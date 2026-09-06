Пресс-конференция Израильской оперы: сезон 2026/27

Заглавное фото: сцена из оперы «Фауст». Photo — © Yossi Zwecker

Утром 6 сентября в Израильской опере прошла пресс-конференция в преддверии нового сезона.

Даже не верится: новый, 41-й сезон — а значит, Новой израильской опере пошёл уже пятый десяток лет. И не сомневайтесь: до Новой была Старая, основанная еще до создания государства. Оперная традиция в Израиле куда старше, чем сама страна.

Нам рассказали о том, что ждёт зрителей в ближайшем сезоне: об изменениях, новинках и о некоторых потрясениях — но потрясениях исключительно позитивных. Да и сама опера – это всегда позитив, даже если речь идет о трагическом сюжете, но оперных сюжетов много – и комических, и любовных, и исторических — и все это разнообразие будет представлено в ближайшем сезоне.

Одна из главных новостей: художественным консультантом оперы станет Мартин Энгстрём — фигура, хорошо известная в музыкальном мире, руководитель фестиваля в Вербье. Впервые он побывал в Израиле ещё в 1971 году, а затем бывал у нас в стране ещё много раз. Одновременно он возглавлял и другие крупные музыкальные проекты — в частности, был художественным руководителем Deutsche Grammophon, и именно там начал работать с оперными солистами.

Было объявлено, что музыкальным руководителем оперы на ближайшие четыре года остаётся Дан Эттингер. Его путь в опере начался, когда ему было 17 лет и он впервые спел соло в хоре в «Богеме». С тех пор Эттингер был хормейстером, пианистом-концертмейстером оперы, приглашённым дирижёром — и вот теперь снова её музыкальный руководитель.

Эттингер говорил не только о программе сезона и не только о своих любимых операх. Речь шла о том, что на пятом десятке жизни Израильская опера выстраивает новую концепцию управления, частью которой стало новое художественное руководство. Опера взрастила собственное поколение — и теперь именно его представители встают у руля ее руководства. Новое пространство оперы — это одновременно и возвращение, и новизна: художественным руководителем назначена режиссёр Ширит Ли Вайс, для которой опера, без сомнения, — дело всей жизни. Она работает в этой сфере уже несколько десятилетий и подчеркнула, что несмотря на все изменения последних лет, Израильская опера всегда оставалась сплоченным коллективом, семьёй, где идёт очень интенсивная работа.

Последние годы — это ещё и время оригинальной израильской оперы, которую так активно развивал ушедший из жизни два года назад бывший художественный руководитель оперы Михаэль Айзенштадт, светлая память. Как и те, кто руководил Новой Израильской оперой на протяжении её первых трёх десятилетий, — Ханна Муниц и Ури Офер, которые не боялись рисковать и добивались успеха.

Об этом же говорила и нынешний генеральный директор оперы Тали Бараш-Готлиб — о том, как руководила театром во время войны и добилась заполняемости зала на уровне 93%, как уговаривала иностранных артистов оставаться на репетициях, даже когда те проводили ночи в бомбоубежищах вместе с детьми, и как при этом опера не забывала об общественной работе: за прошедший год прошло 326 мероприятий — встречи, экскурсии, занятия с детьми в школах, курсы для воспитателей детских садов, оперные представления в Офакиме и даже детский оперный летний лагерь в Офакиме.

А теперь о новом сезоне, который откроется «Волшебной флейтой» Моцарта, перенесённой из-за войны с прошлого сезона, как и «Питера Граймс» Бриттена. Но вначале, нельзя не сказать о новой израильской опере — снова созданной в тандеме Идо Риклина и Йонатана Кнаана: это опера «Бахийя», о загадочной женщине, прототипом которой была реальная фигура — Михаль (Батья) Гарбович (1909–1939), уроженка Тверии. Среди еврейской общины города она считалась изгоем — говорили, что она занимается проституцией и якшается с арабами. На самом деле под этим прикрытием она с 1936 года передавала «Хагане» разведданные о враждебной арабской активности в городе (действие происходило на фоне арабского восстания 1936–1939 годов, во время которого в Тверии была резня, где погибли 19 евреев). Организация проверила её через подставного «араба», после чего сотрудничество продолжилось. 30 апреля 1939 года она была застрелена на улице — предположительно арабом, заподозрившим её в двойной игре. Её прозвище было именно «בהייה» (Бахийя) — то самое имя, что и у героини оперы.

Идо Риклин, либреттист и режиссёр постановки, наткнулся на эту историю в газете «ха-Арец», читая её в автобусе, — и с тех пор она его не отпускала. Речь на конференции шла и о смешении культур и музыкальных традиций, существовавшем в Израиле ещё в 1930-е годы и сохраняющемся по сей день: спустя почти век разные культуры и разная музыка по-прежнему соседствуют друг с другом. Йонатан Кнаан провёл серьёзное исследование, соединив виртуозность классической традиции с музыкой разных народов, — было отобрано лучшее из того, что накопилось и существует в израильской культуре.

А теперь по порядку…

Израильская опера представляет сезон 2026/27

Семь масштабных оперных постановок, мировая премьера новой израильской оперы, новые спектакли и постановки, полюбившиеся публике, ведущие израильские и зарубежные артисты

В сезоне 2026/27 Израильская опера представит семь масштабных постановок: шедевры мирового оперного репертуара, новые спектакли, возвращение на сцену уже завоевавших признание публики постановок, а также мировую премьеру новой израильской оперы. Сезон откроется «Волшебной флейтой» В.А. Моцарта. Вслед за ней зрителей ждут «Питер Граймс» Бенджамина Бриттена, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, «Фауст» Шарля Гуно, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, мировая премьера оперы «Отверженная» Йонатана Кнаана и Идо Риклина. Завершит сезон «Кармен» Жоржа Бизе.

Тали Бараш-Готлиб, генеральный директор Израильской оперы:

«Репертуар этого сезона отражает стремление Израильской оперы сохранять верность великим и хорошо знакомым произведениям оперного канона, обращаться к шедеврам, которые не так часто появляются на сцене, и одновременно поддерживать израильское творчество. Но наша задача не заканчивается только постановкой на сцене. Наряду с этой художественной задачей мы продолжаем растить следующее поколение творцов и исполнителей, расширять образовательную и общественную деятельность и привлекать к опере новую публику. Эта работа, на сцене и за её пределами призвана сохранять и расширять оперное искусство в Израиле».

Маэстро Дан Эттингер, музыкальный руководитель Израильской оперы и музыкальный руководитель Израильского симфонического оркестра Ришон-ле-Циона — оркестра Израильской оперы:

«Главное — найти баланс. Баланс между удовольствием и творческой реализацией, с одной стороны, новаторством и вызовом — с другой; между оригинальным израильским творчеством и богатством оперной традиции; между поиском новых талантов, поддержкой и развитием израильских певцов и приглашением зарубежных солистов — благодаря тщательному, актуальному и индивидуальному подходу к подбору исполнителей. Не менее важно развивать хор Израильской оперы и ее оркестр — Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона — и укреплять их позиции как ведущих оперных коллективов страны, работающих на международном уровне. Именно этими принципами я руководствуюсь при формировании каждого сезона в качестве музыкального руководителя Израильской оперы. Они отчетливо отражены в нашей новой программе. Моцарт, Россини, Верди, Гуно, Бизе, Бриттен и Кнаан. Лучшие израильские солисты выходят на сцену вместе со знаменитыми зарубежными артистами — как уже знакомыми нашей публике, так и новыми, — а в самом сердце всего происходящего остаются хор и оркестр Израильской оперы».

Ширит Ли Вайс, художественный руководитель Израильской оперы:

«Израильская опера уже много лет является моим вторым домом, и к новой роли художественного руководителя я приступаю с огромным волнением. Я очень люблю это искусство и людей, которые воплощают его в жизнь. Еще в юности я знала, что хочу стать частью этого уникальной и эмоциональной сферы. Я верю, что опера может трогать, волновать, заставлять задуматься и говорить о человеке и мире, в котором мы живем. Я рада возможности продолжить развитие оперного театра, объединяющего различные виды искусства, возможности дать сцену новым голосам, создавать яркие визуальные образы и реализовать идеи наших зарубежных партнеров».

Сезон 2026/27

«Волшебная флейта». Вольфганг Амадей Моцарт

Сезон 2026/27 откроется в октябре 2026 «Волшебной флейтой» В.А. Моцарта — одной из самых любимых и часто исполняемых опер в мире. Сказка и юмор здесь соседствуют с размышлениями об истине и лжи, любви, верности и выборе. Изначально спектакль должен был быть представлен в рамках юбилейного, 40-го сезона Израильской оперы, однако из-за войны его пришлось перенести. Теперь долгожданная постановка наконец выйдет на сцену. Принц Тамино вместе с птицеловом Папагено отправляется спасать принцессу Памину, которую, по словам ее матери, Царицы ночи, удерживает жрец Зарастро.

Героям предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем откроется истина и любовь одержит победу. Спектакль, основанный на постановке Дортмундской оперы, поставил режиссер Николаус Хабьян.

16–29 октября 2026

Режиссер: Николаус Хабьян

Дирижер: Дан Эттингер

Спектакли 26 и 29 октября пройдут под управлением Ротема Нира.



«Питер Граймс». Бенджамин Бриттен

В ноябре 2026 года Израильская опера представит «Питера Граймса» Бенджамина Бриттена — одну из знаковых опер XX века и одно из важнейших произведений британского композитора, благодаря которому английская опера вновь оказалась в центре мировой музыкальной сцены. В центре истории — одинокий, измученный внутренними противоречиями человек, оказавшийся перед лицом страхов, подозрений и осуждения небольшого рыбацкого сообщества. Слухи и недоверие множатся, беззащитность Граймса становится все очевиднее, и его столкновение с окружающими оказывается неизбежным. В постановке знаменитого польского режиссера Мариуша Трелиньского («Мадам Баттерфляй», «Пиковая дама») рыбацкая деревня, причал и море становятся важнейшими элементами сценического мира.

Спектакль создан совместно Израильской оперой и Польским государственным театром оперы и балета.

20–30 ноября 2026

Режиссер: Мариуш Трелиньский

Дирижер: Александр Джоэль

«Бал-маскарад». Джузеппе Верди

В январе 2027 года Израильская опера представит «Бал-маскарад» Верди — драму, в которой запретная любовь и предательство переплетаются с политическим заговором, завершающимся убийством на балу-маскараде. Личное и политическое сталкиваются в истории Риккардо, губернатора Бостона, тайно влюбленного в Амелию — жену своего ближайшего друга. Тем временем кольцо заговора вокруг него неумолимо сжимается. Постановка Лео Мускато создана в Римском оперном театре (Teatro dell’Opera di Roma).

1–13 января 2027

Режиссер: Лео Мускато

Дирижер: Карло Монтанаро

«Фауст». Шарль Гуно

В феврале 2027 года на сцену Израильской оперы возвращается «Фауст» Шарля Гуно в постановке режиссера, хореографа и художника Стефано Пода («Дидона и Эней», «Русалка»). Фауст продает душу дьяволу в обмен на молодость и любовь, а сделка приводит в движение драматические события одной из величайших французских опер XIX века, и расплачиваться за нее страшной ценой приходится и самому Фаусту, и Маргарите. Центральный образ постановки Стефано Пода — гигантское кольцо, властвующее над сценическим пространством и создающее мощный, абстрактный визуальный мир. Спектакль является совместной постановкой Израильской оперы, Королевского театра Турина (Teatro Regio Torino) и Оперы Лозанны (Opéra de Lausanne).

5–17 февраля 2027

Режиссер, хореограф и художник: Стефано Пода

Дирижер: Дан Эттингер



«Севильский цирюльник». Джоаккино Россини

В апреле Израильская опера представит новую постановку «Севильского цирюльника» Россини — одной из самых любимых комедий мирового оперного репертуара. В центре истории — находчивый и дерзкий цирюльник Фигаро; Розина, твердо решившая сама распоряжаться своей судьбой; граф Альмавива и ревнивый доктор Бартоло. Дальше начинается стремительный водоворот интриг, переодеваний, хитроумных планов и недоразумений. Творческий дуэт Андре Барб и Рено Дусе, известный своим красочным, виртуозным и необычайно изобретательным театральным языком, переносит действие из Севильи в безумный мир иллюзий и волшебства, где ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд.

4–16 апреля 2027

Режиссеры и художники: Андре Барб и Рено Дусе

Дирижер: Маттео Бельтрами

Спектакли 9–11 апреля пройдут под управлением Ротема Нира.

«Отверженная» | Йонатан Кнаан

В мае 2027 года Израильская опера представит мировую премьеру «Отверженной» — новой оригинальной израильской оперы композитора Йонатана Кнаана («Теодор») на либретто Идо Риклина («Теодор», «Диббук»), который также выступит режиссером постановки. Тверия, 1938 год. Бахийя — молодая певица, живущая между двумя мирами и пытающаяся выжить среди насилия и потрясений своего времени. Евреи называют ее предательницей, арабы — изгнанницей. В центре сюжета — близкая дружба двух женщин, принадлежащих к двум народам. Кнаан и Риклин, создатели «Теодора», вновь объединяются для работы над израильской оперой, сюжет которой вдохновлен реальной историей. Произведение создано по заказу Израильской оперы специально для ее сцены и будет исполняться на иврите, арабском и английском языках.

31 мая – 8 июня 2027

Музыка: Йонатан Кнаан

Либретто и режиссура: Идо Риклин

Дирижер: Ротем Нир



«Кармен». Жорж Бизе

Завершит сезон в июле 2027 года «Кармен» Бизе — одна из самых любимых и узнаваемых опер в мире. В центре произведения — Кармен, свободная и бескомпромиссная женщина, которая намерена жить по собственным правилам и сама делать свой выбор, бросая вызов общественным условностям, даже когда последствия этого выбора становятся все опаснее и в конечном итоге приводят к трагедии. В постановке Жан-Луи Гринда действие возвращается в 1875 год — время мировой премьеры оперы. Над сценой господствует арена для боя быков, которая превращается в пространство страсти, ревности и борьбы за власть.

2–15 июля 2027

Режиссер: Жан-Луи Гринда

Дирижер: Дан Эттингер

Новая художественная команда Израильской оперы

Израильская опера начинает новый сезон с серьёзных перемен в художественном руководстве. Ширит Ли Вайс, много лет работавшая в театре режиссёром и занимавшая разные художественные должности, назначена художественным руководителем Израильской оперы. Контракт с музыкальным руководителем театра Даном Эттингером продлён ещё на четыре года. К команде присоединяется и музыковед, импресарио Мартин Энгстрём — основатель и руководитель знаменитого фестиваля в Вербье, назначенный старшим художественным советником Израильской оперы.

Новая структура объединяет три направления: художественное руководство, музыкальное руководство и развитие международных связей. Ширит Ли Вайс отвечает за художественное планирование и развитие оперной программы — выбор репертуара, постановок и исполнителей. Дан Эттингер продолжает руководить музыкальной работой театра: оркестром, хором, солистами. А Мартин Энгстрём займётся международной стратегией — развитием партнёрств и совместных постановок с ведущими театрами мира, приглашением в Израиль известных зарубежных артистов и продвижением израильских исполнителей на международной сцене.

Особого внимания заслуживает приход Мартина Энгстрёма — одной из самых влиятельных фигур в современной академической музыке. За свою более чем полувековую международную карьеру он работал с Гербертом фон Караяном, Леонардом Бернстайном, Биргит Нильссон и Джесси Норман. В Deutsche Grammophon он занимался развитием артистов и, в числе прочих, ещё в начале их международной карьеры подписал контракты с Анной Нетребко, Ланг Лангом, Элен Гримо и Хилари Хан. В 1991 году вместе с Ави Шошани он основал фестиваль в Вербье, ставший одним из важнейших в мире мест встречи выдающихся музыкантов и молодых талантов.

OPERA CLUB: Израильская опера открывает двери новому поколению зрителей

При Израильской опере работает клуб молодых друзей — OPERA CLUB. Он создан для тех, кто хочет не просто приходить на спектакли, а стать частью жизни одного из ведущих культурных институтов Израиля.

Задача OPERA CLUB — привлечь к оперному искусству новую аудиторию, сделать оперу ближе и понятнее молодому поколению зрителей и создать вокруг неё живое, активное сообщество.

Клуб появился в 2024 году как часть Общества друзей Израильской оперы, которое поддерживает театр с момента его основания. Сегодня в OPERA CLUB состоят десятки людей из самых разных сфер — искусства и культуры, хай-тека, бизнеса, предпринимательства. Одна из главных целей клуба — расширять круг зрителей и друзей оперы, одновременно развивая традицию поддержки израильской культуры.

Членство в OPERA CLUB — это возможность увидеть оперу не только из зрительного зала. Участники получают билеты на премьеры, доступ в салон Общества друзей, возможность заглянуть за кулисы и познакомиться с певцами, режиссёрами и другими создателями спектаклей. Клуб также устраивает мероприятия за пределами оперного театра — встречи и networking-события, где собираются люди разных поколений и профессий.

Новым председателем OPERA CLUB стала Шани Придан.

«Для меня это возможность создать молодое сообщество вокруг одного из важнейших культурных институтов Израиля, привести сюда новую аудиторию, новые идеи и новую энергию. Я надеюсь, что всё больше людей нашего поколения почувствуют: опера способна обогатить их жизнь и их досуг», — говорит Шани Придан.

Годовой абонемент в OPERA CLUB стоит от 2500 шекелей для одного человека и от 4000 шекелей для пары; в стоимость входят билеты на три постановки сезона. Программа рассчитана на участников в возрасте до 65 лет.

Трейлер нового сезона https://www.youtube.com/watch?v=V9EuYa_i1CM

Дополнительная информация — на сайте Израильской оперы https://www.israel-opera.co.il/

Instagram: @israeliopera

Оперный театр имени Шломо Лахата (Чича) — бульвар . Шауль ха-Мелех 19, Тель-Авив

Photos by ©Yossi Zwecker, ©Michael Pavia, ©Alain Hanel, ©Björn Hickmann, ©Krzysztof

Bieliński, ©Simon Elmalem

Текст — Маша Хинич

Фото предоставлены пресс-службой Израильской оперы

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR