Международный кукольный фестиваль Театр «Карон» отмечает 35-летие 

С 16 по 20 августа Иерусалим в тридцать пятый раз примет Международный кукольный фестиваль театра «Карон» («Вагончик»; Train Theater расположен в старом железнодорожном вагоне в парке Ган ха-Паамон). Пять фестивальных дней пройдут в самом театре «Карон», в других залах квартала и под открытым небом — и, как всегда, охватят зрителей всех возрастов: от малышей до взрослых.

Тема этого года — сказки и легенды, которые продолжают питать воображение и рождать новые миры. Программа выстроена по нескольким направлениям:

Детские спектакли — кукольный театр, театр предметов, театр-сказка

Детская программа фестиваля построена на языке кукольного театра, театра предметов и театра-сказки. Один из примеров — «Зрубавель и Зилпа» (זרובבל וזילפה) режиссёра Ирит Харуви: красочная история о двух соседях, которые вечно находят повод для ссоры, рассказанная через яркий визуальный ряд, клоунаду и интерактивную игру с залом. Спектакль адресован детям от трёх до шести лет и идёт в малом зале театра «Карон».

Новая линейка для подростков

Новая для этого года линия — ранние вечерние спектакли для подростков, часть которых прямо говорит о непростой израильской действительности, войне и утрате. Пример — «Дом в Газе» (בית בעזה) Даниэля Энгеля, резервиста, чей военный вещмешок становится театром предметов: из руин дома в Газе рассказчик ведёт зрителя к теме тоски по дому.

Вечерние показы для взрослых — визуальный театр, современный цирк, танец-перформанс

Вечерняя афиша для взрослых объединяет визуальный театр, современный цирк и танец-перформанс. Пример — премьера «51/49» хореографа Мами Шимазаки: через тело и движение спектакль исследует расстояние между Израилем и Японией — что такое дом, что такое принадлежность и насколько героиня всё ещё японка. Показ идёт в театре «Хан».

Бесплатный мультижанровый уличный комплекс «Это не сказка»

Каждый день после полудня парк Ган ха-Паамон превращается в бесплатный мультижанровый уличный комплекс «Это не сказка» (אין זו אגדה): три часа цирка, движенческого театра, театра предметов, музыки и мастер-классов. В те же дни на площади театра можно застать, например, «Сад Нормана» театра «Кукия» — спектакль-концерт одного актёра, играющего на инструментах из переработанных материалов вместе с залом.

Бесплатные уличные события и мастерские

Отдельно фестиваль предлагает бесплатные уличные события и творческие мастерские — от гигантских мыльных пузырей до занятий коллажем. Пример — мастер-класс по гигантским мыльным пузырям Ли Нахат-Шалом, открытый для всей семьи.

Ночные бесплатные события Late Night

Каждый фестивальный вечер закрывается бесплатным ночным событием Late Night — кабаре, караоке, открытой сценой и живой музыкой. Так, 19 августа фестиваль отмечает вечер караоке под руководством Ноа Голан — с музыкальным попурри на любой вкус, от старых израильских хитов до мировой классики.

В общей сложности фестиваль включает десять израильских премьер — как детских, так и взрослых. Среди детских премьер — «Зуб дракона» (שן הדרקון), спектакль театра «Карон» с использованием видеопроекции. Среди взрослых — «Ретроспектива» (רטרוספקטיבה) Дора Регева, современный цирковой спектакль о взаимоотношениях голоса, тела и вещи.

Гости из-за рубежа

Наряду с израильскими постановками в этом году в Иерусалим приедут артисты и труппы из Германии, Швейцарии, Испании и Венгрии — в рамках международной программы, которую поддерживает МИД Израиля. Один из примеров сотрудничества — спектакль «Штауб — Пыль — Dust» (Staub-אבק-Dust), совместная постановка немецкого дуэта Wilde & Vogel и израильской группы «Голден Делишес» (גולדן דלישס), в которой личные воспоминания и семейные истории рассказаны языком визуального театра, предметов, движения и ансамблевого пения.

Фестиваль откроется торжественным вечером «Три голоса ветра» — музыкально-театральным представлением под руководством Ави Коэна, в котором соединятся пиюты в исполнении ансамбля «Пиют», отрывок из моцартовской «Волшебной флейты» в постановке театра «Сипур-Кис» (буквально «Карманная история») и Иерусалимской оперы, а также кабаре, посвящённое любви и великим сценическим легендам, с участием Яэль Расули и Ильи Магаланика.

«Мы верим, что культура — это не роскошь, и уж тем более не во время войны, а может быть, именно во время войны она особенно важна, — говорят Рут Хоф, художественный руководитель театра «Карон», и Ширли Маром, художественный руководитель фестиваля. — Театральное пространство, особенно для детей, — это место вымысла и чуда. В нём можно на время выйти из тяжёлых будней и встретиться с красотой и добром. Искусство может обнажать действительность, вступать с ней в спор, разговаривать с ней, а иногда и сопротивляться ей».

Гендиректор театра Коби Фридж добавляет: «В дни, когда действительность бросает вызов каждому из нас, культура — это гораздо больше, чем досуг: это место встречи, воображения и стойкости. Детям она позволяет через игру и историю проживать чувства, а взрослым напоминает о силе творчества объединять людей».

Практическая информация

Фестиваль пройдёт с 16 по 20 августа 2026 года в театре «Карон», парке Ган ха-Паамон и соседних залах Иерусалима. Билеты продаются на сайте театра, часть мероприятий (уличный комплекс «Это не сказка», ночные события Late Night, ряд мастер-классов) — бесплатно.

https://www.facebook.com/TheTrainTheater/

https://www.instagram.com/traintheater/

https://traintheater.co.il/he/festival/2026