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Алхимическая тетрадь Ньютона

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«Вопрос вопросов»: как архив Ньютона нашёл дорогу в Иерусалим благодаря Аврааму Шалому Яхуде

Текст — Маша Хинич. Все фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-отделом Нацинальной библиотеки Израиля в Иерусалиме

Вы стоите перед застекленной витриной, а куратор выставки почти что будничным голосом говорит: «А это страница рукописи Ньютона». И только выработанное десятилетиями самообладание завсегдатая выставок позволяет не упасть в обморок.
«Вопрос вопросов. Раскрывая тайны вселенной» — так называется новая выставка в Национальной библиотеке Израиля, открывающаяся 31 июля. Выставка о тайнах мироздания и бытия, о поиске знания сквозь страны и эпохи представляет ранее никогда не выставлявшиеся сокровища из коллекции библиотеки. Что такое время, что представляет собой вселенная и что значит быть человеком? На витринах — капсулы времени под стеклом, как проникнуть в их тайны?

«Вопрос вопросов. Раскрывая тайны вселенной» — масштабный проект, который впервые представляет одновременно редчайшие рукописи из собрания библиотеки: труды Ньютона и Спинозы, иллюминированный «Мишне Тора» Маймонида, «Канон врачебной науки» Ибн Сины, 11-метровые каббалистические свитки и десятки других свидетельств человеческого поиска ответов на вечные вопросы — о времени, о природе человека, о смысле мироздания. Выставка продлится до весны 2027 года, в приглушённом свете залов посетителей ждут проекции студии Amal и интерактивная инсталляция молодого художника Алона Сарида, а куратором выставки стали Нета Асаф, Карин Шабтай и Ноа Менхайм. Кстати, каждый 3 недели страницы инкунабул переворачиваются, чтобы предотвратить их порчу от света, даже столь приглушенного света как в выставочном пространстве библиотеки.

Но, пожалуй, самый неожиданный герой этой выставки — не мистик и не философ в привычном восприятии, а человек, которого весь мир помнит как основателя классической физики. Среди экспонатов — страницы, исписанные рукой сэра Исаака Ньютона, но не формулы и не законы движения, а богословские трактаты, расчёты размеров библейского Храма и Скинии, попытки вычислить точную дату конца времён, и записи по алхимии, включая заметки о знаменитом французском алхимике Николя Фламеле. Именно эта, почти неизвестная широкой публике сторона Ньютона и составляет смысловое ядро выставки: учёный, изменивший представление человечества о физическом мире, десятилетиями с той же одержимой методичностью пытался расшифровать Священное Писание в поисках скрытого в нём знания о ходе истории.

История о том, как эти бумаги вообще дошли до наших дней, сама по себе не менее удивительна, чем их содержание. После смерти Ньютона в 1727 году его научный архив достался наследникам, но огромный корпус нефизических текстов — теологических, алхимических, исторических — долгое время считался маргинальным довеском к наследию гения и хранился в семье графов Портсмут, потомков племянницы Ньютона. В 1936 году, когда часть этого архива была выставлена на аукцион Sotheby’s в Лондоне, над рукописями нависла реальная угроза: их могли распродать по частям множеству случайных покупателей, и тогда единый корпус документов, дающий представление о целостной личности Ньютона, оказался бы разбросан по миру и утрачен как единое свидетельство.

Именно в этот момент архив спасли два человека, которые, казалось бы, не имели друг к другу отношения: британский экономист Джон Мейнард Кейнс и востоковед, коллекционер рукописей Авраам Шалом Яхуда. Кейнс, сам страстный коллекционер, приобрёл главным образом «алхимическиезаписки» и сегодня они хранятся в Королевском колледже Кембриджского университета и легли в основу знаменитого эссе Кейнса о Ньютоне как о «последнем из магов». Яхуда же выкупил корпус теологических и историко-хронологических рукописей — те самые около 7500–8000 страниц, что сегодня составляют жемчужину рукописного собрания Национальной библиотеки Израиля и включены в список ЮНЕСКО «Память мира». Без этого вмешательства — случайного пересечения интересов экономиста-библиофила и востоковеда-энциклопедиста — сегодняшняя выставка была бы просто невозможна: не осталось бы единого корпуса, который можно было бы показать публике как цельное свидетельство внутреннего мира Ньютона. Кстати, в тот же день, на том же аукционе Sotheby’s шла распродажа картин импрессионистов, но Авраам Шалом Яхуда предпочел ученого художникам.

Авраам Шалом Яхуда

Авраам Шалом Яхуда

Чтобы понять, почему именно этот человек оказался в нужном месте в 1936 году, стоит присмотреться к его собственной необыкновенной биографии, к его личности, которая сама заслуживает отдельной выставки.
Авраам Шалом Яхуда родился в 1877 году в Иерусалиме, в семье смешанного сефардско-ашкеназского происхождения: его отец, раввин Биньямин Иезекииль Иехуда, происходил из прославленной багдадской семьи, а мать вела родословную от известной иракской семьи, чьи предки, по семейному преданию, восходили к придворному кастильского короля Альфонсо VIII. Одарённый не по годам, юный Яхуда с ранних лет совмещал традиционное раввинистическое образование — Библию, Талмуд, еврейский закон — с изучением европейских языков и классического арабского. Уже в 16 лет он опубликовал свою первую монографию об арабских древностях, а годом позже — научный перевод классической арабской поэзии. Это редкое сочетание глубокого знания еврейской традиции и арабской культуры определило весь его дальнейший путь.

В 1895 году Яхуда уехал в Германию, учился в Дармштадте, Франкфурте и Нюрнберге, а затем в Страсбургском университете (с перерывом на год в Гейдельберге), где в 1904 году защитил докторскую диссертацию под руководством крупнейших ориенталистов эпохи — Теодора Нёльдеке и Игнаца Гольдциера. С Гольдциером у Иехуды сложилась настолько тесная дружба, что после его смерти в 1921 году именно Яхуда добился того, чтобы личная библиотека Гольдциера — около 6000 томов — была приобретена для Еврейской национальной библиотеки в Иерусалиме, где легла в основу нынешнего полумиллионного собрания арабистики и исламоведения.

Авраам Шалом Яхуда

Дальнейшая карьера Яхуды была почти кочевой: преподавание в Берлинской высшей школе иудаики, затем — в 1915 году — первая в истории кафедра иудаики в Мадридском университете, где он сблизился с испанским королём Альфонсом XIII и много лет собирал материалы по истории евреев Испании. В 1920 году его пригласили в новосоздаваемый Еврейский университет в Иерусалиме, но уже через несколько месяцев, разочарованный и уязвлённый отменой своего назначения, он вернулся в Лондон. Следующие два десятилетия он посвятил научным трудам — в том числе спорной теории о египетском влиянии на язык Пятикнижия, — публичным лекциям и всё более систематическому коллекционированию восточных рукописей. В 1942 году он перебрался в США, где до конца жизни преподавал в нью-йоркской New School for Social Research. Умер Яхуда в 1951 году.

Собирать рукописи Яхуда начал не на пустом месте: ещё раньше этим занимался его старший брат Ицхак Иезекииль Яхуда, ставший в начале века торговцем восточными манускриптами сперва в Дармштадте, а затем в Каире. Сам Авраам, судя по всему, коллекционировал сперва как любитель, но с 1920-х годов подошёл к делу куда более систематично, покупая целые библиотеки, некогда принадлежавшие старинным учёным семьям Каира, Дамаска, Алеппо, Багдада, Туниса и Феса, а также рассылая доверенных людей в Йемен, Ирак, Малую Азию и Марокко на поиски уникальных рукописей и авторских копий. В письмах к своему другу, коллекционеру Честеру Битти, он с нескрываемой гордостью описывает, как «сидит как брат в мудрости» с арабскими и еврейскими учёными, приобретая экземпляры, которые веками не покидали семейных библиотек.

Часть собранного Яхуда впоследствии продавал крупнейшим институциям — Британскому музею, Мичиганскому университету, библиотеке Честера Битти, Национальной медицинской библиотеке США, а в 1942 году бо́льшую часть своей исламской коллекции (более 5300 рукописей) уступил Принстонскому университету, где она до сих пор считается одной из крупнейших частных коллекций арабских манускриптов в мире. Но собственное, персональное собрание — то, что он держал при себе до конца жизни, — Яхуда завещал вернуть на родину.

Ещё с конца 1940-х годов Иехуда и его жена Этель обсуждали переезд в Израиль и мечтали основать в Иерусалиме арабо-еврейский исследовательский центр на базе его собрания. В августе 1951 года, за несколько недель до смерти, он писал главе Еврейской национальной и университетской библиотеки, что коллекция уже упакована и ждёт отправки. Но внезапная смерть Яхуды прервала эти планы: Этель Иехуда продолжила каталогизацию, в 1953 году публично объявила о намерении передать собрание университету — и всё же не успела включить это условие в завещание. Возникший вслед за тем судебный спор с одним из наследников тянулся больше десяти лет и был разрешён Верховным судом штата Коннектикут в пользу Еврейского университета лишь в 1966 году. Собрание прибыло в Иерусалим в 1967 году — почти через два десятилетия после того, как впервые было задумано это возвращение.

Сегодня коллекция Яхуды в Национальной библиотеке Израиля насчитывает около 1400 рукописей — примерно 1186 на арабском письме (арабский, персидский, османско-турецкий), 240 на еврейском письме и полсотни на латыни, включая несколько роскошно иллюминированных «Часословов». Помимо рукописей, в неё входят инкунабулы, около 1100 документов эпохи Наполеона в Египте с его подписью и — что особенно важно для нынешней выставки — уже упомянутый архив теологических и алхимических бумаг Ньютона, а также обширная личная переписка Яхуды на шесть языков с Альбертом Эйнштейном, Зигмундом Фрейдом, Томасом Манном, Стефаном Цвейгом и с тем самым Джоном Мейнардом Кейнсом, с которым судьба свела его на лондонском аукционе 1936 года.

Авраам Шалом Яхуда

История Авраама Шалома  Яхуды — не просто занимательная сноска к истории одной коллекции. Она сама по себе иллюстрирует главный тезис выставки: границы между «своим» и «чужим» знанием, между наукой и религией, между Востоком и Западом были куда более условными, чем принято думать сегодня. Человек, выросший в Иерусалиме на стыке сефардской и ашкеназской традиций, учившийся у ведущих немецких ориенталистов, преподававший в Мадриде и собиравший арабские манускрипты по всему исламскому миру, оказался тем самым звеном, которое соединило рукописи английского физика XVII века с полками иерусалимской библиотеки XXI века. Именно поэтому кураторы выставки решили не просто показать страницы Ньютона за стеклом, а рассказать — пусть и вскользь, отдельной табличкой — о человеке, благодаря которому это вообще стало возможным. «Вопрос вопросов» получился именно таким: выставкой не только о великих идеях, но и о людях — иногда столь же удивительных, как и созданное ими наследие, — которые эти идеи сохранили для будущих поколений.

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По случаю открытия новой выставки «Вопрос вопросов: о тайнах Вселенной и бытия» Национальная библиотека Израиля приглашает на уникальную серию углубленных экскурсий, которые проведут ведущие исследователи.
В программе — три встречи, три философские традиции, три выдающихся ученых:
* профессор Ицхак Меламед — мир Спинозы;
* профессор Джеймс Робинсон — мудрость, преодолевающая границы культур (экскурсия на английском языке);
* профессор Йехуда Халпер — по следам Сократа.
📅 11-13 августа
🕟 16:30
📍 Национальная библиотека Израиля, Иерусалим
🌐 Информация и регистрация:
Экскурсии «Вопрос вопросов: о тайнах Вселенной и бытия»:
https://www.nli.org.il/he/visit/events
🌐 Выставка «Вопрос вопросов: о тайнах Вселенной и бытия»:
https://www.nli.org.il/he/visit/exhibitions-and-displays/secrets-of-the-universe

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