Арво Пярт и Цви Авни; вечер, посвящённый встрече Баха и барочной музыки с библейскими текстами; а также необычный заключительный спектакль, объединяющий музыку и танец с участием хореографа и танцовщицы Мириам Энгель, посвящённый постоянному напряжению между одиноким художником и творчеством и носящий название Sei Solo.

В рамках продолжающегося сотрудничества с Домом Баха в Айзенахе (Германия) и в этом году, с 25 по 28 июня, в фойе гостиницы YMCA в Иерусалиме будет представлена специальная выставка, подготовленная сотрудниками музея, посвящённая десятилетию фестиваля в Иерусалиме и 125-летию баховских фестивалей (первый фестиваль состоялся в Берлине в 1901 году и с тех пор превратился в мировую традицию).

Десятый Фестиваль Баха продолжает миссию Иерусалимского оркестра барокко по знакомству израильской публики с наследием Баха в его широком контексте — как с историческим, духовным и современным явлением, предлагающим новый взгляд на композитора, влияние которого преодолевает границы времени, пространства и стиля.

Десятый Фестиваль Баха

25 июня — 3 июля 2026 года

Иерусалим, Тель-Авив и Эйн-ха-Шофет

Стоимость билетов: 35-175 шекелей

Специальная цена для студентов и молодёжи (до 35 лет).

Дополнительная информация и приобретение билетов:

www.jbo.co.il

https://www.facebook.com/JerBaroqueOrchestra

https://www.instagram.com/jerusalem.baroqueorch/

Полная программа фестиваля

Бах — тогда и сейчас

Четверг, 25.06.2026, 20:00

Международный центр YMCA, Иерусалим

Дирижёры: Давид Шемер, Цви Кармели

Оркестр Академии музыки Иерусалима

Произведения Телемана, Баха, Арво Пярта и Цви Авни.

Концерт исследует влияние Баха через разнообразные интерпретации «баховского духа» — от произведений Арво Пярта и Цви Авни до самого Баха и Телемана, сопоставляя североевропейские и ближневосточные подходы. Это очередной плод продолжающегося сотрудничества Иерусалимского оркестра барокко и Академии музыки Иерусалима, в особенности отделения старинной музыки под руководством Дроры Брок. Это сотрудничество объединяет художественную и педагогическую деятельность и достигает своей кульминации на Фестивале Баха в Иерусалиме.

Магнификат

Пятница, 26.06.2026, 20:00

«Магда» — культурный центр Мегидо, Эйн-ха-Шофет

Суббота, 27.06.2026, 20:30

Зал Реканати, Тель-Авивский музей искусств

Воскресенье, 28.06.2026, 20:00

Международный центр YMCA, Иерусалим, аудитория

Филипп Пьерло (Бельгия) — дирижёр

Карен Мозери (Нидерланды), Лирон Гивони — сопрано

Шакед Бар — альт

Рихард Реш (Германия) — тенор

Йоав Эйлон — бас

Певцы хора:

Наоми Бурла Леви, Яэль Андер, Дорин Сасин, Йонатан Сdиса, Амит Амер.

Произведения Иоганна Себастьяна Баха:

«Магнификат»

Оркестровая сюита № 1 до мажор, BWV 1066

Кантата № 61 «Приди, Искупитель народов»

Органный реситаль

Суббота, 27.06.2026, 13:00

Церковь Искупителя, Иерусалим

Юлия Шмалькина — орган

Произведения Букстехуде и Баха, в том числе чаконы Баха, недавно обнаруженные исследователями.

Краткая история «Магнификата»

Тысяча лет «Магнификата» в одном концерте

Вторник, 30.06.2026, 20:00

Международный центр YMCA, Иерусалим, Конференц-зал

Альма Меир-Нир — духовые инструменты и музыкальное руководство

Дорон Шлайфер — контратенор

Нево Вайнер — тенор

Ноам Галь — скрипка

Лирон Ринот — сакбут

Соня Биненфельд-Навот — виола да гамба

Эден Азулай — орган и чембало

Произведения Баха, Генриха Шютца, Букстехуде и предшествовавших им композиторов, среди которых: Николаус де Рандом, Иоганн Герман Шайн, Орландо ди Лассо, Эрхард Киндерман, Иоганн Каспар Керль, Самуэль Шейдт, Иоганн Пахельбель, Михаэль Хофман.

В концерте представлены избранные произведения от самых ранних образцов «Магнификата» (Песни хвалы) до Баха, с особым акцентом на немецкую традицию, включая использование «немецкого» модуса (modus peregrinus — девятого модуса), а также существование «Магнификата» не только как вокального, но и как инструментального произведения.

Омри Мор — Swinging Bach

Фортепианный реситаль

Среда, 01.07.2026, 20:00

Международный центр YMCA, Иерусалим, аудитория

Омри Мор — фортепиано

Концерт рассматривает фигуру Баха как источник вдохновения для мира джаза — художника, объединившего совершенство формы с живым духом импровизации. Пианист Омри Мор соединяет Баха, джаз и оригинальную музыку, создавая единственный в своём роде вечер, в котором барочная традиция, современная импровизация и мировые музыкальные интонации вступают в живой диалог.

Ликуй, душа моя — сакральное и мирское в произведениях Баха и его современников

Четверг, 02.07.2026, 20:00

Международный центр YMCA, Иерусалим, Конференц-зал

Кtрен Мозери (Нидерланды) — сопрано

Солисты Иерусалимского оркестра барокко

Фрагменты кантаты BWV 196 Баха наряду с произведениями Букстехуде, Розенмюллера и Фьокко, а также ария Баха, обнаруженная в 2005 году и впервые исполняемая в Израиле именно на этом фестивале.

Концерт объединяет литургические произведения, основанные на библейских текстах — от Псалмов до Книги Плач Иеремии. Наряду с вокальными произведениями Баха, задающими рамку всему вечеру, прозвучат произведения двух наставников, оказавших влияние на формирование музыкального языка Баха, — Букстехуде и Розенмюллера, а также великолепная жалоба бельгийского композитора Фьокко. Завершится концерт арией BWV 1127, недавно обнаруженной и впервые исполняемой в Израиле.

Sei Solo

Заключительный спектакль фестиваля, объединяющий музыку и танец

Пятница, 03.07.2026, 12:30

Международный центр YMCA, Иерусалим, аудитория

Хореография и танец — Мириам Энгель

Хуан Крус (Аргентина) — танцовщик

Солисты Иерусалимского оркестра барокко:

Эдит Шемер — флейта

Лилия Славны — скрипка

Талия Ардаль — виолончель

Давид Шемер — чембало

Sei Solo — спектакль, соединяющий музыку Баха и современный танец и исследующий идею одиночества в искусстве. Его вдохновением стали сонаты и партиты для скрипки соло, написанные после смерти жены композитора. Танцовщики Мириам Энгель и Хуан Крус вместе с музыкантами Иерусалимского оркестра барокко исследуют связи между движением, звуком и человеческим голосом, а также обращаются к фильму «Багдадское кафе» (Bagdad Café) — шедевру мирового кинематографа. Всё действие объединено темой одиночества.