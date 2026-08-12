Два итальянских музыканта на одной сцене: Якопо Сипари и Джузеппе Альбанезе в Герцлии

Верхнее фото: Якопо Сипари ди Пескассероли: © Лев Гельфанд

6 сентября на сцене Центра сценических искусств Герцлии встретятся два выдающихся итальянских музыканта — знаменитый дирижёр Якопо Сипари ди Пескассероли и пианист-виртуоз Джузеппе Альбанезе. Вместе с Хайфским симфоническим оркестром они представят в рамках Большой симфонической серии программу из произведений Верди, Равеля и Шостаковича.

Этот концерт должен был состояться ещё 9 марта 2026 года, однако был перенесён из-за операции «Рык льва».

За дирижёрский пульт встанет Якопо Сипари ди Пескассероли, а солистом вечера станет его соотечественник, один из наиболее известных итальянских пианистов своего поколения Джузеппе Альбанезе.

Программа для такой встречи выбрана соответствующая: увертюра к опере Джузеппе Верди «Сила судьбы», Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор Мориса Равеля и Пятая симфония Дмитрия Шостаковича — три произведения, три музыкальных мира и три разных эмоциональных измерения.

Для Якопо Сипари предстоящий вечер имеет особое значение. С Израилем маэстро связывают давние и очень личные отношения, а с основателем и художественным руководителем Большой симфонической серии Амосом Тальмоном — многолетняя дружба: «Возвращение за дирижёрский пульт в Израиле для меня — гораздо больше, чем просто очередной концерт. Я возвращаюсь в страну, которую глубоко люблю и которая всегда занимает особое место в моём сердце. Для меня большая честь вновь выступить в рамках Большой симфонической серии в Герцлии.

Особенно рад, что это возвращение состоится благодаря замечательному дирижёру Амосу Тальмону. Нас с Амосом связывает глубокая дружба, которая родилась из музыки, взаимного уважения и многих пережитых вместе моментов.

Нас ждёт необыкновенная программа. Концерт для фортепиано с оркестром Мориса Равеля исполнит блистательный Джузеппе Альбанезе — один из самых известных итальянских пианистов и выдающихся артистов европейской сцены. Для меня огромная радость разделить с ним магию, изысканность и поэзию музыки Равеля.

Во втором отделении прозвучит Пятая симфония Дмитрия Шостаковича — одно из самых напряжённых, трагических и глубоко человечных произведений мирового симфонического репертуара.

Равель и Шостакович — два совершенно разных музыкальных мира, но оба обладают невероятной выразительной силой. Это музыка о свете и тьме, радости и скорби, хрупкости и надежде.

И, возможно, именно в этом заключается величайшая сила музыки — в её способности говорить непосредственно с человеческим сердцем, преодолевая любые границы. Я с нетерпением жду встречи с публикой Герцлии и возможности вновь разделить с вами этот прекрасный музыкальный вечер. До встречи в Израиле».

Якопо Сипари: музыка, опера и немного юриспруденции

Итальянский дирижёр Якопо Сипари ди Пескассероли — фигура необычная даже для мира классической музыки. Сегодня он художественный руководитель Национального театра оперы и балета в Тиране и музыкальный руководитель Симфонического оркестра Абруццо, а также приглашённый дирижёр Национального театра оперы и балета в Варне, Национального театра в Белграде и Симфонического оркестра Мексики.

На протяжении своей карьеры Сипари работал с выдающимися певцами и музыкантами, среди которых Чечилия Бартоли, Анна Пироцци, Анджела Георгиу, Саймон Орфила, Роберто Скандиуцци, Орлин Анастасов, Димитра Феодосиу, Стефано Боллани и Мишель Кампанелла.

Особое место в его творческой биографии занимает музыка Джакомо Пуччини. Сипари считается одним из заметных современных интерпретаторов произведений великого итальянского композитора. В 2024 году он был удостоен звания «Посол Пуччини в мире», а в 2020-м получил специальную премию «Золотая опера» как один из самых многообещающих молодых дирижёров итальянской оперной сцены. С 2016 по 2018 год он был главным приглашённым дирижёром Фонда фестиваля Пуччини.

При этом, академическая сцена никогда не ограничивала музыкальные интересы Сипари: он сотрудничал также с Рики Мартином, Анастейшей, Il Volo и Эми Стюарт.

Но, пожалуй, самая неожиданная страница его биографии связана вовсе не с музыкой. Параллельно с дирижёрской карьерой Сипари получил серьёзное юридическое образование. Он работал юристом Римского суда, был ассистентом по уголовному праву в Университете Рома Тре, а затем защитил докторскую диссертацию по каноническому праву, часть которой написал на латыни. Сипари стал самым молодым адвокатом Апостольского трибунала Римской роты.

Дирижированию он учился в консерватории Тартини в Триесте под руководством Марко Ангиуса, экспериментальной композиции — у Мауро Карди, пению — у Марии Кьяры Павоне в консерватории «Альфредо Казелла» в Л’Акуиле.

В Герцлии Якопо Сипари выступит по приглашению маэстро Амоса Тальмона, основавшего Большую симфоническую серию в 2003 году.

Джузеппе Альбанезе — пианист, имя которого хорошо известно в крупнейших европейских концертных залах.

Альбанезе родился в Реджо-ди-Калабрия и начал играть на фортепиано в пять лет. С отличием окончил консерваторию имени Джоаккино Россини в Пезаро, а затем — философский факультет Университета Мессины.

Он стал победителем престижного конкурса Premio Venezia, завоевал первую премию Международного конкурса пианистов Vendome в Лондоне в 2003 году и получил специальный приз за лучшее исполнение современной музыки на Международном конкурсе пианистов имени Бузони в Больцано.

Сегодня география выступлений Альбанезе охватывает ведущие концертные залы Европы и мира. Он играл в театре Ла Фениче в Венеции, театре Сан-Карло в Неаполе, Аудиториуме Парко-делла-Музика в Риме, на Арене ди Верона, в Моцартеуме в Зальцбурге и Филармонии Эссена, выступал с оркестром Национальной академии Санта-Чечилия, оркестром театра Сан-Карло, оркестром Оперы Сан-Франциско, Словенским филармоническим оркестром и оркестром Гюльбенкяна. Среди дирижёров, с которыми он сотрудничает, — Джеймс Конлон и Никола Луизотти.

В 2014 году Альбанезе дебютировал на лейбле Deutsche Grammophon с сольным альбомом Fantasia. Год спустя вышел его следующий релиз — Après une lecture de Liszt, высоко оценённый музыкальной критикой. Сегодня пианист связан эксклюзивным контрактом с Universal Italia.

В Герцлии Джузеппе Альбанезе исполнит одно из самых ярких и виртуозных произведений фортепианного репертуара XX века — Концерт соль мажор Мориса Равеля.

От «Силы судьбы» до Шостаковича

Вечер откроет знаменитая увертюра к опере Джузеппе Верди «Сила судьбы» — музыка, в которой роковые аккорды сменяются проникновенными лирическими эпизодами, а напряжение, заложенное уже в первых тактах, не отпускает до финала.

Затем наступит время Джузеппе Альбанезе. Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор Мориса Равеля — произведение, в котором французская изысканность встречается с джазовыми ритмами и отголосками баскского фольклора. Блеск и почти головокружительная лёгкость крайних частей обрамляют знаменитую медленную часть — удивительно прозрачную, хрупкую и поэтичную.

Пятая симфония Дмитрия Шостаковича — одно из центральных произведений симфонической музыки XX века. Написанная в 1937 году, она стала музыкой огромной внутренней силы — трагедии и сопротивления, боли и надежды, одиночества человека перед лицом истории.

Именно этот контраст — между блеском и прозрачностью Равеля и драматической мощью Шостаковича — станет одной из главных музыкальных линий вечера. А объединят два столь разных мира Якопо Сипари, Джузеппе Альбанезе и Хайфский симфонический оркестр.

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Большая симфоническая серия

Центр сценических искусств Герцлии

Художественный руководитель серии — Амос Тальмон

Хайфский симфонический оркестр

Дирижёр — Якопо Сипари ди Пескассероли

Солист — Джузеппе Альбанезе, фортепиано

В программе:

Джузеппе Верди — увертюра к опере «Сила судьбы»

Морис Равель — Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор

Дмитрий Шостакович — Симфония № 5 ре минор

Воскресенье, 6 сентября 2026 года, начало в 20:00

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/86911

Билеты, приобретённые на концерт 9 марта 2026 года, действительны на новую дату.

Текст — Маша Хинич

Фото: Джузеппе Альбанезе: © Francesco Bondi

Якопо Сипари ди Пескассероли: © Лев Гельфанд

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting