Дорогу меняет идущий. “От Dao до Do – Дух Дороги”.

Текст – © Маша Хинич, все фотографии предоставлены пресс-службой Хайфских музеев и Музеем Уилфрида Исраэля. Верхнее фото – דו – רוח הדרך’ במוזיאון טיקוטין. צילום הצבה – ג’ני כצנר – Выставка «Do – Дух дороги» в музее Тикотин. Фотография – © Дженни Кацнер.

Путь Совершенный не знает трудностей.

Единственная трудность – в предпочтениях.

Когда нет ни любви, ни ненависти,

всё становится ясно и обнажено.

Трактат «信心銘» (Синьсин мин), «Наставление о вере и уме»

авторства третьего патриарха дзэн-буддизма Цзяньчжи Сэнцань

Когда проводились архивные изыскания, предваряющие две выставки, о которых пойдет речь ниже, то выяснилось, что в 1930-х годах в Берлине, на открытие галереи Феликса Тикотина (1893–1986), имя которого носит Хайфский музей японского искусства, выросший из его частной коллекции, был приглашен Уилфрид Исраэль, имя которого, в свою очередь, носит Музей искусства Азии и Дальнего Востока в кибуце Ха-Зореа, возникший на базе личного собрания Уилфрида Исраэля (1899–1943). Значит, наши герои пересекались на некем отрезке своего пути, своих дорог. Оба родились в состоятельных еврейских семьях в Германии, в юности мечтали стать художниками и воплотили свою любовь к азиатскому искусству в собраниях, ставших основой двух музеев, носящих их имена. Их пути пересеклись в Берлине накануне Второй мировой войны, а их коллекции чудом пережили ее.

О Дороге и о духе дороги и пойдет речь: о том, что дорога меняется в процессе, о постулатах буддизма и о поисках своего внутреннего пути. Дорога – эта линия или это философское понятие? Две выставки – в Музее Уилфрида Исраэля в кибуце Ха-Зореа и в музее имени Феликса Тикотина в Хайфе – пытаются в этом разобраться. Мы привыкли измерять успех результатами, покорением вершин и завершением задач, но здесь сама дорога – учитель, цель и самостоятельное творение.

Какая книга на втором месте в мире по переводам на другие языки после Библии? Гарри Поттер? Как бы не так… Любители Лао-цзы утверждают, что на втором месте Книга Дао этого автора, написанная в VI веке до нашей эры. Только на иврите существует четыре разных ее перевода. Но вообще-то самые переводимые книги после Библии – это «Пиноккио» Карло Коллоди и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, хотя у «Дао дэ цзин» очень много переводов (только английских версий насчитывают примерно 180–200 и более), и, безусловно, эта книга – один из самых переводимых философско-религиозных трактатов. Китайский иероглиф 道 (Дао, Путь) несёт в себе несколько слоёв смысла: сонастроенность с естественным ходом мира, образ жизни и путь, по которому следует идти. «Дао дэ цзин» («Книга Пути и его Добродетели»), приписываемая китайскому мудрецу Лао-цзы и, вероятно, созданная в VI веке до н. э., наставляет ищущего двигаться без усилия, в согласии с постоянным изменением. Предание гласит, что Лао-цзы ехал на запад на своем быке и на границе, по приказу императора, записал сущность своего учения. Его загадочные стихи предполагают, что Дорога раскрывает себя сама; странник и Дорога – едины.

Так или не так, факты каждый трактует по-своему, в том числе и художники, а Анат Шрайбер, выставка которой проходит в Музее Уилфрида Исраэля, представляет десять свитков на тему дороги – вариации к китайской иллюстрированной притче «Десять картин пастуха и быка», предназначенной для обозначения пути ученика дзэн в его духовных поисках. Нет иного места, кроме здесь, и иного времени, кроме этого мгновения. Когда дзэн-мастера Байчжана (720–814) спросили о поиске истины, он ответил: «Это как ехать на быке и искать быка».

Анат еще и поэтесса, так что каждый свиток в духе японской каллиграфии она сопроводила коротким четырехстрочным стихотворением. Все свитки – на тему дороги. Все – в современной манере исполнения и все прекрасно сочетаются с традиционными свитками с японской дзэн-живописью из коллекции Итамара Прокачи.

«Dao – дух дороги» – это общее название блока выставок в Музее восточного искусства Уилфрида Исраэля. «Dao и Do – дух дороги» – это, в свою очередь, общее название для выставок и в Музее Уилфрида Исраэля и в Музее японского искусства имени Феликса Тикотина, названия для своего рода междисциплинарного путешествия вслед за понятием «пути» в искусстве Востока, предлагающего широкий взгляд на превращения и воплощения понятия «пути» в традиционном и современном искусстве – от китайского Dao до японского Do.

Выставки показывают «дух дороги», представляя путь не как цель, к которой приходят, а как образ жизни, основанный на движении в гармонии с постоянным изменением (в традиции Dao) и тренировке сознания для полного, внимательного присутствия здесь и сейчас (в традиции Do).

Каждый из трех выставочных залов в Музее Уилфрида зовет посетителей в отдельное путешествие. О выставке Анат Шрайбер уже сказано, а в соседнем зале расположена экспозиция Тали Навон «Путешествие вслед за Уилфридом Исраэлем»: путешествие вслед за дневником Уилфрида Исраэля, в котором задокументирована его поездка в Индию. Дневник велся в 1925 году, между двумя мировыми войнами, незадолго до того, как Уилфрид Исраэль принял на себя управление семейным универмагом. Привлеченный азиатским искусством, он стремился погрузиться в духовные миры Махатмы Ганди и Рабиндраната Тагора – источников его приверженности ненасилию.

Навон использует здесь, как и в своих прежних проектах, архивные материалы как базу для рисунков, живописи, видео и инсталляции, для того, чтобы перенестись в иное время, чтобы изобразить фигуры в движении, постепенно растворяющиеся и отдаляющиеся, пока не остаётся лишь воспоминание о движении.

Переходим в третий зал…, идем…, ходьба. Медитативная ходьба – как путь и как художественный акт – идея экспозиции, где объект созерцания – ходьба. В эпоху, когда кажется, что путь утрачен, возможно найти его (точнее, нащупать) в медитативной ходьбе, как в способе тренировки внимания. В представленных работах – фото, видео, инсталляция, скульптура – ходьба превращается в художественное действие, в размышление об отношениях между телом и пространством, о движении во времени. Можно обратить внимание на ритм собственной ходьбы и даже отсканировать код для прослушивания записанной инструкции по медитативной ходьбе. Участники: Сигалит Ландау, Итамар Ньюман, Охад Фишоф и китайская художница Цуй Сю-вэнь.

Сиддхартха Гаутама, известный как Будда Шакьямуни («просветлённый»), начал своё путешествие в Индии 2500 лет назад, ища освобождение от страдания. В ходе своего пути он осознал, что и ходьба – это «путь», способ познания Дхармы.

Во время ходьбы движение разворачивается между внутренним наблюдением (ощущения, мысли и эмоции) и внешним восприятием (виды, звуки). Мыслители и философы, начиная с Аристотеля, использовали ходьбу для культивирования творческого мышления и свежих перспектив. В 1960-е годы художники начали предпринимать прогулки как художественные акты в публичном пространстве – слияние искусства и жизни с потенциалом преобразовывать и идущего, и наблюдателя.

Наряду с осознанной ходьбой следует помнить и о социальной роли, которую ходьба играла как катализатор повышенного осознавания и сила, способная вдохновлять индивидуальные или коллективные изменения – выражение ненасилия, солидарности и либо отрешённости от мира, либо связи с ним. Примеры включают Соляной поход (1930), в ходе которого толпа во главе с Махатмой Ганди шла добывать соль из моря и освобождаться от британского правления в Индии; марши за свободу чёрных под руководством Мартина Лютера Кинга-младшего (1963) и одиночное путешествие американской Peace Pilgrim Милдред Лизетт Норман, которая шла двадцать восемь лет ради продвижения мира.

Отдельное пространство занимает работа Итамара Ньюмана «Нет идущего, есть только ходьба» – серия из 26 картин. Работы Итамара Ньюмана последних десятилетий вращаются вокруг Дхармы – буддийского пути внутреннего созерцания через медитацию (випассана). До обращения к этой практике Ньюман занимался визуальным искусством, сценографией, музыкой и кино. С 2010 года он посвятил свою жизнь Центру медитации випассаны Ньюмана в Явниэле, который он основал и где монах Пхра Аджарн Офер живёт и преподаёт.

А дальше по мосту между Востоком и Западом мы идем (едем) в Хайфу в Музей японского искусства имени Феликса Тикотина.

Уилфрид Израэль, посвятивший свою жизнь спасению евреев (помимо всего прочего, он – один из инициаторов Киндертранспорта) и погибший в 1943 году, завещал свою коллекцию основателям кибуца Ха-Зореа, и благодаря его видению в 1951 году был создан Дом Уилфрида – Музей восточного искусства. Феликс Тикотин передал свою коллекцию японского искусства городу Хайфа, где в 1960 году был открыт Музей японского искусства Тикотина. Коллекции, оставленные ими в музеях, носящих их имена, продолжают выражать их общее видение – приближать израильскую публику к искусству Востока и видеть в искусстве мост между Востоком и Западом.

И если выставка в Ха-Зореа – это Dao, то в Хайфе – это Do, охватывающая широкий спектр японских искусств, в названиях которых присутствует суффикс «до» (道), сформировавших культурный и духовный ландшафт Японии. «Do», означающее «дорога», восходит к китайскому понятию Дао, которое на протяжении поколений было интегрировано в дзэн-буддизм. Обе традиции стремились постичь сущность «дороги» как внутреннего и духовного странствия.

Этот взгляд глубоко повлиял на формирование множества японских искусств, включая сёдо (書道 – «путь письма»), тя-до (茶道 – «путь чая») и будо (武道) – боевые искусства. Каждое из них приглашает практикующего в медитации: дорога начинается с ментального успокоения ума и продолжается действием, совершаемым с полной сосредоточенностью и присутствием, без ожидания результата и без стремления к цели. Само действие является целью и собственной наградой.

Сегодня будо включает такие искусства, как дзюдо (мягкий путь, безоружные боевые искусства), кэндо (путь бамбукового меча), кюдо (путь лука, стрельба из лука), иайдо (искусство быстрого извлечения меча), сумо (церемониальная борьба), каратэ (путь пустой руки – удары и блоки), айкидо (путь гармоничного духа), нагината (бой с древковым оружием или серповидным клинком), дзюкэндо (бой со штыком) и другие – все они выражают сочетание техники и этики.

«Сохраняй прямую осанку и правильный дух, держа кисть», – гласят наставления по изучению сёдо, «Пути письма» (сё – письмо, до – путь). Сёдо, искусство каллиграфии, направляет осознанность человека к центру его тела и фокусирует полное внимание на каждом этапе, сначала успокаивая ум. Кисть – своего рода сейсмограф ума, невероятно тонкий и точный. «Нужно хранить молчание, когда пишешь большой иероглиф, потому что иероглиф “умирает”, если он не написан на одном дыхании».

Связь между искусствами и духом дзэн-буддизма воплощается в понятии мусин (無心 – «не-цепляющийся ум»). Это состояние, в котором мысли и ожидания не нарушают действие, и действие происходит как вторая природа: единый взмах меча в боевых искусствах, линия, возникающая на одном дыхании в каллиграфии, и выверенные движения чайной церемонии.

Искусства с суффиксом «do» предлагают целостный образ жизни. Практикующий становится «путём», и путь разворачивается в каждом мгновении и в каждом действии. Это дорога постоянного развития на протяжении всей жизни человека, дорога преданности непрерывной практике, являющейся частью самой жизни.

Наряду с традиционными произведениями искусства на выставке в «Тикотин» представлены современные видео-работы, фотографии и живопись японских и израильских художников, отражающие представление о том, что «дорога и идущий по ней – едины».

Ещё один раздел включает серию фотографий и инсталляцию «Путь пустоты», созданную специально для этой выставки японским художником Ониси Ясуаки. В этой инсталляции полосы бумаги парят над базальтовыми камнями, а посетителям предлагается бродить среди них, находя собственный путь. Работы японского Ониси Ясуакэ выстроены на тонкой линии между присутствием и отсутствием, между осязаемой материей и мимолетным впечатлением. Он создает инсталляции из хрупких материалов, которые, кажется, бросают вызов гравитации, – таких как парящие прозрачные полиэтиленовые полотна или подвешенные бумажные полосы, мягко колышущиеся от любого дуновения. Его инсталляции не «конструируются» в традиционном смысле, а скорее возникают из хрупкого взаимоотношения между материалом и пространством. Иногда кажется, что вся работа находится на грани исчезновения; достаточно сдвига света, легкого изменения перспективы или тонкого движения тела, чтобы пережить её иначе.

Выставки стала первым совместным проектом Музея восточного искусства Уилфрида Исраэля и Музея японского искусства Тикотина. Две экспозиции дополняют друг друга, приглашая посетителя отправиться в путешествие от Dao к дзэн-буддизму в Китае и далее – к формированию концепции «do» в Японии.

Сотрудничество музеев предусматривает специальный совместный билет в оба музея по цене 55 шекелей, действительный с января по апрель 2026 года.

Куратор: Шир Меллер-Ямагути

Ассистенты куратора: Мика Атия и Амир Замора

7.02, 21.02 в Музее Тикотина пройдут экскурсии по новой выставке на русском языке.

Время экскурсий 12:00 и 13:30.

Стоимость экскурсий входит в стоимость входного билета в музей. Расписание экскурсий на иврите – на сайтах музеев

Есть возможность приобрести единый входной билет в оба музея.