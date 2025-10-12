«Omniforge» & «Kosmos» – премьера в Тель-Авиве от Kamea Dance Company

“Omniforge” by Kamea Dance Company. Photo by Kfir Bolotin

Танцевальная группа Kamea Dance Company представит в Оперном театре Тель-Авива вечер балета Godani & Foniadakis с двумя оригинальными постановками: «Omniforge» Якопо Годани и «Kosmos» Андониса Фониадакиса – постановки двух ведущих хореографов в мире современного танца. Единственное представление – 12 октября 2025 года.

Романтический классический балет 19 века был очень созвучен своей эпохе. Хореографы тех лет во всем шли в ногу со своим временем. Задача балетмейстеров 21 века – не допустить, чтобы балет стал старомодным и пыльным. И эту задачу прекрасно решают Якопо Годани и Андонис Фониадакис – две крупные фигуры современной хореографии, встречающиеся в вечере «Godani & Foniadakis» Kamea Dance Company. Сразу отметим, что «Omniforge» – новая работа Годани, созданная специально для «Камеи». В этой же в программе будет представлен балет «Kosmos» Фониадакиса. Один вечер, один зал, один шанс увидеть обе постановки в точной сценической форме.

Художественный руководитель «Камеи» Тамир Гинц сформулировал задачу, на первый взгляд, просто: собрать на одной сцене работы авторов, которые не повторяют пройденное, которые всегда идут вперед, вопреки привычным ожиданиям. Когда речь заходит о Годани, это особенно заметно. О нём любят вспоминать как о солисте The Forsythe Company и как о преемнике руководства Frankfurt Dresden Dance Company; но важнее то, что в каждом новом проекте он раскладывает танцевальную форму, саму структуру танца на составные части и собирает её заново.

«Omniforge» в Тель-Авиве заявлен как специальная израильская премьера: серьёзный европейский хореограф ведет диалог с израильской труппой. Для «Камеи» Годани делает всё сам: хореография, свет, костюмы, музыка его давнишнего соавтора Ульриха Мюллера. «Omniforge» – это точная работа с ансамблем, дисциплина рисунка, ясная драматургия движения и требовательность к исполнителям. Годани говорит о необходимости возвращать танец к высокой планке, не подменяя художественную задачу удобной «картинкой» для короткого видео. Сцена, по его смыслу, не терпит упрощений и не нуждается в подпорках из чужих жанров; в «Omniforge» она остаётся местом, где танцовщик действительно работает телом, ритмом, пространством, а не только позой и эмоциями. От музыки до света всё подгоняется к единому ритмическому рисунку, к композиционной строгость, к лаконичной сценографии. В различных интервью Годани часто возвращается к одной и той же мысли: у искусства своя сложная архитектура, и её не обязаны объяснять заранее – зрители способны с этим справиться сами.

Вторая часть вечера – «Kosmos» Андониса Фониадакиса на музыку Жюльена Тарриде. У Фониадакиса репутация автора, который любит скорость, резкие переходы, переключения темпа, но не теряет чистоты линии. Его язык построен на столкновениях – женский и мужской ансамбль, медленные и быстрые фазы, локальное и общее. Никакой декларативности, только работа с телом и временем. В «Kosmos» важен темп, который держится не за счёт эффектов, а благодаря продуманной до последнего жеста хореографии.

И Годани и Фониадакис – выпускники школы Мориса Бежара, оба прошли путь от исполнителей к хореографу, оба сформировали собственный язык. Их подходы к балету различны, но не случайно Kamea Dance Company представляет их в чем-то контрастные работы в одном вечере. Труппа давно пополняет свой репертуар постановками европейских хореографов – от Начо Дуато до Йохана Ингера и Марко Гёке, – и органично переносит их в израильский контекст.

Танцовщик и хореограф Якопо Годани родился в Италии. В 1984 году он начал заниматься классическим балетом и техникой современного танца в Centro studi Danza of La Spezia (Италия) под руководством Лореданы Рованы, а в 1986 был принят в Maurice Bejart’s Mudra Dance school в Брюсселе (Бельгия). Параллельно учился изобразительному искусству в Школе изящных искусств Каррары.

Дебютировав в 1988 году в Париже в спектакле «Le Marietta Secret», он выступал затем в бельгийском Намуре и в труппе Жана-Франсуа Дуроре в Париже. Как танцовщик Годани работал со знаменитыми хореографами, включая Уильяма Форсайта, Охада Нахарина, Сабуро Тешигавара, Яна Фабра и Аманду Миллер. Параллельно Годани пробует свои силы как хореограф и в 1990 году создал в Брюсселе собственную компанию.

Будучи ведущим солистом (с 1991 года) Франкфуртского балета The Forsythe Company, Годани работал вместе с Уильямом Форсайтом над созданием целого ряда оригинальных работНачиная с 2000 года Годани стал заметным голосом в мировой хореографии, создавая постановки для Королевского балета в Ковент-Гардене, Балета Британской Колумбии, Cedar Lake Contemporary Ballet, Израильской оперы и многих других

коллективов. С 2015 по 2023 год он возглавлял Frankfurt Dresden Dance Company в качестве художественного руководителя.

Сегодня размышления о прошлом стали важной частью его творческой мотивации. «Мне кажется, что наше представление о том, каким должно быть искусство, искажено. С развитием социальных сетей и новой реальности появилось много заблуждений об искусстве. Новому поколению трудно различать, где настоящее искусство, а где развлечение или досуг», – говорит он.

«Omniforge» Годани задумал как упражнение, которое должно вернуть и танцовщиков, и зрителей к тому, что он считает подлинным искусством. «В этой работе я решил довести идею настоящего искусства до формы упражнения, чтобы выйти за рамки восприятия нового поколения, – поясняет он. – Это почти испытание, которое требует от людей выйти за пределы собственных представлений и понимания искусства.

Искусство в буквальном смысле становится основой самой работы. Участвовать в этом произведении – значит создавать искусство из самого себя. Важно понимать, что уровень искусства, в котором мы нуждаемся сегодня, совсем не тот, что был необходим двадцать или тридцать лет назад.

Я пытаюсь объяснить людям, что нельзя считать достаточным поставить телефон на стол, что-то сымпровизировать и выложить это в Instagram. Недостаточно просто выйти на сцену, встать рядом, смотреть на зрителя и танцевать что-то, что похоже на смесь техно-рейва и концерта Бейонсе.

Мы потратили пятьдесят лет на то, чтобы развить балет и танец до уровня, который можно сравнить с наукой, до чего-то, что может развиваться и расти во всех направлениях. Мы исследовали все уровни, все измерения, все направления, куда никто прежде не заходил. Мы шли вперёд.

А теперь почти всё, что называют современным танцем, сводится к тому, что люди повторяют одно и то же движение на протяжении часа. Я всё ещё хочу продолжать эту борьбу ».

Чтобы создать «Omniforge», Годани вновь обратился к своему давнему соавтору Ульриху Мюллеру, который написал музыку. «Мы используем ту же систему исследования, что и в танце. Начинаем с вопроса о том, что мы уже делали раньше, и что нам нельзя повторять. Это становится ритмической и пространственной основой. Танец никогда не создаётся одновременно с музыкой. Музыка должна усиливать драматизм сцен и придавать динамику движению тела и хореографии. Мы всегда уделяем время созданию музыки с самого начала процесса», – поясняет Якопо Годани.

Андонис Фониадакис вырос Греции, продолжил обучение в Лозанне, танцевал у Бежара, работал в Лионской опере, сотрудничал с крупнейшими европейскими труппами. В своих постановках он опирается на классическую технику, придавая ей едва ли не космическую скорость, что требует от исполнителей контроля и определенной культуры движения. «Kosmos» – пример такой работы: при высокой интенсивности движения, сам балет не распадается на набор фрагментов.

Тамир Гинц отмечает:

«Именно сегодня, когда мы все ждем нового витка международного признания, два наиболее востребованных в мире хореографа решили доверить нашей труппе Kamea Dance исполнить их произведения. После того, как в репертуар «Камеи» уже вошли постановки Начо Дуато, Йохана Ингера, Марко Гёке и других мировых хореографов, «Камея» вновь доказывает свой статус среди самых высоко котирующихся трупп современного балета на мировой сцене и свое место как уникального исполнителя этого репертуара в Израиле».

