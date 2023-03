«Dance Me – Music by Leonard Cohen». Балет Джаз Монреаль вновь в Израиле

После впечатляющего успеха прошлогодних гастролей Балет Джаз Монреаль – Ballets Jazz Montréal – вновь приезжает в Израиль с представлением «Dance Me – Music by Leonard Cohen». Уникальное балетное шоу посвящается памяти Леонарда Коэна. Спектакли пройдут с 17 по 21 мая на сцене Оперного театра Тель-Авива. Те, кто видели этот балет знают, что это представленные в движении песни Леонарда Коэна и пересказанная в балете его биография. Ведь в его песнях – вся его жизнь. Первый поэтический сборник Коэна был опубликован в 1956 году, первый роман – в 1963-м, а песни? Вот о песнях и пойдет речь…



Когда прежнему художественному руководителю Ballets Jazz Montréal Луи Робитайю предложили создать что-то грандиозное к празднованию 375-летия Монреаля, он сразу понял, что хочет сделать. «Мне потребовалось меньше минуты, чтобы соединить принципы Ballets Jazz Montréal и песни Леонарда Коэна. И с этого момента началось настоящее приключение», – говорит Луи Робитай, предложивший трем всемирно известным хореографам – Андонису Фониадакису, Аннабель Лопес Очоа и Ихсану Рустему – передать в движении легендарные песни Леонарда Коэна. Ballets Jazz Montréal получил эксклюзивные танцевальные права на пять лет на песни Леонарда Коэна – уроженца Монреаля – и поставил трогательный, грандиозный и захватывающий спектакль.

«Dance Me» – крупнейший проект за 50-летнюю историю. Создание мультимедийного проекта обошлось в полмиллиона долларов, на его реализацию ушло три года, включая шесть месяцев интенсивных репетиций, для чего постоянно гастролирующий Ballets Jazz Montréal был снят с гастролей на весь период подготовки этого спектакля.

«Dance Me» – это дань уважения легендарному уроженцу Монреаля Леонарду Коэну. Многие считали его гражданином мира, но его родной город – Монреаль во все «пять времен года», как он писал сам. Этот балет – дань его музыке и его стихам, его творчеству, балетный hommage, поставленный под руководством художественного директора Луи Робитайя на основе сильной и смелой драматургии Эрика Джина, раскрывающей глубинные пласты творчества Коэна. Слова его песен обретают глубокий, новый смысл в танце. Три всемирно известных хореографа – грек Андонис Фониадакис, бельгийка Аннабель Лопес Очоа и англичанин Ихсан Рустем – вдохнули новую жизнь в легендарные песни Коэна, воплотив их в движении на сцене в исполнении 14 артистов Ballets Jazz Montréal.

Этот уникальный спектакль был одобрен самим Леонардом Коэном еще при его жизни (Коэн скончался в ноябре 2016 году). Условия Коэна идеально совпадали с видением руководителей Ballets Jazz Montréal: этот балет – не биографический, этот балет – о музыке, и потому, это неизмеримо больше, чем череда старых хитов, таких как «Сюзанна» и «Пока, Марианна». И, в результате, этот балет стал памятником Леонарду Коэну.

Этот спектакль – больше, чем иллюстрация, больше, чем воспоминание. Балет «Dance Me» позволяет переосмыслить видение человека и человеческого существования, видение пяти стадий жизни, «пяти сезонов» – видение одновременно кардинальное, чувственное, физическое и плотское, но также и мистическое, что всегда было отличительным качеством творчества Леонарда Коэна и что объясняет своеобразие воздействия на слушателей его рефлексирующих песен. В балете «Dance Me» использованы песни Леонарда Коэна, начиная с 1967 года и вплоть до самых последних.

Андонис Фониадакис применил к хореографии физически заряженный подход, вникая в смысл лирики Коэна, в то время как Аннабель Лопес Очоа, родившаяся в Колумбии и живущая в Бельгии, придала движению более лирическую окраску. Что же касается уроженца Турции, выросшего в Великобритании Ихсана Рустема, то он поставил «Dance Me to the End of Love», как серию романтических дуэтов. Это первая работа Рустема

с компанией, хотя Робитай давно стремился привлечь его для работы с Ballets Jazz Montréal.

Труппа Ballets Jazz Montréal – репертуарная труппа, которая придерживается техники, строгости и эстетики классического балета, но дает хореографам право экспериментировать с формой. Компания на протяжении десятилетий шла своим уникальным путем. Почему в названии труппы использовано слово «джаз»? Так решили еще в 1972 году основатели труппы Женевьева Сальбейнг, Ева фон Дженси и Эдди Туссен, объединившие технику классического балета и ритмы джаза, разработавшие свой подход к танцу, который доказал жизнеспособность, выдержав на сцене уже пять десятилетий, провоцируя и удивляя, «заводя» (jazzing up) в равной степени классический балет, другие стили танца и традиции мюзикла.

Стиль Ballets Jazz Montréal одновременно артистичен, сексуален, взрывоопасен, оригинален и доступен. С тех пор, как в 1998 году Луи Робитай был назначен художественным руководителем, он постоянно искал новые хореографические формы. Луи Робитай, недавно вышедший на пенсию, превратил Ballets Jazz Montréal в научно-исследовательскую лабораторию танца, можно даже сказать, что он изучал химические процессы танца. Такова удивительная активность этой труппы и не менее удивительные результаты от встречи хореографов и танцоров. Луи Робитай создавал и ставил современные балетные представления, основанные на технике, строгости и эстетике классического балета, предпочитая междисциплинарные произведения, сочетающие балет с другими областями искусства, такими как театр, видео и музыка.

Ballets Jazz Montréal сегодня – одна из самых популярных танцевальных компаний Канады. Начав свой 50-й сезон, Ballets Jazz Montréal достигла уровня зрелости, оставаясь при этом открытой для постоянно развивающейся формы современного танца. Успех Ballets Jazz Montréal обусловлен особой алхимией, позволяющей каждой новой работе стать плодом незабываемой встречи между хореографами, танцорами и публикой.

Сохраняя свое кредо и свою сущность, Ballets Jazz Montréal работает сегодня с самыми известными фигурами в мире хореографии, позволяя при этом каждому танцору труппы полностью выражать свою личность. Результатом являются эклектика и высокий уровень, что пленяют зрителей и критиков по всему миру. В этой балетной лаборатории исследуют творческую сторону современных тенденций, но в труппе, идущей в ногу со временем, по-прежнему достаточно твердо привержены классической эстетике, что нравится и неофитам, и подготовленным зрителям. Балет Джаз Монреаль меняет привычные каноны в искусстве, органично переплетая классику, хип-хоп, джаз и нео-балет, замечательную театральность, накал эмоций, элементы циркового искусства и акробатики, латино-африканские танцы и, конечно, мастерство танцовщиков, обладающих упругой энергией цунами. И, недаром, эту труппу с ее концепцией танца, выступавшую в 70 странах мира, называют Feel Good Company. За годы существования труппа дала более 2500 представлений во всем мире перед аудиторией более чем в 2,8 миллионов человек.

Ballets Jazz Montréal. «Dance Me – Music by Leonard Cohen»

Музыка – Леонард Коэн

Хореографы – Андонис Фониадакис, Аннабель Лопес Очоа, Ихсан Рустем

Художественный руководитель Les Ballets Jazz de Montréal – Александра Дамиани

Ballets Jazz Montréal благодарит фонд «Marjorie and Gerald Bronfman Foundation» за поддержку в создании этого спектакля.

Спектакли «Dance Me» пройдут с 17 по 21 мая на сцене Оперного театра Тель-Авива.

Автор текста: Маша Хинич.

Фото: © Photos by Thierry du Bois, Marc Montplaisir, Olivier Samson-Arcand, Ed Markovich

