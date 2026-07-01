«Триумфальная арка» — 15-я Неделя Дизайна в «Бейт Хансен» в Иерусалиме

Вот ещё одно главное событие в Иерусалиме. В столице все события главные. Организовано оно примерно так же, как и фестиваль «Манофим» — сумбурно, как и все в нашей стране. Хотя, возможно, это лишь моё восприятие.

О фестивале «Манофим» я уже рассказывала вчера

https://www.israelculture.info/manofim-2026-jerusalem/

А сегодня — про неделю дизайна. Это тоже своего рода фестиваль, но совершенно иной по духу: шумный, многолюдный, местами непонятный, местами красивый, местами — не знаешь что и думать, а тем более сказать.

Так что к делу (в скобках — я не люблю спорт ни в каком виде и ни в каких сочетаниях — простите, спортсмены).

«Бейт Хансен» представляет Иерусалимскую неделя дизайна 2026: «Триумфальная арка» 9–16 июля 2026 года.

Десятки дизайнерских выставок, инсталляций и новых событий

Встречи между мирами спорта и дизайна в «Бейт Хансен» и по всему Иерусалиму.

Вход свободный. Все подробно описано на сайте www.jdw.co.il , а вот сокращенный перевод:

Иерусалимская неделя дизайна возвращается в масштабном формате, который пройдет с 9 по 16 июля 2026 года в «Бейт Хансен» и по всему Иерусалиму. С момента своего основания в 2011 года Иерусалимская неделя дизайна стала платформой для создания оригинальных работ, международного сотрудничества и презентации новых, прорывных проектов. С участием более чем ста участников, это крупнейшее и ведущее публичное культурное событие в Израиле в области дизайна открыто для широкой публики и бесплатно.

Годовая тема — «Триумфальная арка» («Шаар ницахон») — исследует пересечение спорта и дизайна, а также то, как такие понятия, как победа, соревнование и принадлежность, переводятся на визуальный и культурный язык. На фоне международных спортивных событий лета 2026 года Неделя дизайна предлагает по-новому взглянуть на спорт как на социальное, политическое и эмоциональное пространство. Цвета команд, символы, флаги, спортивная мода и стадионы формируют идентичность и коллективное сознание, превращая спортивные арены в пространства эмоций, силы и принадлежности.

Среди проектов Недели дизайна: «Пришел поддержать» («Бати леодед») с работами Алона Ротмана, Оза Муалема и Неты Дрор; «Зал славы» («Хейхаль а-теила»), который затронет идеи победы и достижений через работы Бины Байтель, Эден Кихлер и других дизайнеров; «Забег» («А-микце») под кураторством Рони Йехезкель, который предложит зрителям интерактивные игры и инсталляции; и «Сваха» («А-шадхан») под художественным руководством Итая Яакова, связывающий иерусалимских дизайнеров с футбольными болельщиками через моду, фотографию и фанатскую культуру. Наряду с этим будут представлены: «Спарта» («Спарта»), исследующая связь между спортом, силой и дисциплиной; «Диспетчерская» («Хадар бакара»), посвященная измерениям, отслеживанию и технологиям в мире спорта; специальный плакатный проект Академии Бецалель, Маккабиады и Университета Бен-Гуриона; а также обширная контентная программа показов, перформансов, бесед и музыки под художественным руководством Юваля Мендельсона.

Вечер открытия (9.7.26) Иерусалимской недели дизайна будет включать торжественное открытие выставок и инсталляций, а также перформансы и мероприятия по всему Дому Хансена. Среди участников: художница Либи Подолич, которая представит интерактивный перформанс со зрителями; группа «Клоун Икс» вместе с командой чирлидеров «Спортивного клуба Хансен», которая будет сопровождать вечер песнями, танцами и церемониями; проект «Сваха», который представит журнал и выставку «Офсайд», посвященные культуре болельщиков и футболу в Иерусалиме; и шоу открытия от поп-звезды Нуну.

Помимо посещения выставок и инсталляций, гости Недели дизайна смогут в течение всего времени работы пользоваться зоной фуд-корта — какой же спорт без еды!.

Помимо художественной программы, Иерусалимская неделя дизайна предлагает богатый и полноценный опыт знакомства с городом. Гости, которые остановятся на ночь в Иерусалиме в дни мероприятия, получат специальный VIP-браслет, обеспечивающий перемещение между площадками Недели дизайна. Браслет будет включать бесплатный шаттл между отелями, «Бейт-Хансен» и Иерусалимской Синематекой, где параллельно будет проходить Иерусалимский кинофестиваль.

В центре Иерусалимской недели дизайна, которая проводится с 2011 года, каждый год возникает тема, через призму которой рассматриваются уникальные иерусалимские и израильские ситуации. Каждый год дизайнеры из самых разных дисциплин приглашаются на Иерусалимскую неделю дизайна индивидуально и группами для разработки новых проектов и идей и для своего ответа на тему года.

«В год, когда мы обращаемся к спорту на Неделе дизайна в ее 15-й раз, мы хотим спросить, что вообще такое победа. Является ли победа моментом принятия решения или процессом упорства, восстановления и роста? В сложной региональной реальности, в которой мы живем в последние годы, понятия победы и поражения выходят далеко за пределы площадки. „Триумфальная арка“ стремится использовать язык спорта для изучения вопросов силы, надежды, идентичности, конкуренции, солидарности и человеческой цены желания победить. Мы приглашаем всех, из любого места и любого возраста, стать активными игроками, участвовать и наслаждаться встречей дизайна, спорта и культуры в Иерусалиме». (Ран Вольф, директор Иерусалимской недели дизайна)

Общее руководство: Смадар Цук и Ран Вольф, компания «Ран Вольф»

Главные кураторы: Соня Олицкий и Рони Азгад Гамбургер

Мероприятие открытия:

Четверг, 9 июля, в 19:00

Участие во всех мероприятиях бесплатное и открыто для широкой публики.

Справочная служба и центр посетителей: «Бейт Хансен» — улица Гедальяу Алон 14, Иерусалим | Для получения дополнительной информации, программы, маршрутов проезда и парковок посетите сайт www.jdw.co.il

Часы работы в течение недели: 9.7 — 19:00–24:00 Вечер открытия

10.7 — 10:00–16:00

11.7 — 10:00–23:00

12-16.7 — 10:00–23:00

https://jdw.co.il/

https://www.facebook.com/jdw.co.il

https://www.instagram.com/jlmdesignweek/

….