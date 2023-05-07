«Dance Me – Music by Leonard Cohen». Аншлаг и дополнительные даты

Верхнее фото: by Ed Markovich

В связи с огромным спросом и интересом к балету «Dance Me – Music by Leonard Cohen» монреальской труппы Ballets Jazz Montréal объявлены даты дополнительных представлений: в четверг 25 мая в 13:00 и в пятницу, 26 мая в 16:00 и 21:00.

Напоминаем, что гастроли труппы Ballets Jazz Montréal пройдут с 17 по 26 мая на сцене Тель-Авивского Оперного театра имени Шломо Лахата. Балетный спектакль «Dance Me – Music by Leonard Cohen» – это переиначенные в движении песни Леонарда Коэна и пересказанная в балете его биография. Ведь в его песнях – вся его жизнь. Первый поэтический сборник уроженца Монреаля Леонарда Коэна был опубликован в 1956 году, первый роман – в 1963-м, а песни? Вот о песнях и пойдет речь… Легендарных песнях, ставших движением в хореографии Андониса Фониадакиса, Аннабель Лопес Очоа и Ихсана Рустема.

«Dance Me» – трогательный, грандиозный и захватывающий спектакль, крупнейший проект Ballets Jazz Montréal за 50-летнюю историю. Создание мультимедийного проекта обошлось в полмиллиона долларов, на его реализацию ушло три года, включая шесть месяцев интенсивных репетиций.

Многие считали Леонарда Коэна гражданином мира, но его родной город – Монреаль во все «пять времен года», как он писал сам. Этот балет – дань его музыке и его стихам, его творчеству, балетный hommage, поставленный под руководством художественного директора Луи Робитайя на основе драматургии Эрика Джина, раскрывающей глубинные пласты творчества Коэна. Слова его песен обретают глубокий, новый смысл в танце.

Этот уникальный спектакль был одобрен самим Леонардом Коэном еще при его жизни (Коэн скончался в ноябре 2016 года). Условия Коэна идеально совпадали с видением руководителей Ballets Jazz Montréal: этот балет – не биографический, этот балет – о музыке, и потому, это неизмеримо больше, чем череда старых хитов, таких как «Сюзанна» и «Пока, Марианна». И, в результате, этот балет стал памятником Леонарду Коэну. В балете «Dance Me» использованы песни Леонарда Коэна, начиная с 1967 года и вплоть до самых последних.

Труппа Ballets Jazz Montréal – репертуарная труппа, которая придерживается техники, строгости и эстетики классического балета, но дает хореографам право экспериментировать с формой. Компания на протяжении десятилетий шла своим уникальным путем. Почему в названии труппы использовано слово «джаз»? Так решили еще в 1972 году основатели труппы Женевьева Сальбейнг, Ева фон Дженси и Эдди Туссен, объединившие технику классического балета и ритмы джаза, разработавшие свой подход к танцу, который доказал жизнеспособность, выдержав на сцене уже пять десятилетий, провоцируя и удивляя, «заводя» (jazzing up) в равной степени классический балет, другие стили танца и традиции мюзикла.

Ballets Jazz Montréal сегодня – одна из самых популярных танцевальных компаний Канады. Начав свой 50-й сезон, Ballets Jazz Montréal достигла уровня зрелости, оставаясь при этом открытой для постоянно развивающейся формы современного танца. Успех Ballets Jazz Montréal обусловлен особой алхимией, позволяющей каждой новой работе стать плодом незабываемой встречи между хореографами, танцорами и публикой.

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Ballets Jazz Montréal. «Dance Me – Music by Leonard Cohen»

Музыка – Леонард Коэн

Хореографы – Андонис Фониадакис, Аннабель Лопес Очоа, Ихсан Рустем

Художественный руководитель Les Ballets Jazz de Montréal – Александра Дамиани



Ballets Jazz Montréal благодарит фонд «Marjorie and Gerald Bronfman Foundation» за поддержку в создании этого спектакля.

Спектакли «Dance Me» пройдут с 17 по 26 мая на сцене Оперного театра Тель-Авива.

Заказ билетов в кассе «Тель-Авив» http://bit.ly/3Z4S426, *2207 или в кассе Оперного театра: 03-6927777.

Автор текста: Маша Хинич.

Организатор гастролей – Bimot Global.



Фото: © Photos by Thierry du Bois, Marc Montplaisir, Olivier Samson-Arcand, Ed Markovich

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting