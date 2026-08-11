Docu.Text 2026 — «Неопределённость»

Одиннадцатый фестиваль документального кино Docu.Text в Национальной библиотеке Израиля. Иерусалим, 16 — 20 августа 2026 года

Фестиваль документального кино Docu.Text, который Национальная библиотека Израиля проводит совместно с фестивалем DocAviv, в этом году отмечает свой одиннадцатый сезон. Тема этого года — «Неопределённость»: ощущение, хорошо знакомое сегодня и в Израиле, и в мире, — прослеживается как в подборке фильмов, так и в новой выставке, только что открывшейся в стенах библиотеки.

Как и в прежние годы, программу отличает сочетание двух пластов: с одной стороны — новый документальный взгляд на настоящее, с другой — работа с фондами самой библиотеки, будь то архив писателя, коллекция режиссёра или собрание текстов, до сих пор ждавших своего часа. Именно на этом пересечении — там, где документальное кино встречается с архивом, — и строится вся драматургия фестиваля этого года.

Пять дней, с воскресенья по четверг, с 16 по 20 августа, в новом здании Национальной библиотеки в Иерусалиме будут показываться лучшие документальные ленты последнего года — израильские и зарубежные, — премьеры, живые концерты под открытым небом, встречи с режиссёрами, мастер-классы и экскурсии по архивным фондам. Каждый вечер под открытым небом будут показывать фильмы, посвящённые героям местной культуры, а рассказ с экрана будет соседствовать с прикосновением к подлинным документам эпохи.

Откроет фестиваль премьера фильма Рана Таля «Кевес ха-Шиша-Асар — а-Ихуд» («Шестнадцатая овца — Воссоединение») — лента о концертном туре воссоединения участников легендарного детского шоу, ставшего со временем настоящим культурным феноменом и вернувшего к жизни песни, на которых выросло не одно поколение израильтян.

Особое место в программе занимают архивные сюжеты. Впервые зрителям покажут коллекцию ещё не публиковавшихся материалов из личных архивов двух знаковых фигур израильской культуры — писателя Меира Шалева и режиссёра и актёра Аси Даяна. Показ фильма «Так это было», посвящённого Меиру Шалеву, сопровождается редкой возможностью увидеть подлинные документы и предметы из его архива, хранящегося в библиотеке. Параллельно откроется экспозиция «Черновики Аси» — избранные материалы из архива Аси Даяна, до сих пор остававшиеся вне поля зрения публики.

Ещё одно событие фестиваля — мастер-класс «Паним хатумот» («Подписанные лица») по рисованию фотороботов, который проведёт герой документального фильма «Черты лица» Гиль Джибли. Тем, кого интересует история женского голоса в ивритской культуре, будет предложена экскурсия «Услышишь ли ты мой голос» — знакомство с текстами женщин-писательниц, чьё творчество в своё время опережало эпоху.

Не обойдёт фестиваль стороной и одну из самых острых тем последних лет — распространение дезинформации в социальных сетях. Фильм «Война нарративов» посвящён миру дезинформации и фейков, захлестнувшему соцсети после 7 октября; после показа состоится дискуссия с участием израильских активистов, занимающихся информационной работой в социальных сетях.

Музыкальная линия фестиваля продолжится показом фильма о группе «Сфатаим» — сразу после него состоится живое выступление самой группы. А закроет Docu.Text-11 показ фильма Томера Хеймана «Авив» — личный, лишённый привычной сценической позы портрет Авива Гефена. Сразу после показа на той же площадке пройдёт живой концерт Авива Гефена с группой «ха-Тауйот» — спустя 23 года после того, как одноимённый фильм впервые вышел на экраны.

Полная программа, расписание показов и билеты — на сайте фестиваля: https://docutext.nli.org.il/

Новости и анонсы фестиваля также публикуются на странице: https://www.facebook.com/tarbutnli

📍 Национальная библиотека Израиля, кампус Гиват-Рам, Иерусалим 🗓 16–20 августа 2026 года — https://www.nli.org.il/



Подробно о нескольких фильмах: Иври кто? / עברי מי?

2025 / 113 мин. / Франция / английский, французский, иврит / субтитры на иврите

Понедельник, 17.08, 15:30

Заказ билетов https://docutext.nli.org.il/en/movies/ivry-who#iframe-heb

Все началось в два часа ночи в Париже в 2016 году, когда молодой кинорежиссер, переживавший творческий кризис, неожиданно услышал звуки скрипки, доносившиеся из квартиры соседа. Случайная встреча, произошедшая благодаря музыке, переросла в крепкую дружбу с его 93-летним соседом – музыкантом-виртуозом, уроженцем Хайфы Иври Гитлисом, выступавшим на самых престижных мировых сценах рядом с величайшими музыкантами своего времени.

Любимец женщин, мастер смелых межжанровых музыкальных экспериментов, человек, о котором Зубин Мета говорит в фильме, что никто не владел скрипкой так, как он, покоряя слушателей сексуальной харизмой музыкальных фраз, рождавшихся под его смычком. Почему же, несмотря на все это, его имя оказалось почти полностью вычеркнуто из истории классической музыки?

В этой необычной биографии неординарной личности режиссер Гай Турджеман, получивший доступ к глубоко спрятанному внутреннему миру Иври Гитлиса в последние годы его жизни, возвращает выдающемуся музыканту заслуженное место в истории. Это рассказ о гениальном художнике, который жил и творил, следуя порыву, и заплатил за это высокую личную и профессиональную цену.

По мере развития их отношений Иври раскрывается перед ним со всей страстью, но Гаи улавливает скрытую рану, трещину, спрятанную за легендой. Отправная точка этой загадки — легендарный концерт, ознаменовавший конец классической карьеры Гитлиса. Фильм исследует гениальность, память и забвение художника.

«Сваренные воедино» / לאחות את השברים

2025 / 96 мин. / Франция, Бельгия, Нидерланды / русский / субтитры на иврите

Вторник, 18.08, 16:00

Заказ билетов https://docutext.nli.org.il/movies/welded-together#iframe-heb

Глаза Кати говорят сами за себя. Несмотря на юные годы, она уже успела завоевать авторитет как профессиональная сварщица в механическом цехе сельскохозяйственной артели в Беларуси — в суровой глубинке, заброшенном краю, где у нее есть лишь крошечная комната, стены которой она заклеивает журнальными постерами, чтобы заглушить пустоту.

Ее детство оборвалось в одночасье со смертью отца, но теперь забрезжила надежда на перемены: она возобновляет общение с матерью, страдающей алкоголизмом, и переезжает жить к ней и своей младшей, живой и неугомонной сестре Амине в большой город. Катя надеется, что и здесь ей удастся сшить заново то, что надломилось, и, быть может, вновь прозвучит заветное «всё будет хорошо» из слов ее любимой песни. Обретая на работе признание и смысл, дома она вынуждена принимать непростые решения, чтобы спасти сестру от повторения собственной судьбы.

Подобно характеру своей героине, фильм развивается тихо и сдержанно, вырастая в потрясающую драму, которую режиссер Анастасия Мирошниченко показывает миру сквозь призму точного и внимательного взгляда.

Дивия / דיוויה

2025 / 79 мин. / Польша, Нидерланды, Украина, США / субтитры на иврите

Четверг, 20.08, 10:25

Заказ билетов https://docutext.nli.org.il/en/movies/divia#iframe-heb

Предупреждение: фильм содержит тяжелые фрагменты. Просмотр на усмотрение зрителей.

Пока большая часть документальных свидетельств о войне в Украине закономерно сосредоточены на человеческой трагедии, «Дивия» обращает взор на оставленных позади её безмолвных жертв — паря над ними, а затем опускаясь на выжженную землю. Документальный эпос без слов, этот мрачный, тревожный вариант классического жанра фильмов о природе прослеживает, как меняется облик ландшафта в крае, раздавленном войной, растоптанном ее сапогами, наблюдая, как рушится целая экосистема — от грохочущей драмы взрывов до интимных мгновений когда жук карабкается по обломкам ракеты.Благодаря выразительному саундтреку, балансирующим на грани гармонии и диссонанса, перед нами чистейший образец антивоенного кино. Его неантропоцентрический ракурс напоминает: война — это не только борьба за территорию или идеологию, а смертельная рана на теле самой жизни. Это пронзительное медитативное размышление приглашает зрителя полностью погрузиться в происходящее, задуматься и выйти из зала с новым чувством неотложности: осознать масштаб разрушений — первый шаг к исцелению.

Оркестр / התזמורת

2026 / 90 мин. / Франция / французский / субтитры на иврите

Четверг, 20.08, 12:45

Заказ билетов https://docutext.nli.org.il/movies/the-orchestra-nous-lorchestre-de-paris#iframe-heb



Впервые в своей истории оркестр Парижский филармонии позволяет камерам запечатлеть, как 120 музыкантов под управлением молодого блестящего финского дирижёра Клауса Мякеля объединяются, чтобы создавать гармонию в режиме реального времени. Разрушая традиционную преграду между зрительным залом и сценой, фильм обнажает будничную повседневную жизнь оркестра: напряжённые, а иногда и лихорадочные репетиции, вхождение новых музыкантов и приглашённых дирижёров, а также постоянное стремление оркестра стать единым целым, удержать единство, состоящее из множества частей Как говорит один из музыкантов, чтобы создать гармонию, «мы должны быть немного больше, чем просто коллеги». Эти слова раскрывают человеческое и даже политическое измерение существования оркестра, где необходимо одновременно учитывать личные потребности каждого и сохранять способность внимательно слушать друг друга, чтобы добиться успеха в совместном исполнении.

И действительно, бесспорной главной героиней этого фильма, удостоенного Гран-при за лучший музыкальный документальный фильм на фестивале FIPADOC, становится сама музыка. Благодаря уникальной технологии записи с использованием 90 микрофонов, звуковая картина фильма меняется в зависимости от ракурса камеры и угла съёмки. Это создаёт у зрителей почти физическое ощущение будто они сидят рядом с музыкантами в гуще оркестре, в самом сердце Парижской филармонии.

Режиссёр: Филипп Безья

Полная программа по дням

Воскресенье, 16.08

12:30 — «Шапиро против Форда: еврей, который подал в суд на Генри Форда» (фильм). По одну сторону — еврейский адвокат, по другую — автомобильный магнат и «мистер Америка». Документальное расследование возвращается к поразительному историческому скандалу, оставшемуся в тени, и раскрывает антисемитские настроения, тлевшие в том числе и в США.

14:45 — «Ритуал» (фильм + Q&A). Взгляд на израильское общество в дни, когда оно столкнулось с крупнейшей травмой в своей истории. После показа: беседа с создателями Ариэлем Бернштейном и Асой Рикиным.

16:00 — Экскурсия по выставке «Вопрос вопросов» (экскурсия). Выставка представляет редкие подлинные экспонаты из фондов библиотеки, раскрывающие непрекращающийся диалог между наукой, мистикой, философией и религией в человеческом поиске понимания мира, человека и времени.

17:30 — «Банда метеорита» (фильм + Q&A + экскурсия). Загадочный метеорит, кризис среднего возраста и неожиданный союз стирают границы между правдой и вымыслом. Перед показом: экскурсия по выставке «Вопрос вопросов». После показа: беседа с режиссёром Йоавом Шамиром.

Понедельник, 17.08

10:00 — «Три фотографа на болоте» (фильм + Q&A + выставка). Путешествие трёх фотографов в 1956 году по болотам Хула оставляет исторические свидетельства об исчезнувшей природе. После показа: беседа с создателями Эялем Бен-Моше и Рахели Росиник. Выставка предметов: «Поверхность» — осушение болот Хула и его последствия в фондах библиотеки.

11:45 — «Поверхность» (выставка предметов). Документы, книги, фрагменты дневников, иллюстрации и фотографии из фондов библиотеки рассказывают о том, что происходило за кулисами грандиозного проекта осушения болот Хула.

12:15 — «Безопасная комната» (фильм + Q&A). В течение одного тяжёлого, потрясшего всех дня врач и его жена дают приют четырём семьям, между которыми завязывается необычная история сострадания, мужества, стойкости и надежды — в самый низкий и трудный момент их жизни. После показа: беседа с создательницей Хейли Гефен и одной из героинь фильма, Тамар Шлезингер.

12:30 — «Женщина в белом» (фильм). Тамар Голан, хранительница тайн ближневосточных лидеров, изменила историю, но осталась вне её.

15:00 — «Недостающий состав» (фильм + Q&A). Команда «Лисы Кфар-Азы» пытается выжить через игру: может ли футбол быть лекарством? После показа: беседа с режиссёром Авидой Ливни и продюсером Эли Оханой.

15:30 — «Иври ми?» (фильм). Случайная встреча молодого кинематографиста с соседом — легендарным скрипачом Иври Гитлисом — перерастает в глубокую дружбу, путешествие по следам забытого гения и разгадку тайны: почему самый «сексуальный» скрипач в мире стал персоной нон грата?

16:30 — «Услышишь ли ты мой голос?» (экскурсия). Экскурсия и особая выставка предметов по следам женских рукописей, хранящихся в библиотеке, раскроют скрытые истории, редкие манускрипты и ранние издания женщин — авторов еврейской литературы.

17:30, 20:30 — «Точка равновесия» (музыкальное пространство). Сонолодж: музыка для лежащих слушателей.

18:30 — «Секреты журнала «Ла-Иша»» (фильм + беседа + экскурсия). Полная противоречий история еженедельника «Ла-Иша», формировавшего и документировавшего жизнь израильских женщин. Перед показом: «Услышишь ли ты мой голос?» — экскурсия по женским рукописям из фондов библиотеки. После показа: «Не только для женщин» — беседа с создательницами и участницами фильма.

18:45 — «Время и вода» (фильм + музыкальное пространство). Поэтическое, геологическое и очень личное путешествие по следам исландского поэта, сплетающего семейные воспоминания с угасанием окружающих его ледников. Сара Доса («Огонь любви») трогает сердце песней об утраченном времени и любви, сохранённой внутри прекрасной, стилизованной кинематографической капсулы. До и после показа: «Точка равновесия» — сонолодж, музыка для лежащих слушателей.

20:30 — «Эстер» (фильм + Q&A). Нежный портрет Эстер Офарим: история славы, изгнания и огромного голоса, ставшего мифом. После показа: беседа с режиссёром Шакедом Гореном.

Вторник, 18.08

10:30 — «Сердце библиотеки — студенческие фильмы из Национальной библиотеки» (студенческие фильмы). Кинематографический взгляд внутрь пространства Национальной библиотеки. Глазами молодых кинематографистов раскрываются человеческие истории, сплетающиеся в стенах библиотеки — истории сотрудников, исследователей, коллекций и редких материалов. Требуется регистрация.

11:15 — «Джейн Эллиотт против всего мира» (фильм). Легендарная учительница, создавшая эксперимент, потрясший американское общество, возвращается для последнего боя против цензуры и расизма и рассматривает тяжёлую личную цену, которую платит семья бескомпромиссной борчицы за справедливость.

13:30 — «Шалом» (фильм). Глазами носорога Шалома и его смотрителей раскрывается цена, которую берёт жизнь в неволе и в тени войны.

13:45 — «Черты лица» — адаптированный показ (фильм). Художник-фотороботист восстанавливает лица любимых людей, стёртых из мира.

16:00 — «Сваренные осколки» (фильм). Зима, Беларусь, одна семья, которую нужно вновь сварить воедино, — второй шанс на исправление. Через внимательную, наблюдающую камеру разворачивается интимная драма о скромной жизни и цеплянии за маленькие моменты человеческого тепла и прикосновения — с упрямой надеждой, что всё ещё наладится.

16:00 — «Сири Хустведт: танец вокруг себя» (фильм). Режиссёр Сабина Лидель описывает путь писательницы Сири Хустведт — от первого романа до превращения в один из самых влиятельных голосов современной литературы. Фильм о феминистской точке зрения, о её муже и духовном партнёре Поле Остере и о силе мысли.

18:30 — «Поцелуй на ночь» (фильм). Трогательный портрет Ирены Вейсайте — литературоведа и правозащитницы, пережившей Холокост и ставшей символом примирения в Литве. Через устные воспоминания и архивы складывается удивительная история выживания и позднего возвращения в еврейский город, называемый «Иерусалимом Севера».

20:30 — «Губы» (фильм). История ансамбля, изменившего облик израильской музыкальной индустрии и выведшего марокканскую музыку и язык на передний план.

Среда, 19.08

10:30 — «Война нарративов» (фильм + панельная дискуссия). Обширное и тревожное расследование о роли социальных сетей в разжигании пропаганды ненависти после 7 октября. После показа: «Решающий бой» — беседа между создательницей фильма Кэрри Холланд и израильскими активистами хасбары в сети. ✦ Беседа пройдёт на английском языке.

10:30 — Подборка документальных студенческих фильмов (студенческие фильмы). Фестиваль Докутекст с гордостью предоставляет площадку начинающим кинематографистам и приглашает вас посмотреть две подборки студенческих документальных фильмов последних лет. Возможность взглянуть на себя через объектив многообещающих создателей. Требуется регистрация.

11:00 — «Черновики Аси» (выставка предметов). Выставка отдельных предметов из архива Аси Даяна в Национальной библиотеке.

14:00 — «Начиз» (фильм). В маленьком городке в Миссисипи, застроенном просторными поместьями, каждая экскурсия несёт в себе политическую борьбу. Между костюмами прошлых эпох и колониальной историей ироничный и забавный портрет Начиза позволяет рассмотреть избирательную память Америки.

14:00 — «Жизнь как слух» (фильм + выставка + Q&A). Аси Даян своим глубоким голосом и особой манерой рассказывает документальную автобиографию своей жизни — почти мифологическую драму об отцах и сыновьях и о Государстве Израиль. Перед показом: «Черновики Асси» — выставка отдельных предметов из архива Аси Даяна в Национальной библиотеке. После показа: беседа с создателями фильма Ади Арбель и Мойшем Гольдбергом.

16:30 — «Черты лица» (фильм + мастер-класс). Художник-фотороботист восстанавливает лица любимых людей, стёртых из мира. После показа: «Подписанные лица» — мастер-класс по рисованию фотороботов с героем фильма Гилем Джибли.

17:15 — «Мы встретились у Гроссингера» (фильм). «Гроссингерс» был жемчужиной среди еврейских курортов в Катскильских горах в США. В эпоху дискриминации и предрассудков он давал гостям место для отдыха, веселья и ощущения дома и стал центром культурного расцвета. Через историю этого места поднимаются актуальные вопросы об иммиграции, идентичности и потребности в месте, которое можно назвать домом.

18:00 — «Подписанные лица» — мастер-класс по рисованию фотороботов с героем фильма Гилем Джибли (мастер-класс). Мастер-класс по рисованию фотороботов с художником, карикатуристом и портретистом-фотороботистом Гилем Джибли.

18:00 — «Израильский роман» (выставка предметов). Выставка отдельных предметов из архива Меира Шалева в Национальной библиотеке.

20:30 — «Так это было» (фильм + выставка + Q&A). Меир Шалев рассказывает своим голосом историю своей жизни — историю семьи, страсти и страны, ставшей мифом. Перед показом: «Израильский роман» — выставка отдельных предметов из архива Меира Шалева. После показа: беседа с создательницей Ади Арбель.

Четверг, 20.08

10:25 — «Дивья» (фильм). Мрачная симфония природы о цене войны в Украине: беспилотники над лесами и реками, спуск к выжженной земле, затопленные города и спасающиеся бегством животные. Без закадрового текста и пояснений — впечатляющий и пугающий экосистемный взгляд на разрушение и обновление.

12:45 — «Оркестр» (фильм). Как люди учатся играть как единое целое? Как отдельный инструмент вносит вклад в нечто большее, чем он сам? Как коллектив может существовать вместе годами, не распадаясь? И в чём, собственно, роль дирижёра? Взгляд изнутри на процесс совместного творчества в одном из важнейших оркестров мира.

20:00 — Закрытие фестиваля: показ фильма «Авив» и живой концерт Авива Гефена и группы «Ха-Тауйот»