fbpx
Выставки

Выставка цветов FLOWERS возвращается! Ещё больше, ещё ярче, ещё эффектнее!

By
Posted on

После оглушительного успеха прошлой выставки, которую посетили более 150 тысяч человек, грандиозный цветочный проект FLOWERS возвращается в Израиль и на этот раз обещает превзойти сам себя. В августе 2026 года комплекс Expo Tel Aviv вновь превратится в волшебный мир цветов, где реальность уступает место фантазии, а миллионы живых цветов создают ощущение путешествия между мирами.

Flowers by Benda Productions

Именно такое название, «FLOWERS – путешествие между мирами», получила новая выставка, и это не просто красивая метафора. Посетителей ждёт масштабная экспозиция, площадь которой была увеличена на 1000 квадратных метров, и более трёх миллионов цветов, собранных в захватывающие инсталляции. Стоимость проекта оценивается примерно в 12 миллионов шекелей, и каждый вложенный шекель здесь будет виден невооружённым глазом. Выставка будет проходить с 13 по 29 августа 2026 года.

Flowers by Benda Productions

Выставка приглашает совершить путешествие через пять фантастических миров, каждый из которых полностью создан из живых цветов и растений.

Мир воды встретит вас ощущением прохлады, текучести и отражений — здесь цветы словно подчиняются ритму волн.

Мир галактики унесёт к звёздам: свет, цвет и формы создадут иллюзию космического пространства, где цветы превращаются в планеты и созвездия.

Мир зеркал сыграет с восприятием, отражая бесконечные цветочные композиции и создавая эффект полного погружения.

Мир сказок перенесёт в пространство детского воображения, где оживают фантастические образы и знакомые мотивы.

Мир развлечений станет радостной финальной точкой маршрута — яркой, динамичной и полной сюрпризов.

Все эти пространства будут оформлены цветами, часть которых специально доставят в Израиль из разных стран мира. В экспозиции также будут представлены редкие виды растений, не произрастающие в нашей стране, — настоящий подарок для любителей флористики и просто ценителей красоты.

FLOWERS — это не только крупнейшая в Израиле выставка цветов, но и продуманный визуальный и мультимедийный опыт.

Flowers by Benda Productions

Над проектом работает большая команда профессионалов:

дизайн выставки – Фрида Пабло,

дизайн инсталляций – Керен Цах,

мультимедиа – Гиль Тейхман,

строительство – Zebra Exhibitions and Decorations,

продюсеры – Benda Productions совместно с «Адран», «Бимот» и Recreation.

Выставка рассчитана на посетителей всех возрастов. Помимо основной экспозиции, гостей ждут проекционные залы, мастер-классы и активности для детей и всей семьи, фотозоны, уютные зоны отдыха и киоски с едой.

«FLOWERS – путешествие между мирами» – это не просто выставка. Это редкая возможность на несколько часов оказаться в пространстве природы, цвета и вдохновения – там, где весна предстаёт во всей своей красе.

Выставка будет проходить в крытом кондиционированном помещении, где есть бомбоубежище, рядом расположена большая парковка.

«FLOWERS – путешествие между мирами» в Expo Tel Aviv: 

13–29 августа 2026 года

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/85апре453

*Для детей до двух лет вход бесплатный.

Дни и часы работы выставки:

Воскресенье-четверг и суббота – 09:00-21:00 (последний вход в 19:30)

Пятница – 09:00-17:30 (последний вход в 16:00)

Photos by Benda Productions

Дополнительная информация: www.FLOWERS2026.co.il

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

Related Items:
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top