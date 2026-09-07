EPOS 17 — Международный фестиваль фильмов о культуре и искусстве

● «EPOS на Гильбоа» — фестиваль впервые выходит на периферию, в Мишкан ле-Оманут (Музей искусств) в Эйн-Хароде museumeinharod.org.il/פסטיבל-אפוס-בגלבוע/

● Десятки международных фильмов о людях и историях, изменивших мир, — от архитектуры и литературы до музыки, — а также памятные показы в честь недавно ушедших гигантов культуры: Тома Стоппарда, Роберта Уилсона и Рама Леви

● Мероприятие для всей семьи: «Луиза» — отмеченный наградами спектакль театра «Карон» (Train Theater)

● Фильм открытия: «Взял деньги и сбежал» Художник, который взял деньги, вызвал бурю в мире искусства и оставил всех с одним вопросом: это искусство?

● Фильм закрытия: «Фотограф Playboy» Банни Йегер, женщина, сформировавшая целое поколение образов и превратившая камеру в орудие революции

Тель-Авивский музей искусств | среда–суббота, 16–19 сентября 2026 https://filmart.co.il/

https://www.facebook.com/EposFilmFestival



Международный фестиваль фильмов о культуре и искусстве EPOS пройдёт в 17-й раз, 16–19 сентября, в Тель-Авивском музее искусств. На фестивале будут показаны десятки фильмов из Израиля и со всего мира, многие — в израильской премьере. EPOS уделяет особое внимание поддержке фильмов, документирующих художественную жизнь Израиля, и проведёт конкурс израильских короткометражных фильмов, а также — уже второй год — конкурс «Городской дневник» в сотрудничестве с Музеем города Тель-Авива-Яффо.

В этом году впервые будет проведен «EPOS на Гильбоа» — новое мероприятие, возникшее благодаря сотрудничеству с музеем Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод и региональным советом Гильбоа, 17–19 сентября. Мероприятие приносит фильмы фестиваля новой аудитории на севере страны: в течение выходных будет показано шесть фильмов, и каждый показ будет сопровождаться короткой лекцией на тему фильма.

«Взял деньги и сбежал», открывающий фильм фестиваля, рассказывает историю художника Йенса Хонинга, которому музей искусств в Копенгагене одолжил полмиллиона крон для создания работы, изображающей денежные купюры на двух больших холстах. Но на стене музея в итоге остались лишь две пустые рамы и название, которое Хонинг дал своей работе: «Возьми деньги и беги». Купюры исчезли. Это искусство? Хонинг — гениальный художник или простой вор?

Фестиваль завершится показом фильма «Фотограф Playboy» о Банни Йегер — успешной женщине-фотографе журнала Playboy, работавшей в жестокой индустрии, но прекрасно вписавшейся в мужскую и эксплуататорскую атмосферу 1950-х и 1960-х годов. Спустя несколько десятилетий некоторые феминистские движения признали Йегер примером независимой женщины, которая помогала другим женщинам гордиться своим телом, а её фотографии выставлялись в нескольких музеях США.

В рамках программы израильских фильмов будут показаны:

● «Семь масок в жизни Брурии» | режиссёр Бурия Пастернак Шаравит — автобиографический фильм о жизни в ультраортодоксальном Бней-Браке: о том, каково быть женщиной, матерью пятерых детей и художницей.

● «Раида — сама себе госпожа» | Браха Зисман-Коэн. Где бы ни жила Раида Адон, там всегда стоят чемоданы. Только искусство — её дом.

● «Клуб Иды» | Далит Кимор. Раз в год в клубе Иды проходит конкурс бальных танцев. Все участники давно перешагнули пенсионный возраст, но это не мешает им танцевать и петь, влюбляться и разочаровываться.

● «Хлеб, соль, сон» | Шарон Хилаи Аса — поэтичный докью-данс-фильм, прослеживающий внутреннее и документальное путешествие женщины, которая танцует из стремления преодолеть разделяющий язык.

В этом году пройдут два конкурса фильмов, посвящённыхТель-Авиву:

Конкурс фильмов «Городской дневник», 2-й год | четверг, 17.9, 11:30 | зал Кауфмана, Тель-Авивский музей искусств.

EPOS совместно с Музеем города Тель-Авива-Яффо проведёт конкурс, в рамках которого пройдут премьерные показы короткометражных фильмов, отражающих характер города Тель-Авива-Яффо. Фильмы рассматривают город с культурной, личной и социальной точки зрения и дают представление о городских укладах жизни. Впоследствии фильмы будут показаны в Музее города Тель-Авива-Яффо и войдут в собрание историй музея.

Конкурс короткометражных фильмов | среда, 16.9, 10:30 / 12:30 | зал «Асья», Тель-Авивский музей искусств.

О художниках и искусстве в Израиле. Эта программа призвана продвигать кинопроизведения, посвящённые различным областям искусства и культуры в Израиле, и способствовать их сохранению средствами кино.

EPOS для всей семьи: «Луиза» | отмеченный наградами спектакль театра «Карон», созданный Ирис Домани

Суббота, 19.9, в 10:00 и 12:00 | зал Кауфмана, Музей Тель-Авива

В маленькой студии сидит художница видео- и анимационного искусства и играет со своими особыми, крошечными коллекциями, которые можно увидеть через увеличительный объектив камеры! Постепенно они оживают и выстраивают уникальный мир и историю путешествия Луизы — девочки, которая ищет чувство принадлежности. Живой спектакль. Для всей семьи, от 5 лет. Продолжительность: 45 минут.

Фильмы по следам поэтов / Poetry movies — куратор: Ясмин Кини

В программе этого года — памятные показы в честь поэтов Исраэля Элираза и Хедвы Хархави, а также фильмы, посвящённые реальности войны и искусственному интеллекту, наряду с премьерным показом фильма «Таха — голос между строк», короткого документального фильма о поэте Тахе Мухаммаде Али, умершем в 2010 году. Таха, палестинский поэт, чьи стихи были переведены на десятки языков, писал не о конфликте напрямую, а о чувствах боли, страдания и надежды.

Ещё заметные фильмы программы:

«Твой навсегда» | Бурная любовь, неукротимая страсть и получившие огласку измены легендарной пары — Симоны Синьоре и Ива Монтана.

«О виолончели: Жаклин дю Пре» | Виолончелист Йо-Йо Ма рассказывает историю её жизни и восхождения к славе, а также историю любви с Даниэлем Баренбоймом и борьбы с болезнью.

«Розенкранц, Гильденстерн — и Стоппард» | Редкий взгляд на жизнь и прошлое ведущего драматурга Тома Стоппарда, ушедшего из жизни. «

Сири Хустведт: путешествия в кабинете» | Большинство помнят её как жену писателя Пола Остера. Этот фильм пытается преодолеть эту трудность и представить саму Хустведт.

«Кармина Бурана — танец» | Фильм представляет собой впечатляющую киносъёмку постановки балетной труппы Словенского национального театра.

«Кровь у всех нас красная» | Фотограф Мартин Шёллер снимает людей с окраин общества, которых мир предпочитает не замечать.

История фестиваля.

EPOS был основан в 2009 году Гиди Авиви вместе с Мики Ларон и стал первым израильским фестивалем, целиком посвящённым точке пересечения кино с другими видами искусства — литературой, архитектурой, танцем, музыкой, театром, изобразительным искусством и дизайном. С самого начала фестиваль обосновался на площадке Тель-Авивского музея искусств, что стало его фирменной особенностью: билет на любой фильм даёт вход и в музейные залы.

За прошедшие годы EPOS вырос из локального камерного показа в масштабное международное событие, ежегодно принимающее десятки фильмов из разных стран мира, и одновременно расширил формат: помимо кинопоказов сегодня в программе — лекции, семинары, конкурсы студенческого и короткометражного кино, выставки и мероприятия для детей. Фестиваль также вышел за пределы одного зала и одного города: он сотрудничает с Синематеками и культурными учреждениями по всей стране, показывая фильмы более широкой аудитории в течение всего года, а в этом году впервые проводит отдельную программу за пределами Тель-Авива — «EPOS в Гильбоа», в сотрудничестве с Мишкан ле-Оманут в Эйн-Хароде.

Подробности и билеты: https://www.filmart.co.ilhttps://filmart.co.il//

Билет включает вход в Тель-Авивский музей искуств (в часы его работы). До или после просмотра фильмов рекомендуется посетить выставки музея.

Список фильмов:

Изобразительное искусство и фотография

Caravaggio | «Караваджо» | Его жизнь была бурной, жестокой и полной драмы — точно как картины, которые он оставил после себя. Интимная киносъёмка шедевров, свидетельства экспертов и реконструкции раскрывают связь между мятущейся душой и творчеством.

Tabù. Egon Schiele, Between Poetry and Scandal | «Эгон Шиле, портрет» | К 28 годам он успел написать более 3000 работ — и ещё писал стихи. Психологический портрет художника, искавшего свой путь через бурные отношения с женщинами в своей жизни.

Maintenance Artist | «Художница с метлой» | Мирл Ледерман Юклес превратила уборку и обслуживание в новаторский художественный перформанс. Она пожала руки более чем 8000 работникам санитарной службы Нью-Йорка и получила официальный титул «штатной художницы» департамента. Вступительное слово: Шахар Молхо, куратор современного искусства, Тель-Авивский музей искусств.

Minted | «NFT: после бури» | Цифровое произведение продаётся за 69 миллионов долларов, а затем открывается тёмная сторона: кражи, мошенничество и потери на миллионы. Что на самом деле остаётся от цифрового искусства после того, как пузырь лопается? Вступительное слово: д-р Алекс Коман, исследователь информационных систем и создания экономической ценности.

Plunderer: The Life and Times of a Nazi Art Thief | «Бессовестные грабители» | Офицер СС, грабивший еврейское искусство для Геринга, десятилетиями лгал следователям, был отдан под суд и оправдан — и умер в возрасте 95 лет. После его смерти раскрывается сеть связей с торговцами искусством и музеями по всему миру. Вступительное слово: д-р Гай Мирон, Международный институт изучения Холокоста Яд ва-Шем.

Loot: A Story of Crime and Redemption | «Боги возвращаются домой» | Харизматичный и манипулятивный британский торговец искусством использовал бедных камбоджийских подростков и детей для разграбления тысячелетних храмов. Напряжённая история о культурном грабеже, дошедшем до Музея современного искусства в Нью-Йорке и Британского музея. Вступительное слово: Гай Гилбогер, Географическое общество.

We All Bleed Red | «Кровь у всех нас красная» | Фотограф, увековечивший Обаму, Трампа, Тейлор Свифт и Леди Гагу, на этот раз направляет камеру на людей с окраин, которых американское общество предпочитает не замечать. Вступительное слово: д-р Тамара Абрамович, куратор фотографии, Тель-Авивский музей искусств.

Письменное слово

Siri Hustvedt – Dance Around the Self | «Сири Хустведт: путешествия в кабинете» | Она написала семь книг прозы, поэзии и эссе — но её помнят в основном как «жену Пола Остера». Фильм пытается поставить её в центр внимания, а сам Остер говорит о ней с восхищением — в фильме, снятом в его последние месяцы жизни.

Maya Angelou: And Still I Rise | «Майя Энджелоу: больше не птица в клетке» | Девочка из бедного квартала, которая после тяжёлой травмы не говорила пять лет, стала поэтессой, читавшей свои стихи на церемонии инаугурации Клинтона. Портрет выживания и вдохновения.

The Librarians | «Книга запрещённая, книга разрешённая» | В одном только Техасе было запрещено около 850 книг — о гендерной идентичности, сексуальности и афроамериканской истории. Острый взгляд на Америку, которая пытается стереть то, что не хочет видеть.

Imagine… Tom Stoppard: A Charmed Life | «Розенкранц, Гильденстерн — и Стоппард» | Двойная дань памяти: Тому Стоппарду, ушедшему из жизни, и другу фестиваля Алану Йентобу, которому удалось раскрыть остроумного и сдержанного писателя — заставить его говорить о своей жизни, о приближающейся смерти и об искусстве. Показывается в память о Томе Стоппарде и как дань памяти Алану Йентобу.

Anna Karenina | «Анна Каренина» | Самая современная киноверсия великого романа Толстого, со сценарием Тома Стоппарда, который делает диалоги необычайно достоверными и злободневными.

Архитектура и дизайн

Under Tomorrow’s Sky | «Вини Маас проектирует завтра» | Два года за кулисами с одним из самых смелых голосов современной архитектуры, в разгар подготовки к строительству башен-близнецов в Тайбэе. Борьба за власть, культурные различия — и один вопрос: можно ли ещё мечтать по-крупному?

Sitting Still | «В общественном пространстве Лори Олина» | Ландшафтный архитектор и общественный активист, убеждённый, что город принадлежит тем, кто в нём живёт, а не прибыли. Острая критика разрыва между городскими жителями и природой.

Søren Pihlmann: Make Materials Matter | «Как глина в руках архитектора» | Сёрен Пильманн, датский архитектор, который не сносит, а перерабатывает. Старые здания, промышленные отходы и забытые элементы превращаются в новое произведение, пока он строит свой павильон на Венецианской биеннале.

Kensington Market: Heart of the City | «Разбитое сердце Торонто» | Рынок Кенсингтон: человеческая мозаика — еврейская, африканская, латиноамериканская, — в которой, казалось, остановилось время, пока в дверь не начали стучаться небоскрёбы и джентрификация. В присутствии автора фильма Стюарта Кларфилда.

Музыка

Set The Piano Stool on Fire | «Брендель и Кит» | Вундеркинд, игравший с симфоническим оркестром в 8 лет и изучавший физику и математику в 9, — пока пианист Альфред Брендель не взял его под своё крыло. Интимный и трогательный взгляд на редкий процесс наставничества.

Mahler in New York | «Густав Малер в Нью-Йорке» | Бежав от антисемитизма и личного кризиса, он приезжает руководить Метрополитен-опера и сочиняет там свои две последние симфонии — мрачные годы болезни, утраты и предательства, раскрытые через личные письма.

Jacqueline du Pre: Genius and Tragedy | «О виолончели: Жаклин дю Пре» | Йо-Йо Ма рассказывает её историю: беспрецедентный успех, брак с Даниэлем Баренбоймом в Израиле во время Шестидневной войны и болезнь, сделавшая её инвалидом в последние годы жизни.

Simon! The Joy of Conducting | «Саймон Рэттл дирижирует» | «У меня всегда была музыка в голове, и я думал, что так у всех». Сэр Саймон Рэттл — дирижёр с 25 лет, и с тех пор он преображал облик каждого оркестра, которым руководил, — от Бирмингема до Берлина.

Joana Mallwitz – Momentum | «Йоана Мальвиц: не только дирижёр» | Была самой молодой женщиной-дирижёром в Европе, сегодня — главный дирижёр в Берлине. Между полной самоотдачей музыке и материнством, переездами и поиском ощущения дома.

Кино о кино

Moi qui t’aimais | «Твой навсегда» | Симона Синьоре и Ив Монтан — великая французская пара силы. Бурная любовь, получившие огласку измены и борьба умной женщины за сохранение собственной идентичности в тени славы мужа — включая его знаменитый роман с Мэрилин Монро.

The Movie Man | «Даже медведи любят попкорн» | Кинотеатр с пятью залами в городке с населением 300 человек, в самом сердце леса, где живут медведи и еноты. Мечта, построенная из оборудования и кресел, собранных в закрытых кинотеатрах, — а теперь оказавшаяся под угрозой исчезновения.

Танец

Carmina Burana | «Кармина Бурана — танец» | Впечатляющая киносъёмка монументального произведения с хореографией Эдварда Клуга в исполнении балетной труппы Словенского национального театра — классическая эстетика в современной композиции. Вступительное слово: Хен Цимбалиста, дирижёр и солист-ударник.

Can You Bring It: Bill T. Jones and D-Man in the Waters | «Танцевать за них» | В разгар эпидемии СПИДа танцевальная труппа Билла Ти Джонса превращает скорбь, страх и надежду в оригинальное и трогающее произведение. Сегодня студенты воссоздают его под руководством участников оригинальной труппы и самого Джонса.

Germaine Acogny – The Essence of Dance | «Африканский шаг» | 82-летняя «мать современного африканского танца» — в юности в Париже ей говорили, что у неё нет будущего из-за её телосложения. Она не послушала и создала метод, соединяющий западный и традиционный африканский танец. Вступительное слово: д-р Бени Фёрст, специалист по Африканскому континенту, Географическое общество.

Театр

Robert Wilson and the Civil WarS | «Гражданские войны Роберта Уилсона» | К Олимпиаде 1984 года Роберт Уилсон вместе с композитором Филипом Глассом пишет 12-часовую оперу с участием шести трупп со всего мира. Редкая возможность увидеть, как крайние художественные амбиции сталкиваются с ограничениями времени и бюджета. Показывается новая восстановленная копия.

Дань памяти Раму Леви

Bread | «Хлеб» | Работник пекарни, проработавший 20 лет, теряет средства к существованию: ему предлагают получать зарплату хлебом вместо денег — и он объявляет голодовку. Один из первых израильских фильмов, осмелившихся показать бедственное положение городов развития. Показывается в память о режиссёре. Вступительное слово: д-р Шмулик Дувдевани, Школа кино и телевидения, Тель-Авивского университета.