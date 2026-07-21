Выставка цветов FLOWERS возвращается! Ещё больше, ещё ярче, ещё эффектнее!

После оглушительного успеха прошлой выставки, которую посетили более 150 тысяч человек, грандиозный цветочный проект FLOWERS возвращается в Израиль и на этот раз обещает превзойти сам себя. В августе 2026 года комплекс Expo Tel Aviv вновь превратится в волшебный мир цветов, где реальность уступает место фантазии, а миллионы живых цветов создают ощущение путешествия между мирами.

Именно такое название, «FLOWERS – путешествие между мирами», получила новая выставка, и это не просто красивая метафора. Посетителей ждёт масштабная экспозиция, площадь которой была увеличена на 1000 квадратных метров, и более трёх миллионов цветов, собранных в захватывающие инсталляции. Стоимость проекта оценивается примерно в 12 миллионов шекелей, и каждый вложенный шекель здесь будет виден невооружённым глазом. Выставка будет проходить с 13 по 29 августа 2026 года.

Выставка приглашает совершить путешествие через пять фантастических миров, каждый из которых полностью создан из живых цветов и растений.

Мир воды встретит вас ощущением прохлады, текучести и отражений — здесь цветы словно подчиняются ритму волн.

Мир галактики унесёт к звёздам: свет, цвет и формы создадут иллюзию космического пространства, где цветы превращаются в планеты и созвездия.

Мир зеркал сыграет с восприятием, отражая бесконечные цветочные композиции и создавая эффект полного погружения.

Мир сказок перенесёт в пространство детского воображения, где оживают фантастические образы и знакомые мотивы.

Мир развлечений станет радостной финальной точкой маршрута — яркой, динамичной и полной сюрпризов.

Все эти пространства будут оформлены цветами, часть которых специально доставят в Израиль из разных стран мира. В экспозиции также будут представлены редкие виды растений, не произрастающие в нашей стране, — настоящий подарок для любителей флористики и просто ценителей красоты.

FLOWERS — это не только крупнейшая в Израиле выставка цветов, но и продуманный визуальный и мультимедийный опыт.

Над проектом работает большая команда профессионалов:

дизайн выставки – Фрида Пабло,

дизайн инсталляций – Керен Цах,

мультимедиа – Гиль Тейхман,

строительство – Zebra Exhibitions and Decorations,

продюсеры – Benda Productions совместно с «Адран», «Бимот» и Recreation.

Выставка рассчитана на посетителей всех возрастов. Помимо основной экспозиции, гостей ждут проекционные залы, мастер-классы и активности для детей и всей семьи, фотозоны, уютные зоны отдыха и киоски с едой.

«FLOWERS – путешествие между мирами» – это не просто выставка. Это редкая возможность на несколько часов оказаться в пространстве природы, цвета и вдохновения – там, где весна предстаёт во всей своей красе.

Выставка будет проходить в крытом кондиционированном помещении, где есть бомбоубежище, рядом расположена большая парковка.

«FLOWERS – путешествие между мирами» в Expo Tel Aviv:

13–29 августа 2026 года

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/85апре453

*Для детей до двух лет вход бесплатный.

Дни и часы работы выставки:

Воскресенье-четверг и суббота – 09:00-21:00 (последний вход в 19:30)

Пятница – 09:00-17:30 (последний вход в 16:00)

Photos by Benda Productions

Дополнительная информация: www.FLOWERS2026.co.il

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting