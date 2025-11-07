Гении, страсть и аромат свободы

Верхнее фото: by Chanel contre Rubinstein Productions«Шанель против Рубинштейн» – спектакль о женщинах, которые осмелились быть первыми

Когда имя становится символом благодаря роли его владельца в истории или культуре, мы начинаем забывать, что за ним стоял живой человек со своими страстями, страхами и муками выбора.

В феврале 2026 года израильского зрителя ждёт встреча с подлинным театральным событием: в Ашкелоне, Тель-Авиве и Кирьят-Хаиме будет показан спектакль «Шанель против Рубинштейн». Не просто драма о великих женщинах начала XX века, а остроумная, визуально яркая и психологически насыщенная история о свободе, гениальности, любви и цене выбора.

В центре сюжета – две женщины, навсегда изменившие культурный код эпохи модерна: Габриэль Шанель и Ида Рубинштейн. Обе стали символами бунта против традиционных ролей: Шанель – в моде, Рубинштейн – в театре и балете. Но за всемирным признанием стояли не только талант и воля, но и глубокие внутренние конфликты, сложные отношения с мужчинами и вечное противостояние между чувствами и свободой.

Спектакль переносит зрителя в 1920 год – период встречи и расставания Коко Шанель с её последним любовником князем Дмитрием Романовым. Именно тогда родилась идея парфюма №5 и Морис Равель сочинил одно из самых знаменитых своих произведений «Болеро» – по заказу Иды Рубинштейн для её танцевального спектакля. Их соперничество – это не просто личная драма, а столкновение двух стихий, двух философий, двух форм женской силы.

Создатели спектакля обратились к многочисленным архивам, биографиям, воспоминаниям современников, чтобы по крупицам воссоздать историю необычайной любви и дружбы Габриэль Шанель, князя Романова и Иды Рубинштейн, а также эмоционально достоверный и исторически точный контекст. На сцене оживает Париж 1920-х годов: атмосфера высокой моды, русской эмиграции, вдохновения и опасных страстей.

Ида Рубинштейн приехала в Париж из Российской империи по приглашению Сергея Дягилева для участия в знаменитых « Русских сезонах» и быстро стала одной из знаковых фигур европейского модерна. Экзотическая внешность, необычный сценический стиль и меценатство Иды сделали её музой художников и композиторов: для неё писали музыку Равель и Дебюсси, а Бакст и Серов создавали знаменитые портреты и сценические эскизы. С князем Романовым у Рубинштейн был удивительный страстный роман, ведь Дмитрий был влюблен в нее с юности.

В спектакле танцовщицу играет Екатерина Варнава, актриса с сильной хореографической подготовкой, известная умением сочетать трагикомичность с глубокой выразительностью. Благодаря своему уникальному видению и смелому подходу Екатерина с успехом воплощает в жизнь сложные мультижанровые проекты. Её Ида – одновременно муза, меценат и ранимая женщина, балансирующая между восточной загадочностью и европейским блеском.

Образ Коко Шанель воплощает Светлана Устинова, звезда театра и кино международного уровня, чьё имя связано с высокими культурными проектами во Франции и Монако. Играя Шанель, Светлана стремится рассказать о силе и слабости этой необыкновенной женщины, которая делает выбор в пользу одиночества и абсолютной свободы. Устинова привносит в образ тонкость, холодную иронию и боль непрожитой любви.

Роль князя Дмитрия, кузена последнего российского императора, исполняет Дмитрий Кондрашов, актёр с уникальным чувством сцены, покоривший европейских зрителей своим обаянием и глубиной перевоплощения. Его персонаж – трагический принц, изгнанник, человек, навсегда оставшийся между двумя эпохами и двумя женщинами.

Автором пьесы и продюсером спектакля выступила Ольга Хенкина, известный драматург, кавалер французского ордена Искусств и литературы. Ольга мастерски создает захватывающие сюжеты, оживающие в диалогах и монологах, привносит в сценарий глубину и интеллектуальную изысканность, сочетая историческую подоплеку с современным звучанием. Её цель – не только рассказать захватывающую историю, но и вернуть в культурный диалог фигуры, повлиявшие на искусство XX века.

Результатом сотрудничества этих талантливых и смелых художников стало визуально насыщенное, эмоциональное, умное и артистически сильное произведение, передающее уникальный взгляд на события, которые изменили индустрию моды и балета.

Спектакль начинается с мультфильма-пролога, рассказывающего об участии князя Дмитрия в убийстве старца Распутина – событии, которое определило его судьбу и буквально спасло от гибели во время революции. Затем зритель погружается в череду сцен — от напряжённых до ироничных, где каждый эпизод раскрывается через точную пластику, выразительные костюмы и живую музыкальную ткань.

Проект с успехом стартовал на Лазурном Берегу, во Франции, где жили и творили героини спектакля. В Израиле его покажут всего трижды – и это будет уникальный шанс прикоснуться к редкой смеси исторической драмы, современного театра и хореографической экспрессии.

17 февраля – Ашкелон, «Гейхал а-Тарбут»

18 февраля – Тель-Авив, зал «Смоларш»

19 февраля – Кирьят-Хаим, «Театрон а-Цафон»

Заказ билетов – https://showman.co.il/e/shanel-protiv-rubinshtein/

Организатор гастролей в Израиле компании AY Production и S.T. Standard.

Photos by Chanel contre Rubinstein Productions

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting