43-й Иерусалимский кинофестиваль — с 9 по 19 июля 2026 года

На фото: кадр из фильма «Независимость», фото — Веред Адир. סרט פתיחה עצמאות צילום ורד אדיר

И опять я вынуждена начать текст с экспрессивного эмоционального междометия «Ааааа!».

Это потому что не успевала и потому оттягивала публикацию текста о 43-м Иерусалимском кинофестивале.

А между тем — Ааааа! — как о нем не сообщить? Так что вот, сообщаю. За последние пару месяцев я получила штук 20 релизов от пресс-службы фестиваля и попыталась спрессовать их в один текст читабельного размера, так что он состоит в основном из названий фильмов, подробности о которых изложены на сайте фестиваля https://jff.org.il/en .

Ниже — спрессованная информация (почти без картинок, картинки там же — на сайте https://jff.org.il/en ).

43-й Иерусалимский международный кинофестиваль — старейший, крупнейший и самый престижный кинофорум Израиля — в этом году пройдёт с 9 по 19 июля.

Показы пройдут в четырёх залах Иерусалимской Синематеки и в кинотеатре «Лев Смадар». Фестиваль примет более двадцати зарубежных гостей — режиссёров, продюсеров и актёров. Как и прежде, действуют конкурсы: Международный конкурс, Международный конкурс дебютных фильмов, конкурс «В духе свободы» и конкурс имени Шанталь Акерман. Помимо них, зарубежное кино представлено во внеконкурсных программах «Мастера», «Панорама», «Гала», «Синемания», «Полуночные фильмы», «Классика» и «Искусство на перекрёстке» — последняя подготовлена совместно с Центром искусства и медиа «Маамута». Отдельным событием станет ретроспектива, приуроченная к памяти Роберто Росселлини, с новым документальным фильмом о режиссёре и цифровыми реставрациями его картин.

Открытие: возвращение Аси Коэна и премьера после Sundance

Церемония открытия состоится 9 июля под открытым небом, в «Брихат ха-Султан» перед аудиторией в 6000 зрителей и гостей. Право открыть фестиваль в этом году получил фильм «Независимость» (международное название — Tell Me Everything) режиссёра Моше Розенталя, автора «Караоке». Это израильско-французская лента продолжительностью 109 минут, снятая на иврите с английскими субтитрами.

Мировая премьера картины прошла на фестивале Sundance — впервые за десять лет израильский полнометражный игровой фильм попал в программу этого американского смотра. В Иерусалиме зрителей ждёт израильская премьера — в присутствии съёмочной группы и актёров.

Сюжет разворачивается в 1987 году: накануне бар-мицвы Боаз узнаёт семейную тайну, связанную с его отцом Меиром, и это знание постепенно разрушает их близость. Спустя девять лет герой отправляется на поиски отца — путешествие, которое заставляет его заново пережить старые решения и воспоминания.

В фильме снялись Аси Коэн (для которого это первая роль в кино за пятнадцать лет), Идо Тако, Керен Цур, Яир Мазор, Мор Димри и Нета Урбах.

Генеральный директор Иерусалимской синематеки и директор фестиваля Рони Махадав-Левин вместе с художественным руководителем Ор Сиголи заявили, что рады открыть 43-й фестиваль именно этим долгожданным израильским фильмом, — выбор, по их словам, подчёркивает приверженность фестиваля национальному кино наряду с насыщенной международной программой. Сам Моше Розенталь назвал показ честью «в период, когда израильское кино сталкивается с серьёзными вызовами на международной арене».

Международная программа: Канны, Берлин и десятки эксклюзивных премьер

Международный раздел фестиваля традиционно собирает самые обсуждаемые фильмы киногода. В этот раз в программу вошли обладатели «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого медведя», а также лауреаты фестивалей Сан-Себастьяна, Торонто, Таллина, SXSW, Tribeca и Роттердама. Более трёх четвертей картин международной кураторской программы будут показаны в Израиле исключительно на Иерусалимском фестивале.

Среди заметных названий — «Фьорд» Кристиана Мунджиу («4 месяца, 3 недели и 2 дня») с Себастьяном Стэном и Ренате Реинсве, обладатель «Золотой пальмовой ветви»; «Жёлтые письма» Илькера Чатака (режиссёра оскаровской «Учительской»), взявшие «Золотого медведя» Берлинале; новая работа Павла Павликовского «Отчизна»; историческая эпопея «Чёрный шар», созданная при участии Педро Альмодовара; и «Бумажный тигр» Джеймса Грэя с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон, участник основного конкурса Канн.

В программе также заявлены новый фильм Киёси Куросавы «Самурай и пленник» (официальная программа Каннского фестиваля), работа Хон Сан Су «День её возвращения» (Берлинале), документальная лента о карьере оператора Роберта Ричардсона «Роберт Ричардсон: Белый дьявол» («Убить Билла», «Взвод», «Остров проклятых»), только что показанная в Карловых Варах, и режиссёрский дебют Стилза — постановщика клипов Bad Bunny — «Баррио Тристе», представленный на Венецианском фестивале в программе Orizzonti.

Список громких имён продолжают роуд-муви «В стране Арто» с Камий Коттен и Зар Амир Эбрахими («Татами»); «Красные скалы» Брюно Дюмона из программы «Двухнедельник режиссёров» в Каннах; драма «Ещё один день» с Адель Экзаркопулос и «Моя жена плачет» Ангелы Шанелек — обе из основного конкурса Берлинале; «Записки Наги» японца Кодзи Фукады из конкурса Канн; документальный фильм «У них нет жалости» о женщинах-режиссёрах с участием Селин Сьямма, Катрин Брейя, Аны Лили Амирпур и Алис Диоп; и новая картина Стивена Содерберга «Кристоферы» с Иэном Маккелленом. Не обошлось и без израильского следа в международной секции: документальный фильм «Нога» о музыкантке Ноге Эрез, впервые показанный на Tribeca.

Израильская программа и призовой фонд

Израильский раздел фестиваля в этом году включает шесть полнометражных игровых фильмов в конкурсе имени семьи Хаджадж, пять документальных картин в конкурсе Diamond, один фильм в специальном показе, 16 короткометражных лент и 9 работ в конкурсе виде-оарта и экспериментального кино. Общий призовой фонд израильских и международных конкурсов составит около миллиона шекелей — большая часть средств предназначена для поддержки местных режиссёров.

В игровом конкурсе — картины «Как почувствовать» Хадас Бен-Ароя, «Амаль» Давида Офека и Нахеда Башира, «Комик» Гиди Дара с Шули Рандом (премьера на Tribeca), «Куда» Асафа Махнаса (дебют, премьера на Берлинале), «Золотое сердце» Эфрат Корем и «Грядущее» Рути Пери-Бар (премьера на Tribeca). В документальном конкурсе Diamond — среди прочих, фильм «269» о протестном движении за права животных, а также картины о личных и семейных историях на фоне последних военных событий в Израиле.

Отдельное место в программе занимают торжественные премьеры новых цифровых реставраций: полнометражной драмы «За решёткой» Ури Барабаша, в своё время номинированной на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, и короткометражных лент «Вороны» Айелет Менахеми и «Большая девочка» Нирит Ярон. Реставрации выполнены в рамках проекта Архива израильского кино при Иерусалимской синематеке при поддержке совета «Мифаль ха-Паис» по культуре и искусству, Фонда фотографии Браун и Израильского кинофонда.

Документальная линейка Diamond затрагивает и недавние трагические события: фильм «Я — Нью» Яэль Абекасис рассказывает о ребёнке, пережившем тяжёлую аварию и годы реабилитации; «Доброе утро, Газа» Ханана Брандеса и Матана Скопски строится на подкасте танкиста-резервиста, который вёл эфир для солдат прямо во время боевых действий; «Жизнь Сары» Шир Хури-Абу — портрет молодой женщины, ушедшей из ультраортодоксальной общины; а «Вы ведь найдёте меня?» Юлы Гедрон — двухлетняя хроника семьи Эден Иерушалми, боровшейся за её освобождение из туннелей ХАМАС. Особым событием станет торжественная премьера документального фильма «Человек в смокинге. По следам Эли Визеля» Давида Фишера — производства корпорации «Кан», посвящённого нобелевскому лауреату мира.

В конкурсе короткого метра Diamond, где представлено 16 игровых, документальных и анимационных работ, победитель получает право выдвижения от Израиля на рассмотрение Американской киноакадемии в отборе на «Оскар». Среди премьер — «Никогда. Никуда» Агар Бен-Ашер, «Будь моими глазами» Рои Нагена, выпускника школы «Сэм Шпигель», и анимационная драма Юваля Ницана «Без церемоний».

В этом году фестиваль ожидает около 70.000 зрителей из Израиля и других стран.

Как обычно, для гостей фестиваля действуют специальные скидки в отелях Иерусалима и другие льготы.

Фестиваль был основан по инициативе Лии ван Лир, лауреата Государственной премии Израиля и основательницы Иерусалимской Синематеки, и с тех пор удерживает статус ведущего кино-события страны с высокой международной репутацией. В руководящую команду 43-го фестиваля входят директор Рони Махадав-Левин, художественный руководитель Ор Сиголи, директор израильских программ Михаль Хаджадж, главный продюсер Элла Таль.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Израиля, Фонда Ван Лир, Иерусалимского фонда и муниципалитета Иерусалима.

Полная программа, расписание показов и билеты доступны на официальном сайте фестиваля: https://jff.org.il/en

На фото: кадр из фильма «Независимость», фото — Веред Адир. סרט פתיחה עצמאות צילום ורד אדיר