«Круг» + окружность = круговорот дизайна в музее

Впечатления, текст и фото — © Маша Хинич

Я съела батончик «Энергия» из кузнечиков — с легким ужасом прожевала, но без предубеждения, потому обошлось. Съела в порыве репортёрского любопытства, потому что вопрос «чем кормить растущее население планеты» тревожит меня давно, а тут поднесли ответ из кузнечиков — культированное мясо и белки, растительные добавки выращены с помощью вертикальной гидропоники — и всё это тоже дизайн, который сначала нужно прожевать. Прожевала, noblesse oblige — и это не про сигареты, а скорее про то, что городские жители скоро забудут о том, что даже зубные щетки не растут на деревьях — их кто-то производит…

Батончик оказался неплохим введением в тему: выставка «Круг» в Музее дизайна Холона среди прочего рассказывает и о том, что классическое животноводство и линейная модель потребительского поведения «взять-сделать-выбросить» больше не годятся, и что искать альтернативу — тоже работа дизайнера, а не только биолога или агронома. Два с половиной года подготовки, пять выставочных залов, десятки проектов из Израиля и других стран. Выставка приглашает заново обдумать отношения между материалом, временем, потреблением и ответственностью, а также возможности дизайна предложить альтернативы существующей действительности. Как переосмысление дизайна может помочь создать процветающую жизнь на планете Земля?

Мы берем сырье из окружающей среды, превращаем его в продукты, используем их и в конце концов выбрасываем. Эта модель опирается на предположение, что природные ресурсы неограниченны и что отходы можно убрать с глаз так, чтобы они больше не возвращались и не влияли на нас. Но в нашем мире не существует настоящего «снаружи», куда их можно было бы удалить: любой материал продолжает существовать, и каждое действие вплетается в широкую сеть последствий.

Наша жизнь зависит от природных, социальных и экономических систем, переплетенных друг с другом. Из осознания этой взаимозависимости возникает возможность увидеть в кризисе шанс заново обдумать, как мы живем, создаем и действуем вместе.

Журналистам на пресс-показе вручили папки из переработанной бумаги, заполненные никому не нужными буклетами — судя по всему, для того, чтобы лишний раз напомнить о теме выставки, — и QR-код, который перестал работать на следующий день. Выставка про недоработки цикличного производства сама оказалась не без недоработок, но в этом можно найти внутреннюю логику. Бывают ещё недостатки, так что для начала, пока не забыла, вот сайт музея: מוזיאון העיצוב חולון https://www.dmh.org.il/ и страница выставки «Круг» https://www.dmh.org.il/en/exhibitions/the-circle/, открывшейся 10 сентября — на несколько месяцев позже, чем планировалось, Кураторы Талия Яновер и Лиор Хармони собрали проекты из области промышленного дизайна, моды, визуальной коммуникации и архитектуры, а также разработки климатических стартапов и работы, созданные специально для выставки совместно с Институтом Вейцмана, Технионом и колледжем «Шенкар».

Как это обычно бывает с подобными выставками, интереснее всего смотреть её с экскурсией: когда всё объясняют, многое проясняется, а когда вы видите зубную щетку и подгузник в витрине — это не очень понятно.Кстати, само здание Музей дизайна в Холоне, спроектированное Роном Арадом, регулярно попадает в списки архитектурных «чудес света». В такой «оболочке» выставка про переработку смотрится слегка иронично: рассказ об умеренности внутри архитектурного аттракциона, нижняя галерея которого названа Галереей чудес и экспозиция которой посвящена дизайну в сотрудничестве с природой. Что это такое? К примеру, световая кинетическая инсталляция студии Нира Майри имитирующая ощущение солнечного света, проникающего сквозь листву деревьев и названная «комореби» . 木漏れ日 — комореби на японском (ах, искусники!) как раз и обозначает свет, проходящий сквозь листья и создающий на земле подвижные пятна.

Там же — платье, которое не нужно шить: оно сделано из корней. Работа называется «Rootfull», автор — Зина Холловей, и идея базируется на том, что корневая система сама принимает форму одежды, если её вырастить на нужном каркасе. А в работе «Живые узоры» Тамары Эфрат и Шауля Коэна узор на ткани в буквальном смысле растёт и меняется сам, реагируя на заданные условия.

Экспозиция в верхней галерее рассказывает о переходе от принципов к повседневности: к тому, как устроен город и его инфраструктура, к тому как использовать городские крыши на благо жителей, и как перестать покупать лишнюю одежду. Кстати, текстильная и модная промышленность — вторая в мире по загрязнению окружающей среды после нефтепереработки), так что пора узнать, как делать обувь из переработанных автомобильных шин и познакомиться с «Повседневными ритуалами» — подборкой туалетных и гигиенических принадлежностей из разных стран, представляющих разные модели потребления и, в том числе, биоразлагаемые подгузники (в упаковке — пакетик со спорами грибов, которые подгузник съедят, как я съела батончик «энергия»). Текстиль на основе водорослей от компании Algaeing должен доказать, что возобновляемые биоматериалы вполне уживаются с миром моды.

Отдельный интерактивный проект «День, когда я стал насекомым» от PADLab предлагает на несколько минут посмотреть на пространство глазами и услышать то же пространство ушами существ , с которым мы это пространство делим.

Дизайн-лаборатория «Море – суша» организована вокруг восьмиметровой деревянной скульптуры китовой акулы работы Амнона Зильбера — достаточно внушительной, чтобы сразу задать пространству нужный масштаб. Рядом — инсталляция «Песчаные острова», переносящая пляж внутрь музея, и игра для детей и взрослых по сортировке частиц, имитирующих микропластик на израильских пляжах. Из курьёзов — пакет «Бамбы» и стаканчик из-под творога «Коттедж», оба родом из 1980-х, поднятые со дна Красного моря спустя сорок лет почти в первозданном виде. Тут же — водорастворимая альтернатива пластику от израильской компании Solutum и примеры международных экологических инициатив, которые, по традиции подобных разделов, звучат обнадёживающее и одновременно не отвечают на вопрос, почему пакет всё-таки пролежал на дне сорок лет, а не разложился.

Нижний круглый коридор-периметр целиком посвящён одноразовой жизни — тому самому противоречию между минутой использования и десятилетиями существования в виде отходов. Сама идея одноразовой посуды не нова: люди веками искали способ хранить, носить и есть — от листьев, шкур и растительных волокон до глиняной посуды и тканевых мешков, — но именно в XX веке, с развитием пластиковой промышленности, эта история резко ускорилась. С 1950-х годов одноразовая упаковка распространилась по миру благодаря лёгкому весу, прочности и дешевизне производства, а скорость и удобство стали одними из главных бытовых ценностей. Индийский глиняный стаканчик для колы, который называется «кулад» и попросту распадается после употребления, соседствует здесь с посудой из листьев дерева сал и биоразлагаемой упаковкой из водорослей. Съедобная упаковка вообще оказывается более широким понятием, чем банановый лист, который сам по себе вещь совершенно природная и особого дизайнерского усилия не требующая: упаковки из морских водорослей для пакетиков устроены так, что съедается решительно всё, вплоть до обёртки. По той же логике вафельный стаканчик у мороженого всегда предпочтительнее обычного — потому что его тоже можно съесть, а не просто выбросить. А кто еще помнит, что бумажный стаканчик Health Kup (позже — Dixie Cup) был придуман в 1907 году в США Лоуренсом Луэлленом для того что воспрепятствовать распространению инфекций, а не для того чтобы посуду не мыть?

Среди материалов, которые кочуют по разным разделам выставки, то и дело всплывает конопля — hemp, קנבוס: волокно достаточно старое, чтобы им пользовались задолго до появления слова «устойчивость», и достаточно универсальное, чтобы из него делали и ткани, и упаковку, и строительные материалы. Отдельного стенда конопле не досталось — она присутствует фоном, как напоминание, что многие новые решения на самом деле хорошо забытые старые.

В этом же ряду — пакет с фирменной надписью «Thank You» работы Лорен ДиЧоккио, сделанный в 2012 году из переработанной ткани. Пластиковый пакет для покупок был придуман в 1965 году шведским инженером Стеном Густафом Тулином как альтернатива бумажным пакетам, чьё производство требовало массовой вырубки деревьев; одна из самых узнаваемых его форм — пакет именно с надписью «Thank You», который со временем стал повсеместным в продуктовых магазинах, ресторанах и службах доставки еды и превратился в узнаваемый графический образ, вдохновивший множество интерпретаций. ДиЧоккио делает текстильные, пригодные для многоразового использования версии этого пакета из переработанных тканей, вручную вышивая на них тот самый знакомый дизайн. Этот проект она начала благодаря усилиям по сокращению использования пластиковых пакетов в США, включая запрет 2007 года в Сан-Франциско на их распространение крупными супермаркетами и аптеками.

В небольшой угловой галерее имени доктора Авраама Маргалита размещен, пожалуй, самый личный экспонат выставки — инсталляция Ольги Стаднюк «В одном ритме» (Pulse Now, 2025). Посетитель кладёт ладонь на центр круглой конструкции (гибкий экран), датчик считывает пульс в реальном времени, а система соединяет эти данные с планетарными показателями — интенсивностью солнечного излучения и резонансом Шумана, той самой естественной электромагнитной частотой, которая возникает между поверхностью Земли и атмосферой. На несколько секунд частный, вполне бытовой ритм собственного сердца оказывается частью системы куда большего масштаба — мне удалось превратить яркие оранжевые протуберанцы солнца во что-то серо-голубое красивое…

Среди участников: Стелла Маккартни, японские студии Nendo и Оки Сато, Наото Фукасава, архитектурное бюро MVRDV, норвежский дизайнер Питер Опсвик, нью-йоркская Terreform ONE Митчелла Йоахима и ещё несколько десятков имён — от крупных международных брендов до небольших климатических стартапов вроде Fairphone, Watergen или Sodastream. Израильская часть списка — Институт Вейцмана, Технион, колледж «Шенкар» — выглядит не менее внушительно и напоминает, что за идеей всегда стоит много лабораторной работы.

Организаторы утверждают, что принцип цикличности применён и к самой выставке: подставки и выставочное оборудование спроектированы для повторного использования после закрытия, а часть экспонатов продолжает расти, разлагаться и меняться всё время, пока идёт выставка. Насколько это получилось — вопрос, на который сможет ответить только тот, кто придёт на закрытие 30 марта 2027 года и посмотрит, что от всего этого осталось.

Кураторы — Талия Яновер и Лиор Хармони.

Ассистент куратора — Ниви Лахави.

Дизайн выставки — Рона Зингер.

Графический дизайн — студия Bodasher.

📍 Музей дизайна в Холоне, комплекс «Медиатек», улица Голды Меир, 6, Холон

🎟 Стоимость полного билета — 45 шекелей

🌐 Информация о выставке и билеты:

https://www.dmh.org.il/exhibitions/המעגל-עיצוב-ככלי-לשינוי-מציאות/

https://www.instagram.com/designmuseumholon/

https://www.facebook.com/DesignMuseumHolon/.



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