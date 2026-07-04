Оперный фестиваль в Иерусалиме: истории из-за кулис

На верхнем фото — София Мазар

Фестиваль Иерусалимской лирической оперы в этом году стал отражением общего состояния мира. Пока одни устраивают бойкоты и собирают заседания, другие открывают сердца и прилетают в Иерусалим. Легкая музыка встречается с серьезной и сложной, молодые певцы работают рядом с суперзвездами мировой оперной сцены. Недостаток денег восполняется энтузиазмом, фантазией и дружескими связями. О том, как идет подготовка к этому действительно большому событию в израильской культурной жизни, в интервью журналистке Ольге Черномыс рассказывает вдохновитель и музыкальный директор фестиваля, д-р София Мазар.

— София, читаю про вас и поражаюсь сколькими вещами вы занимаетесь — музыкант, педагог, искусствовед, музыкальный руководитель фестиваля.

— У людей искусства так часто и бывает. Исполнительство, например, не может быть не подкреплено музыковедческой, искусствоведческой базой. Если музыкант хочет исполнить произведение, ему важно знать и о самом композиторе, о его жизни, понимать исторический период, в который композитор когда он творил и писал эту музыку. А если мы говорим об опере, то должно быть очень широкое восприятие. Что происходило в семье, в окружении, в стране, в конкретном театре? Ведь даже гениальные композиторы подвержены внешним факторам.

Например, Верди не хотел писать «Набукко», да и вообще заниматься оперой. У него тогда был очень сложный период в жизни: умерло двое детей в младенческом возрасте, вскоре скончалась жена, которой было всего 26 лет. Его оперы проваливались одна за одной. И когда Бартоломео Мерелли, импресарио, предложил либретто «Набукко», Верди отказался, был уверен, что ничего хорошего не получится. Бартоломео буквально его заставил. И с этого началась блистательная, звездная карьера Верди.

— Вы специалист именно по итальянской опере?

— Да, по итальянской опере, в-основном XIX-XX веков, хотя, естественно, нельзя специализироваться без понимания истоков и корней оперного искусства.

— Кроме того, вы в качестве педагога по вокалу занимаетесь с певцами Израильской оперы?

— Я работаю и в Израильской опере, и за границей. До пандемии Covid19 работала в Италии: в Турине, в Милане, в Риме.

— Помимо этого, вы еще и преподаете и выступаете как концертирующая пианистка?

— Я очень люблю выступать. Поскольку преподаю и в Иерусалимской академии, и в Еврейском университете, то часто уезжать бывает непросто. Но я стараюсь. Например, в январе этого года я играла Бартока и современную музыку в Нью-Йорке, в очень хорошем зале Opera America, получила отличные отзывы.

— Как возникла идея оперного фестиваля?

— Все началось с оперных мастерских. Я преподаю в Академии, работаю в театре. И я ощущала, что у нас есть много очень хороших молодых исполнителей, которым нужна еще какая-то шлифовка, опыт. Не все студенты могут себе позволить себе выезжать на оперные мастерские за границей, которые стоят 6-7 тысяч евро. Плюс надо жить где-то, есть что-то.

И мы решили, что такие мастерские можно сделать в Израиле. Привозить летом, после окончания театрального сезона, людей с именем, которые работают в этой области: певцов, дирижеров, режиссеров, коучей. Кроме профессионального опыта, они могут дать ценную информацию тем, кто хотел бы попробовать себя в заграничных проектах или молодежных программах. Потому что это система разная в каждой стране, в Германии одна, в Италии другая, в США вообще третья.

С другой стороны, это и возможность задействовать оркестры, которые в июне-июле еще работают. Получилось очень удачно, и мы со временем даже решили создать оперную студию.

— Как появилась идея добавить к оперным мастерским еще и фестиваль? Решили дать молодым возможность выступать?

— Нет, настоящий оперный фестиваль не может задействовать людей, которые пусть даже очень талантливые, но находятся в начале своего пути. Чтобы делать настоящие большие постановки, нужно приглашать людей с опытом.

— Тогда какие задачи вы ставили перед собой?

Сразу несколько. Одна: привозить сюда известных исполнителей с мировым именем: певцов, дирижеров, режиссеров.

Например, в этом году у нас в программе – постановка «Травиаты». В главной партии Наталья Роман, одна из лучших исполнительниц Виолетты в Европе. Она исполняла эту партию несколько раз в Арена ди Верона, в Ла Фениче в Венеции, в Корейском национальной опере в Сеуле. Мы ее пригласили для того, чтобы и публика ее увидела и услышала. Она не будет преподавать, потому что совмещать пение и преподавание сложно. Но прийти посмотреть и послушать — это важный и интересный опыт для молодежи. Или послушать знаменитого тенора Милена Божкова, который поет партию Альфредо в «Травиате». Он работает в Шведской опере и в Германии, и считается одним из лучших исполнителей этой партии.

Кроме того, мы хотели приобщить публику к опере. Сделать более доступным это элитарное по сути искусство. И еще, кроме всего, такой фестиваль продвигает имидж Израиля. Сейчас приезд каждого человека с именем — событие не очевидное и важное.

— Насколько в последние три года изменилось отношение к Израилю в вашей сфере, в опере?

— Не знаю, писали об этом в прессе или нет, но наверняка напишут. Существуют оперные ассоциации – Opera Europa, Opera America, общая ассоциация, где все дирекции общаются между собой. Иногда они собираются, принимают какие-то внутренние решения, интересные только для них или общие. И недавно я разговаривала с кастинг-директором одного из театров. Он сказал: «Ты знаешь, в ближайшее время будет заседание, там будет и Берлин, и Женева, и Ла Скала. Повестка дня — бойкот израильским исполнителям и театрам».

— Даже так?

— Да, и тенденция началась давно. В декабре 2023 года, когда мы немного очнулись, я хотела организовать концерт солидарности с Израилем по следам событий 7 октября и связалась с директором Академии Ла Скала, попросила его записать для нас слова поддержки. Он ответил: «Я не могу это сделать. Не потому, что я против, я с тобой. Но если я это сделаю, меня уволят».

— Как вы думаете, что с этим делать?

— Я обращалась в Министерство иностранных дел, говорила о том, что нужно приглашать дирекции театров тех стран, которые недружелюбно к нам настроены. Их нужно привозить, приглашать на концерты, разговаривать, показывать им страну, исполнителей. У нас очень высокий уровень культуры, уровень театра, прекрасные оркестры. Нам есть чем гордиться. И наш фестиваль в свое время получил прекрасную критику. Одно из самых уважаемых профессиональных изданий, BBC Music Magazine назвало наш фестиваль лучшим на Ближнем Востоке. Хотя есть фестивали и в ОАЭ, где финансовые возможности не сравнить с нашими.

— Но одно дело администрация, а другое дело сами артисты, как они себя ведут в этой ситуации?

— Что касается артистов, то здесь все иначе. Из той же Бельгии к нам приезжает дирижер с мировым именем Патрик Батон, который работает и в Брюсселе, и в Венгерской опере, заседает в жюри на многих международных конкурсах. Он всегда очень нас поддерживает. И в этом году он будет дирижировать «Травиатой».

Люди, с которыми мы работаем, любят нас и хотят приезжать к нам.

— А кем вообще финансируется фестиваль?

— Нас поддерживают Министерство культуры и муниципалитет Иерусалима. Но к сожалению, сейчас для всех в области культуры поддержка недостаточная.

— Давайте поговорим о программе фестиваля. Прежде всего, в ней заявлены две полноценные оперные постановки.

— Да, это «Травиата» Верди, о которой мы уже говорили. И вторая постановка — Cosi Fan Tutte, «Так поступают все» Моцарта — прекрасная опера, комическая и серьезная одновременно. Ставит ее очень интересный итальянский режиссер Жан Паоло Мартелли, работающий в крупных театрах Италии, один из музыкальных руководителей театра Сантьяго в Чили, крупнейшего театра с потрясающими голосами.

Дирижировать будет Эйтан Шмайсер, израильский дирижер: он несколько лет уже работает в Румынии, был музыкальным директором Национальной оперы в Бухаресте.

— У вас заявлена очень интересная концертная программа. Есть концерты для зрителя искушенного, наслушанного, а есть те, которые рассчитаны на зрителя менее подготовленного, более популярной музыки.

— Одна из задач фестиваля: привлечь широкую аудиторию, сделать это искусство более доступным широкому зрителю. В прошлом и позапрошлом году мы делали полностью бесплатные концерты — в большом фойе Иерусалимского театра, в фойе зала «Жерар Бахар». В программе были произведения Моцарта, Верди. Негде было сесть! Приходили семьи с детьми, даже с маленькими. Оставались до самого конца, кричали «вау!». Люди, совершенно далекие от классической музыки, были в восторге. Для меня это важный показатель.

— Некоторые концерты проходят в интересных местах, расскажите о них.

— Очень любопытный концерт пройдет в Библейском музее, где сейчас показывается большая выставка, посвященная Древней Греции и Древнему Риму.

Для нас эта выставка — просто подарок, возможность соединить несколько веков. Ведь опера возникла на основе греческой трагедии. И через 2000 лет, в эпоху Ренессанса, античные сюжеты в операх стали многоуровневыми, со множеством аллюзий и намеков того времени. Сегодня появилось новое прочтение, новый уровень. И все это интересно сочетать — смотреть выставку и слушать музыку. Тем более, концерт будет иммерсивным, проходить не в зале, не на сцене, а прямо в галерее, среди экспонатов.

— Будете ли вы рассказывать об этом перед концертом?

— Во-первых, будет экскурсия по выставке. И я немного, чтобы не утомить зрителей, буду говорить перед концертом: почему именно эта ария, как мы ее связываем с сюжетом. На мой взгляд, это действительно объясняет, почему музыка написана именно так.

— Где еще пройдут концерты?

— В Иерусалимском театре, в театре Бейт-Шмуэль, в музыкальном центре “Гармония”. В Сергиевском подворье, в живописном месте будет концерт оперетты и популярных оперных арий. Я считаю, что это идеально для первого знакомства с оперой — вершины, жизнерадостная светлая музыка.

— Я увидела среди названий концерт «Ночной музыки». Почему ночной?

— На этом концерте будет исполняться более сложная музыка: Барток, Дебюсси, Дьёрдь Лигетти. Эти композиторы писали музыку, которая была посвящена ночи. Точнее, ночи как образу подсознания, неопределенности, перехода из жизни в смерть. Начало XX века, все связано с Фрейдом, с теорией Дарвина, теми идеями, которые владели умами в то время.

На концерте мы исполним фортепианные произведения Бартока, отрывок из оперы Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» — очень интересную, со сложным сюжетом, но при этом оптимистичную, в светлых тональностях. Что касается Лигети, то в этом концерте мы будем исполнять одно его произведение, арию из оперы «Живой мертвец». Слышится не слишком оптимистично, но ария забавная, смешная, виртуозная, сложная, состоит из новых музыкальных приемов. И у этого концерта будет интересный режиссер из Германии, крайне любопытная сценография, видео-арт, и конечно, великолепные исполнители.

— В самом начале войны, в 2023 году в соцсетях появился вирусный ролик, на котором наши солдаты в Газе слушают «O Sole Mio» в великолепном живом исполнении. Так стал известен Стас Давыдов, оперный певец и резервист, который затем провел в Газе 400 дней. Расскажите о его концерте в рамках вашего фестиваля.

— Стас — профессиональный оперный певец, тенор, очень интересный исполнитель. Он учился в Иерусалимской академии музыки, участвовал в молодежной программе Израильской оперы, были у него и другие проекты. Стас много времени провел на войне, и его продолжают вызывать в милуим, хотя у него двое детей. Артистам важно работать, много выступать, поэтому он создал ансамбль, стал делать свои шоу. Одно из них — концерт неаполитанских арий мы решили включить в программу фестиваля, так как это прекрасно сочетается с нашей идеей популяризации оперного искусства.

Неаполитанские арии в теноровом исполнении — это очень здорово. У Стаса красивый голос, он прекрасно смотрится на сцене, музыкален, , это будет очень красивый концерт.

Помимо своего концерта, он будет задействован в рамках оперных мастерских в спектакле «Ле Сомнамбула» Беллини, который мы делаем с режиссером, с костюмами. Это очень интересная опера в жанре бельканто, для исполнения которого требуется много умения. Стас будет петь одну из главных партий — Эльвино.

— Сколько дней будет идти фестиваль?

— Сам фестиваль будет идти с 26 по 30 июля. А мастерские и семинары начинаются 6 июля.

— То есть, в конце июля люди могут даже из центра приехать на пару-тройку дней в Иерусалим, отдохнуть и побывать на разных концертах.

— Это было бы прекрасно. Сейчас мы ведем переговоры с сетью хороших отелей, в удобных местах — проживание и билеты на концерт с существенными скидками.

— Насколько я знаю, именно такие пакеты часто предлагают на музыкальных и театральных фестивалях. Кстати, вы ведь бывали на многих фестивалях. Похож ли Иерусалимский фестиваль на другие?

— Что касается больших оперных фестивалей, их не так много. Фестиваль в Зальцбурге — потрясающий, огромный, с большими государственными вложениями. В той же Австрии — Брегенцский фестиваль, который меньше, чем наш. Там ставят всего одну оперную постановку, но зато на «плавучей сцене» Боденского озера. Есть фестиваль в Уэкфорде в Ирландии, по форме чем-то похож на наш, но по сути отличается очень сильно, потому что там ставят редкие произведения, которые почти никогда не исполнялись. И есть Глайндборнский фестиваль в Англии, который идет с мая по август, там нет семинаров и оперных мастерских, а только постановки, причем они повторяются.

— Вопрос, который я давно хотела задать: чем лирическая опера отличается от просто оперы? Почему не просто «Иерусалимский оперный фестиваль»?

— Дело в том. что оперный репертуар бывает разный. Например, французские оперы середины XIX века, «гранд опера» — огромные. На сцене может быть 500 человек. Для «Турандот» нужна большая сценическая площадка, много людей, впечатляющая визуальная часть, большие вложения. Например, в Китае ставят «Турандот» на острове, и публика смотрит с берега — можете себе представить, какие масштабы.

С другой стороны, делать камерную «Травиату» возле огромного дворца тоже неправильно.

Поэтому мы решили, что у нас будет лирический репертуар — не камерный, но лирический. Это может быть Верди, Моцарт, барочная музыка. Может быть ранний Пуччини, то, что подходит нашему Иерусалимскому театру.

Но у нас есть площадка, и есть планы — уже не в рамках фестиваля — делать тоже большие постановки на открытом воздухе. Я очень надеюсь, что это получится.

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Полная программа на русском языке — https://www.israelculture.info/jerusalem-lyric-opera-festival2026/

Напомним еще раз, что Фестиваль лирической оперы проходит на нескольких исторических и культурных площадках Иерусалима — в «Театрон Иерушалаим» (ул. Давида Маркуса, 20), Музее Библейских стран (ул. Шмуэля Стефана Вайза, 21), театр «Бейт-Шмуэль» (ул. Элияху Шама, 6), Центре Гармония (ул. Кореш, 1), и в Сергиевом подворье (ул. Элени ха-Малка, 13).

Подробная программа и заказ билетов на сайте фестиваля Lyric Opera Jerusalem https://lyric-opera.org/index.php?l=en&v=fest



https://lyric-opera.org/

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Все фото (© Павел Мазар, © Шломо Башен) и иллюстративные материалы предоставлены Иерусалимским фестивалем лирической оперы