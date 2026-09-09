Окончательные итоги XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна

На фото: лауреаты конкурса. Слева направо — Роман Федюрко, Чинхён Пак, Владислав Хандогий, Дмитрий Юдин, Станислав Корчагин и Филипп Лынов. Photo© YoelLevy



Победителем XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна стал Дмитрий Юдин

Второе место разделили Владислав Хандогий и Чинхён Пак.

На третьем месте — Роман Федюрко

8 сентября вечером в Тель-Авиве в концертном зале «Гейхал ха-Тарбут» были объявлены имена победителей XVIII Международного конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна — одного из самых престижных фортепианных конкурсов мира.

Из шести пианистов, вышедших в финал, международное жюри определило лауреатов конкурса.

Первое место и премию в размере 50.000 долларов получил Дмитрий Юдин (В 2022 году Дмитрий Юдин принимал участие в международных фортепианных классах Тель-Хай в Израиле).

Второе место разделили Владислав Хандогий и Чинхён Пак. Каждый из пианистов получит премию в размере 20.000 долларов.

Третье место и премию в размере 10.000 долларов получил Роман Федюрко.

В XVIII Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна приняли участие 39 пианистов из 18 стран.

Председателем международного жюри вновь стал выдающийся пианист и педагог профессор Арье Варди. В состав жюри вошли Марта Аргерих, Акико Эби, Тайсир Элиас, Иэн Фаунтин, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Мильх-Шериф, Пётр Палечный и Су Джан Син.

Премии, гранты и спонсорская поддержка

Первая премия — Премия Артура Рубинштейна

Дмитрий Юдин

Золотая медаль и 40.000 долларов,

а также 10.000 долларов в фонд содействия профессиональному развитию победителя.

Пожертвование Лизики, Ами и Тедди Саги.

Вторая премия — Премия Сары и Моше Майер

Владислав Хандогий

Серебряная медаль и 20.000 долларов.

Пожертвование Кены и Залмана Шуваль.

Премия Конкурса имени Рубинштейна

Чинхён Пак

Серебряная медаль и 20.000 долларов.

Пожертвование Нира Цука.

Третья премия

Роман Федюрко

Бронзовая медаль и 10.000 долларов.

Пожертвование Яэль и Зоара Гилон.

Две премии финалистам

По 6.000 долларов каждому из двух других пианистов, вышедших в финал:

Станислав Корчагин

Пожертвование Орны и Михаль Бен-Нафтали в память об Аврааме Бен-Нафтали.

Филипп Лынов

Пожертвование семьи Нашиц в память об Эйтане Нашице, Нехаме и Гаде Нашиц.

Премия за исполнение камерной музыки

Дмитрий Юдин

6.000 долларов лучшему исполнителю камерной музыки.

Пожертвование леди Аннабель Вайденфельд (Лондон) в память о Менахеме Пресслере.

Премия музыкантов Израильского филармонического оркестра

Дмитрий Юдин

3.000 долларов за лучшее исполнение концерта с симфоническим оркестром.

Пожертвование семьи Пнини-Амитай в память об Иноне Амитае.

Премия лучшему израильскому исполнителю

Итамар Файнберг

3.000 долларов лучшему израильскому исполнителю.

Пожертвование семьи Пелософ в память о Ренни Пелософ.

Приз зрительских симпатий

Дмитрий Юдин

3.000 долларов.

Пожертвование семьи Розенблюм в память о докторе Герцле Розенблюме.

Премия «Жюри будущего»

Дмитрий Юдин

Премия молодого жюри в размере 3.000 долларов.

Пожертвование Ниссана Спектора в память о его сыне Гае Спекторе.

Поощрительный грант «Жюри будущего»

Сяосюань Ли

1.000 долларов участнику второго этапа, не вышедшему в финал.

Пожертвование семей Рабинович и Коэн-Минц в память о матери, пианистке Саре Рабинович.

Поощрительный грант

По 500 долларов каждому из десяти участников второго этапа, не вышедших в финал.

Пожертвование профессора Арье Варди в память о его родителях Белле и Дове Варди.

Приз зрительских симпатий в Кармиэле

Дмитрий Юдин

Приз зрительских симпатий в Акко

Роман Федюрко

Приз зрительских симпатий в Хайфе

Роман Федюрко

Приз зрительских симпатий в Нетивоте

Филипп Лынов

Ариэль Коэн, художественный руководитель конкурса, отметил: «Сам факт, что сегодня вечером мы находимся здесь, в Тель-Авиве, и завершаем конкурс с шестью выдающимися молодыми пианистами, приехавшими на финал со всего мира, — уже огромное достижение.В этом году нам пришлось столкнуться со сложной ситуацией в сфере безопасности и перенести финал с мая на сентябрь. Но для нас было совершенно ясно: мы не можем отказаться от проведения конкурса.

Этот конкурс существует для того, чтобы объединять людей из разных стран. Я горжусь всеми участниками, командой конкурса и каждым, кто помог нам пройти этот путь»

Концерты лауреатов конкурса в Израиле

10 сентября — кибуц Эйлон, концертный зал имени Бар-Орьяна

10 сентября — Кармиэль, зал консерватории

13 сентября — Эйн-Керем, Институт Олдвелла при Музыкальном центре «Эден-Тамир»

14 сентября — Реховот, аудитория имени Михаэля Селы, Институт Вейцмана; совместно с оркестром «Иерусалимская камерата»

15 сентября — Ашдод, Центр искусств «Монарт»

15 сентября — Нетивот, зал консерватории

16 сентября — Реховот, «Бейт а-Ам»

17 сентября — Савьон, Культурный центр Савьона

18 сентября — Тель-Авив, Израильская консерватория музыки

19 сентября — Кфар-Шмарьягу, «Катедра», Центр Вайля

22 сентября — Акко, зал консерватории

22 сентября — Хайфа, Аудиториум, «Аудиториум» Общество камерной музыки

23 сентября — Тель-Авив, Тель-Авивский музей искусств, концерт камерной музыки

24 сентября — Ашдод, Центр сценических искусств

14 января 2027 года — Иерусалим, сольный концерт в рамках международной серии JMC в здании YMCA

17–20 января 2027 года — Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Реховот, концерты с Израильским симфоническим оркестром

Сайт Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна:

https://arims.org.il/he/

Фото — © Yoel Levy

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