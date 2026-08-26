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Впечатления

«Во славу теней | Тишина во время света»

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Впечатления — Маша Хинич. Все иллюстрации  предоставлены пресс-отделом Хайфских музеев. Верхнее фото — Kawase Hasui (1883–1957), Sakurada Gate at the Imperial Palace, Tokyo, woodblock color print, 1928, Tikotin Museum collection.

В Музее японского искусства имени Феликса Тикотина в Хайфе открылась новая выставка «Во славу теней | Тишина во время света» — куратор Шоши Чехановер, при поддержке Toyota Israel. По сути, это путешествие по Японии за последние примерно полтора века: от страны, закрытой для внешнего мира почти 200 лет, — через насильственное «открытие» Японии Западу в 1850-х годах и стремительную Реставрацию Мэйдзи, когда с Запада в страну хлынули технологии, идеи и электрический свет, — к сегодняшнему дню. И на всём протяжении этого пути в центре внимания остаётся то, как менялось отношение Японии к Западу: от почти двухвекового отгораживания — к масштабному, двустороннему заимствованию, а затем — к вопросу, который через полвека задаст себе японская культура: что мы теряем, так стремительно перенимая чужое.

Katsushika Hokusai (1760–1849), The House of Plates, from the series "One Hundred Ghost Stories", woodblock color print, 1832, Tikotin Museum collection.

Katsushika Hokusai (1760–1849), The House of Plates, from the series «One Hundred Ghost Stories», woodblock color print, 1832, Tikotin Museum collection.

Эта смена взглядов прослеживается на выставке сразу в трёх видах искусства — литературе, кино и живописи (точнее, гравюре) — от полного отгораживания к заимствованию, а затем к попытке осмыслить, что было утрачено.
В литературе эту роль выполняет  эссе Дзюнъитиро Танидзаки, ставшее отправной точкой выставки. «Похвала тени» написано в 1933 году, уже после полувека вестернизации, — и это не отказ от западного, а скорее рефлексия по прошлому: писатель, гуляющий по освещённому Токио, констатирует, что свет здесь ярче,  чем в Париже, и в этом же тексте оплакивает уходящую полутьму японского дома. Это взгляд человека, уже полностью живущего в новой, освещённой Японии, но пытающегося зафиксировать словами то, что она потеряла.

В кино эта же двойственность воплощена в фигуре Нобуро Офудзи. Его стиль сформировала французская анимация,  которая произвела на него огромное впечатление, — но, начав снимать собственные фильмы, он выбирает не европейскую технику, а покадровую анимацию из бумажных вырезок, используя чиёгами — традиционную японскую декоративную бумагу. В его фильмах западный кинематографический язык накладывается на японский материал: фактуру бумаги, линии, прозрачность и тень, — рождая нечто, не сводимое ни к чистой традиции, ни к простому подражанию Западу.

В живописи и гравюре это движение прослеживается через переход от укиё-э к син-ханга — «новой гравюре». Если работы Хиросигэ и Хокусая, представленные на выставке, принадлежат ещё дозападной, плоской, почти лишённой перспективы эстетике, то мастера син-ханга, работавшие уже после открытия Японии, сознательно соединяют традиционную деревянную гравюру с более западной эстетикой — стремлением к оптической глубине и желанием представить эти работы широкой, в том числе западной, публике. А между ними — переходная фигура Кобаяси Киётики, который в 1870-е годы одним из первых использует  свойственные европейской живописи приёмы, как центральную тему японской гравюры, но сохраняет при этом традиционную чуткость к смене времён года и атмосферы.

Десятилетия, последовавшие за открытием страны Западу в эпоху Мэйдзи (1868–1912), принесли с собой ускоренную индустриализацию, электрическое освещение, новую архитектуру и технологии — и за короткое время изменился не только облик японских улиц и домов. Полумрак деревянных построек, рассеянный свет бумажных фонарей, пространства, изначально созданные для тени, — всё это постепенно уходило, уступая место ясности, почти лишённой тайны.

Эссе Дзюнъитиро Танидзаки «Похвала тени» — не столько ностальгическая элегия, сколько попытка воспеть исчезающий взгляд на мир: полумрак деревянных домов, глубокие соломенные крыши, отбрасывающие тень на всё вокруг, тёмное дерево японского туалета в противоположность ослепительно белому и сияющему европейскому. Как замечает сам писатель, «европейцы стремятся уничтожить всякий след засаленности, подвергая предметы жёсткой чистке. Мы же, наоборот, стремимся бережно сохранить её, возвести её в некий эстетический принцип». Выставка не иллюстрирует книгу дословно — среди работ нет прямых пересказов её сюжетов, — но пытается передать дух и идеи, о которых писал Танидзаки.

Kobayashi Kiyochika (1847–1915), Sumida River at Night, woodblock color print, 1881, Tikotin Museum collection.

Kobayashi Kiyochika (1847–1915), Sumida River at Night, woodblock color print, 1881, Tikotin Museum collection.

По словам Шоши Чехановер, «выставка разворачивается в трёх основных пространствах и объединяет несколько тем: рождение тени, глубину и перспективу в японском искусстве после открытия Японии Западу; мир исчезающего волшебства, такого как японский театр,  как театр теней; но  также и современное искусство, исследующее тонкие отношения и переходы между темнотой и светом. В эпоху, когда мы переполнены информацией, образами и непрерывными раздражителями, я приглашаю посетителей замедлиться на мгновение, задержаться в промежуточных зонах между видимым и скрытым, заново открыть красоту вещей, проявляющихся с изменением света и течением времени».

От Эдо к современному Токио
Первый зал выставки посвящён рождению современного взгляда — тому, как открытие Японии Западу изменило язык гравюры. Здесь представлены работы Утагавы Хиросигэ, одного из величайших мастеров укиё-э, который в XIX веке по-новому увидел японский пейзаж: необычные ракурсы, чуткость к смене времён года, поэтичное изображение повседневной жизни. В его гравюрах река, мост, дорога становятся нпространством движения и созерцания, а человек —  звеном в круговороте природы. Работы Хиросигэ впоследствии повлияли на европейских импрессионистов и постимпрессионистов, включая Клода Моне и Винсента Ван Гога.

Utagawa Hiroshige (1797–1858), Evening Cool at Ryogoku, from the series “12 Scenes of Edo”, woodblock color print, ca. 1835, Tikotin Museum collection.

Utagawa Hiroshige (1797–1858), Evening Cool at Ryogoku, from the series “12 Scenes of Edo”, woodblock color print, ca. 1835, Tikotin Museum collection.

Во второй половине XIX и в начале XX века японская гравюра переживает глубокие перемены: вместе с открытием страны приходят газовое и электрическое освещение, западные представления о перспективе и реализме, фотография. Мастера гравюры стремятся одновременно сохранить традицию укиё-э и создать новый визуальный язык современной Японии. Это движение получило название син-ханга — «новая гравюра» (син — «новое», ханга — «гравюра, оттиск»): оно пытается соединить традиционную японскую деревянную гравюру с  западной эстетикой, продиктованной желанием показать эти работы широкой публике. На выставке это направление представлено, среди прочего, работами Кавасэ Хасуя, одного из ведущих мастеров син-ханга, с характерным для него сдержанным, тихим синим светом и вниманием к настроению момента.

Другой полюс этого перехода — Кобаяси Киётика, работавший в эпоху Мэйдзи и, по-видимому, первым сделавший сам свет центральной темой своего творчества. Его серия «Косэн-га» («Картины солнечных лучей»), созданная в 1870-е годы, испытала влияние европейской живописи и западного реализма, но сохранила присущую японскому искусству чуткость к смене атмосферы и времён года. В работе «Лавки и магазины в Асакусе ночью» городская улица предстаёт сценой культурного перехода: искусственные фонари проступают из темноты, отражения света создают новую глубину, и ночь перестаёт быть просто временем темноты — она становится местом рождения современного японского взгляда.

Utagawa Hiroshige (1797–1858), Night View of Saruwaka Street [no. 90; Autumn], from the series "One Hundred Famous Views of Edo", woodblock color print, 1856, Tikotin Museum collection.

Utagawa Hiroshige (1797–1858), Night View of Saruwaka Street [no. 90; Autumn], from the series «One Hundred Famous Views of Edo», woodblock color print, 1856, Tikotin Museum collection.

Куратор отдельно останавливается на теме национализма, который в этот же период приходит в Японию вместе с западными технологиями и идеями: символы, которых прежде не существовало — например, национальный флаг, — приходится осваивать заново, а в конечном счёте это движение приведёт страну ко Второй мировой войне.

Анимация из бумаги и сто историй о призраках
Особое место в экспозиции занимают два фильма Нобуро Офудзи — «Золотой цветок» (1929) и анимационная версия японского гимна «Кимигаё» (1931). Офудзи работал на стыке древней визуальной традиции и рождения современного кинематографа: под влиянием французской анимации, с которой он познакомился лично, он тем не менее создаёт собственный, медленный и ритуальный киноязык, используя покадровую анимацию из бумажных вырезок — чиёгами, японской декоративной печатной бумаги с традиционными узорами. Вместо того чтобы скрывать материал, из которого сделано изображение, Офудзи подчёркивает его: фактуру бумаги, линии вырезания, прозрачность и тень. Свет лишь частично проникает сквозь её слои, и всё изображение словно парит между появлением и исчезновением.

Тема исчезающего волшебства продолжается в разделе, посвящённом миру духов и демонов. Около 1830 года Хокусай создал серию гравюр, основанную на японском фольклоре; хотя по замыслу она должна была включать сто листов, в действительности их вышло только пять. Среди них — «Дом разбитых тарелок», легенда о служанке Окику, которая после смерти возвращается в облике призрака и каждую ночь пересчитывает недостающие тарелки, и «Призрак Кохады Кохэйдзи» — об актёре, убитом любовником его жены и вернувшемся, чтобы отомстить. Хокусай изображает не сами мгновения ужаса, а то, как их отголоски продолжают жить: призрак возникает как бледная вспышка на грани присутствия и отсутствия. Серия связана с игрой «хякумоногатари кайданкай» — старинным испытанием смелости, популярным в эпоху Эдо: участники сидели в комнате, освещённой сотней свечей, и по очереди рассказывали истории о привидениях, гася после каждой одну свечу — по мере того как комната погружалась в темноту, считалось, что вера в сверхъестественное усиливается.
В Японии и сегодня жива вера в то, что деревья, реки, вода и даже старые предметы обладают душой; существ, населяющих этот одушевлённый мир, называют ёкаями — они бывают безобидны, а бывают пугающи. Мир, полный такой жизни, теряется, как только его до конца «пробуждают» светом.

Ещё одна линия этого зала связана с театром «но» — театральной традицией, существующей в Японии с XIV века и тесно связанной с религиозным ритуалом. Актёр в театре «но» носит маску на протяжении всего спектакля, и лицо, которое видит зритель, создаётся не мимикой, а освещением: приглушённый, подобный свечному, свет и малейшее движение головы полностью меняют выражение маски. На выставке представлена коллекция масок театра «но» а также нэцкэ из коллекции музея.

Yamamoto Keisuke (b. 1961), Light Time Silence m - E, lithography, 2017, Tikotin Museum collection.

Yamamoto Keisuke (b. 1961), Light Time Silence m — E, lithography, 2017, Tikotin Museum collection.

Современное искусство между тьмой и светом
Третий раздел выставки посвящён современному израильскому и японскому искусству и предлагает уже не исторический, а личный взгляд на тему света, тени и времени. Среди представленных здесь художников — Мирьям Кабесса, работающая не кистью, а собственным телом: она рисует руками и использует нетрадиционные инструменты, физически вовлекаясь в процесс создания работы, в которой тьма и фигуры соединяются со звуком.
Скульптор Цадок Бен-Давид показывает серию цветов, которую сам называет «ночными цветами»: для каждого цветка он создаёт собственную тень, и оказывается, что тень способна как бы удвоиться — сами цветы становятся своей собственной тенью, а тень, которую они отбрасывают, придаёт хрупким, тонким формам неожиданный вес и объём.
Художница Шули Борнштейн Вольф, израильтянка, учившаяся в Японии, работает в японской технике многослойной печати; её узнаваемый стиль строится на множестве слоёв темноты, которые проявляются на фотографиях лишь постепенно, через восприятие.
Фотографии Ноа Яффе исследуют то, что можно назвать израильской версией отношений света и тени — в отличие от японской традиции, в основе которой лежит палящее солнце и жёсткие, резкие контрасты, характерные для местного пейзажа. Отдельная её работа, «Ритм», — инсталляция, буквально встроенная в стену музея.
Видео-художница Майя Смира представляет работу «Семь минут в Наканодзё», созданную для одноимённой биеннале в Японии. Поездку туда ей пришлось совершить в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса: ее знакомый в Японии  сфотографировал для неё определенные пейзажи, а сама тем временем спроецировала эти изображения уже в своей студии в Израиле, наложив на них собственную тень и движение рук. Получилась работа о слиянии с местом на расстоянии — где тень художницы становится единственным её физическим присутствием в Японии.

Architecture of Shadows, Yehudit Sasportas. Detail from Architecture of Shadows.

Тимна Цфати показывает бумагу собственного изготовления — из листьев кустарника кодзо, который она выращивает сама, следуя традиционной японской технике изготовления бумаги; готовые листы становятся основой для тонких, почти графических инсталляций. Рядом — совместная работа Тимны и её брата Охада Цфати, световой объект, тесно связанный с идеей освещения.

Отдельный документальный фильм на выставке посвящён обжигу керамики художника Меира Моавена в печи анагама — многометровой пещерной печи, которую топят исключительно дровами в течение пяти дней подряд, поддерживая температуру около 1300 градусов; глазурь при этом не наносится заранее, а образуется естественным образом, в зависимости от положения сосуда внутри печи. Цвет готовой посуды — белый, коричневый или зелёный — определяется этим процессом, полным непредсказуемости: мастер не знает заранее, что получится в итоге, пока не откроет печь.

Meir Moheban (b. 1959), Monks, ceramic, anagama firing, kintsugi repairs, 2026.

Понятия японской эстетики
Выставка выстроена вокруг нескольких ключевых понятий японской эстетики.
Югэн — одно из самых глубоких и трудноуловимых среди них — обозначает скрытую глубину, которую невозможно выразить до конца, ощущение тайны, присутствующей лишь в намёке: этот опыт строится не на полном раскрытии, а на возможности почувствовать существование чего-то за пределами видимого.
Моно-но аварэ — чувствительность к мимолётности всего сущего, красота, неразрывно связанная с осознанием того, что ей суждено исчезнуть: цветение сакуры, патина времени на старом дереве, выцветание бумаги — не изъяны, а условия красоты.
Ваби-саби объединяет тихую, непритязательную простоту (ваби) и красоту следов времени, износа и старения (саби): вместо того чтобы скрывать трещину, эта эстетика предлагает признавать её красоту — не совершенство, а уязвимость.

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На протяжении работы выставки, особенно в летние месяцы, в музее проходят мероприятия для всей семьи: интерактивные экскурсии, творческие мастер-классы, летние лагеря, День Японии и другие события. В экспозиции создан специальный уголок, где посетители могут играть с тенями, складывать фигуры пальцами и создавать силуэты на стене. Дети и подростки могут также погрузиться в интерактивную цифровую историю, созданную Яэль Гроссман-Арзуан: сюжет начинается в сумерках, продолжается ночью и ведёт к рассвету, а по пути посетители встречают существ и духов, которые, согласно японским верованиям, обитают в ночное время.

Выставка «Во славу теней | Тишина во время света» продлится  в Музее японского искусства имени Феликса Тикотина до 27 ноября 2026 года.
Адрес музея: проспект а-Насси, 89, Хайфа. Сайт музея японского искусства Тикотин https://www.tmja.org.il/rus
Часы работы: воскресенье, вторник, среда, суббота — 10:00–16:00; четверг — 10:00–18:00; пятница — 10:00–14:00; понедельник — выходной.
Выставку сопровождает аудиогид на четырёх языках — иврите, английском, арабском и русском.

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