Окончательные итоги XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна

На фото: лауреаты конкурса. Слева направо — Роман Федюрко, Чинхён Пак, Владислав Хандогий, Дмитрий Юдин, Станислав Корчагин и Филипп Лынов. Photo© YoelLevy
Победителем XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна стал Дмитрий Юдин
Второе место разделили Владислав Хандогий и Чинхён Пак.
На третьем месте — Роман Федюрко
8 сентября вечером в Тель-Авиве в концертном зале «Гейхал ха-Тарбут» были объявлены имена победителей XVIII Международного конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна — одного из самых престижных фортепианных конкурсов мира.
Из шести пианистов, вышедших в финал, международное жюри определило лауреатов конкурса.
Первое место и премию в размере 50.000 долларов получил Дмитрий Юдин (В 2022 году Дмитрий Юдин принимал участие в международных фортепианных классах Тель-Хай в Израиле).
Второе место разделили Владислав Хандогий и Чинхён Пак. Каждый из пианистов получит премию в размере 20.000 долларов.
Третье место и премию в размере 10.000 долларов получил Роман Федюрко.
В XVIII Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна приняли участие 39 пианистов из 18 стран.
Председателем международного жюри вновь стал выдающийся пианист и педагог профессор Арье Варди. В состав жюри вошли Марта Аргерих, Акико Эби, Тайсир Элиас, Иэн Фаунтин, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Мильх-Шериф, Пётр Палечный и Су Джан Син.
Премии, гранты и спонсорская поддержка
Первая премия — Премия Артура Рубинштейна
Дмитрий Юдин
Золотая медаль и 40.000 долларов,
а также 10.000 долларов в фонд содействия профессиональному развитию победителя.
Пожертвование Лизики, Ами и Тедди Саги.
Вторая премия — Премия Сары и Моше Майер
Владислав Хандогий
Серебряная медаль и 20.000 долларов.
Пожертвование Кены и Залмана Шуваль.
Премия Конкурса имени Рубинштейна
Чинхён Пак
Серебряная медаль и 20.000 долларов.
Пожертвование Нира Цука.
Третья премия
Роман Федюрко
Бронзовая медаль и 10.000 долларов.
Пожертвование Яэль и Зоара Гилон.
Две премии финалистам
По 6.000 долларов каждому из двух других пианистов, вышедших в финал:
Станислав Корчагин
Пожертвование Орны и Михаль Бен-Нафтали в память об Аврааме Бен-Нафтали.
Филипп Лынов
Пожертвование семьи Нашиц в память об Эйтане Нашице, Нехаме и Гаде Нашиц.
Премия за исполнение камерной музыки
Дмитрий Юдин
6.000 долларов лучшему исполнителю камерной музыки.
Пожертвование леди Аннабель Вайденфельд (Лондон) в память о Менахеме Пресслере.
Премия музыкантов Израильского филармонического оркестра
Дмитрий Юдин
3.000 долларов за лучшее исполнение концерта с симфоническим оркестром.
Пожертвование семьи Пнини-Амитай в память об Иноне Амитае.
Премия лучшему израильскому исполнителю
Итамар Файнберг
3.000 долларов лучшему израильскому исполнителю.
Пожертвование семьи Пелософ в память о Ренни Пелософ.
Приз зрительских симпатий
Дмитрий Юдин
3.000 долларов.
Пожертвование семьи Розенблюм в память о докторе Герцле Розенблюме.
Премия «Жюри будущего»
Дмитрий Юдин
Премия молодого жюри в размере 3.000 долларов.
Пожертвование Ниссана Спектора в память о его сыне Гае Спекторе.
Поощрительный грант «Жюри будущего»
Сяосюань Ли
1.000 долларов участнику второго этапа, не вышедшему в финал.
Пожертвование семей Рабинович и Коэн-Минц в память о матери, пианистке Саре Рабинович.
Поощрительный грант
По 500 долларов каждому из десяти участников второго этапа, не вышедших в финал.
Пожертвование профессора Арье Варди в память о его родителях Белле и Дове Варди.
Приз зрительских симпатий в Кармиэле
Дмитрий Юдин
Приз зрительских симпатий в Акко
Роман Федюрко
Приз зрительских симпатий в Хайфе
Роман Федюрко
Приз зрительских симпатий в Нетивоте
Филипп Лынов
Ариэль Коэн, художественный руководитель конкурса, отметил: «Сам факт, что сегодня вечером мы находимся здесь, в Тель-Авиве, и завершаем конкурс с шестью выдающимися молодыми пианистами, приехавшими на финал со всего мира, — уже огромное достижение.В этом году нам пришлось столкнуться со сложной ситуацией в сфере безопасности и перенести финал с мая на сентябрь. Но для нас было совершенно ясно: мы не можем отказаться от проведения конкурса.
Этот конкурс существует для того, чтобы объединять людей из разных стран. Я горжусь всеми участниками, командой конкурса и каждым, кто помог нам пройти этот путь»
Концерты лауреатов конкурса в Израиле
10 сентября — кибуц Эйлон, концертный зал имени Бар-Орьяна
10 сентября — Кармиэль, зал консерватории
13 сентября — Эйн-Керем, Институт Олдвелла при Музыкальном центре «Эден-Тамир»
14 сентября — Реховот, аудитория имени Михаэля Селы, Институт Вейцмана; совместно с оркестром «Иерусалимская камерата»
15 сентября — Ашдод, Центр искусств «Монарт»
15 сентября — Нетивот, зал консерватории
16 сентября — Реховот, «Бейт а-Ам»
17 сентября — Савьон, Культурный центр Савьона
18 сентября — Тель-Авив, Израильская консерватория музыки
19 сентября — Кфар-Шмарьягу, «Катедра», Центр Вайля
22 сентября — Акко, зал консерватории
22 сентября — Хайфа, Аудиториум, «Аудиториум» Общество камерной музыки
23 сентября — Тель-Авив, Тель-Авивский музей искусств, концерт камерной музыки
24 сентября — Ашдод, Центр сценических искусств
14 января 2027 года — Иерусалим, сольный концерт в рамках международной серии JMC в здании YMCA
17–20 января 2027 года — Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Реховот, концерты с Израильским симфоническим оркестром
Сайт Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна:
https://arims.org.il/he/
Фото — © Yoel Levy
Пиар—агентства: MashaHinichPR и Sofia Nimelstein PR&Consulting