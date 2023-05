“ФИЛОСОФИИ” ХАНЫ АДЖИАШВИЛИ

Новая пьеса израильского композитора Ханы Аджиашвили “Философии” писалась в сотрудничестве с известным певцом из Парижа Бенджамином Аллуни и с американско- канадским автором текстов Ройсом Вавреком- одним из известнейших либреттистов нашего времени.

Вот что пишет сама Хана Аджиашвили: «После того, как Бенджамин предложил написать пьесу на тексты разных авторов из совершенно разных эпох и культур на пяти языках, мне пришла идея объединить их одним общим сюжетом – “гильгуль нешамот” – “переселение душ”, «инкарнации» Другими словами, пьеса написана об одной душе, которая живёт в разных эпохах и культурах.

В сочинении использованы тексты таких великих авторов как «Руми» (13-й век) на персидском, анонимный шансон, написанный женщиной-поэтом в 12 веке на старинном французском, тексты Исраэля Наджара 16-го века на иврите, Халиля Джибрана 20-го века на арабском и современный текст французской поэтессы Лауры Васкес».

Либреттист Ройс Ваврек написал свой “ответ” на все эти тексты на английском в поэтической форме. Так, каждый “певческий номер” сочинения написан на двух языках. Ройс назвал пьесу “New texts in dialogue with other philosophies”.

“Певческих номеров” всего пять, их соединяют инструментальные интерлюдии, которых соответственно четыре.

У каждого “певческого номера” есть своё название, которое им дал Ройс Ваврек:

1. Странная Земля (Strange Land).

2. Смех Шафрана (A crocus’s Laugh)

3. Свист Огня (А Woosh of Fire)

4. Наконечник стрелы (An Arrowhead)

5. Смерть в первый раз, смерть во второй раз… Перевоплощения. (Death once, Death twice, Incarnations)

Инструментальные интерлюдии планировалось сделать из музыки других композиторов. Когда ансамбль United Instruments of Lucilin, по заказу которого Хана написала эту пьесу, предложили ей выбрать музыку прошлых веков для музыкальных интерлюдий, то Хана выбрала двух великих авторов: Гилермо де Машо из французского средневековья и Жан-Филиппа Рамо, тоже французского композитора, но туже из эпохи барокко.

Хана “переписала” их музыку для очень необычного состава инструментов своего сочинения: кларнет, ба- кларнет, аргул (древний египетский духовой инструмент), дудук, виола, виола д’ амур, тромбон, аккордеон и фортепиано. Конечно, новый и необычный состав, а также современное видение композитора, повлияло на музыку Машо и Рамо. И, наоборот, музыка этих великих авторов повлияла на автора «Философий».

Две другие интерлюдии – это музыка современных композиторов: румынки Дианы Ротару и француза Марселя Рейтера.

Можно сказать, что пьеса представляет собой монооперу. Не зря, руководители ансамбля решили пригласить работать с музыкантами и певцом режиссёра Ренельде Пьерлот.



Мировая премьера пьесы состоится 21 мая в Люксембурге, а израильская премьера 27 мая, в субботу в 20:30. в галерее Тель-Авивкого музея искусств в рамках серии концертов музыкального центра Фелиция Блюменталь “Поэм Ба-Лев” – “Биение сердца».

Сайт Ройса Ваврека – http://www.roycevavrek.com/

Сайт ансамбля United Instruments of Lucilin – https://www.lucilin.lu/

Ссылка на продажу билетов – https://fbmc.co.il/flagship/poem-balev/

Текст и фотографии предоставлены Ханой Аджиашвили