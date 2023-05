Дэвид Дрейман: «Мы получаем огромное удовольствие от выступлений, и это держит нас вместе как невидимый клей»

Верхнее фото: by TRAVIS SHINN



29 июня в Израиле пройдет единственный концерт одной из культовых метал-групп нашего времени – Disturbed. Шоу состоится в павильоне 1 Expo TLV, в Тель-Авиве, в ходе европейского тура Take Back Your Life.

Команда, уверенно возвышающаяся на переднем плане мировой рок-сцены, в 2009 и в 2017 годах номинирована на премию «Грэмми» (в том числе в номинации «Лучшее рок-шоу») и имеет бесчисленное количество наград. За годы своей карьеры она набрала миллиарды подписчиков и слушателей.

В преддверии выступления Disturbed в Израиле мы поговорили с ее фронтменом Дэвидом Дрейманом о том, как музыка перевесила ортодоксальное образование и все другие его многочисленные жизненные интересы, об источнике вдохновения и секрете многолетнего успеха, а также о планах на будущее.

– Дэвид, мы знаем о вашем особом отношении к Израилю: история вашей семьи связана с нашей страной, вы здесь учились, здесь живет ваш брат и много родственников. Но ваше первое выступление в Израиле с Disturbed состоялось всего четыре года назад в Live Park в Ришон ле-Ционе. Помните ли вы свои ощущения от этого концерта?



– Трудно описать то, что я тогда чувствовал. Совершенно необыкновенное ощущение. Более 10 000 израильтян пели Never Again вместе со мной! Это был потрясающий вечер, наверное, один из самых волнующих для меня.

– Ваш ближайший концерт в нашей стране состоится совсем скоро, 29 июня в Тель-Авиве. Что вы приготовили для ваших израильских поклонников? Расскажите, пожалуйста, о программе.

– Я не могу рассказать о программе концерта. Это, как всегда, сюрприз. На днях мы начинаем репетировать, тогда и прояснится программа нашего выступления.

– Дэвид, у вас достаточно необычная история становления как музыканта. Вы получили разностороннее образование, начиняя от ортодоксального религиозного, заканчивая университетским в области политологии, управления бизнесом и философии и, наконец, юридическим. Ни одна из этих сфер не связано с музыкой. Кто стал вашим первым музыкальным вдохновителем, и почему впоследствии, оставив очень престижную и успешную работу, вы решили начать карьеру музыканта? Что явилось последней каплей, перевесившей чашу весов в сторону музыки?



– Я всегда увлекался музыкой, подпевал песням по радио. Интересно, что мой сын пошёл в меня и тоже напевает песни, которые он слышит. В моей семье было принято петь во время кабалат шабат – торжественной встречи субботы. Кроме того, я пел в синагоге и даже учился на кантора. Именно этот опыт стал основой моих дальнейших шагов в музыке. Я присоединился к первому ансамблю ещё во время учёбы в старших классах. Это был непростой шаг для молодого человека, который учился в еврейской религиозной школе в Лос-Анджелесе. Наш молодой коллектив исполнял композиции ведущих артистов жанра панк-рок. Затем я присоединялся к целому ряду других ансамблей, пока не встретился с моими друзьями из Disturbed. Эта группа стала седьмой в моей музыкальной жизни.

– Disturbed существует уже более 20 лет. Что, по вашему мнению, способствовало долговечности группы и ее продолжающемуся успеху?

– Я не думаю, что у нас есть какой-то секрет успеха. Каждый коллектив создаёт определённую атмосферу, поддерживает отношения между собой, со своей аудиторией. Это длинный, непростой процесс, похожий на любые другие отношения между людьми. К счастью, нам удалось сохранить некий драйв, который позволяет нам продолжать создавать новые композиции. Мы получаем огромное удовольствие от их исполнения на сцене, и это держит нас вместе как невидимый клей.

– Ваши концерты известны своей взрывной энергетикой и интенсивностью. Как вы готовитесь к выступлению, откуда черпаете силу и вдохновение?

– Мои товарищи по Disturbed разминаются перед концертом, разминают мышцы, репетируют в студии. Это занимает около двух часов. Я тоже расслабляюсь перед выступлением, чтобы подготовить тело к интенсивной работе. Наш враг – это напряжение. Также я в течение 15-30 минут делаю вокальные упражнения. В последний час перед концертом мы просто слушаем музыку, поднимаем настроение, а буквально перед концертом мы обязательно приветствуем друг друга ударами “кулак о кулак”. По-английски это называется “брофист”. Это наша традиция.

– В течение своей карьеры вы сотрудничали с широким кругом артистов и музыкантов. С кем бы вы хотели работать в будущем и почему?

– Есть много артистов, с которыми хотелось бы выступить. Например, неплохо было бы придумать что-нибудь интересное с Оззи Осборном, ребята из “Металлики” тоже вызывают желание выйти с ними на сцену. Я с удовольствием поработаю и с Iron Maiden, и с Джеймсом Хетфилдом из той же “Металлики”. Уверен, что такие возможности еще представятся.

– Что можно ожидать от вас и от Disturbed в будущем, есть ли идеи новых проектов?

– На данный момент мы начинаем пятидесятидневное международное турне и собираемся “схватить быка за рога”!

Беседовала София Нимельштейн

Это будет второе выступление группы в Израиле после незабываемого выступления в Live Park в 2019 году.

Видео с предыдущего визита в Израиль с трогательным исполнением песни Never Again:

https://www.youtube.com/watch?v=JG5BYYYE2CE

Группа имеет в Израиле фан-группу, насчитывающую более 6000 поклонников.

Захватывающий кавер группы на песню The Sound Of Silence имел большой успех в Израиле на радиостанциях и в стриминговых чартах:

https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4

Единственный концерт культовой метал-группы Disturbed в рамках европейского тура Take Back Your Life, состоится 29 июня 2023 в павильоне 1 Expo TLV, в Тель-Авиве.

Количество мест ограничено – всего для 5500 зрителей!

Заказ билетов на сайте Ticketmaster: https://bit.ly/3LGn8jV, по телефону: *9964 или в «Браво»: https://bit.ly/3B0sTnx

