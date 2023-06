Ира Эдуардовна. Железный путь. Узбекистан – Израиль. Нью-Йорк – Тель-Авив

Как здорово ходить на выставки друзей своих детей. Они уже не просто студенты, не просто художники, не просто фотографы… Они уже выросли и выступают в роли кураторов, искусствоведов, организаторов выставок, лекторов и музейных работников. И философов. И тех, чьи работы приобретаются крупнейшими музеями страны. Речь идет о художнице Ире Эдуардовне, видео-инсталляция которой приобретена Тель-Авивским музеем искусств и демонстрируется в нём, начиная с 16 августа (и до 15 декабря 2023 года) и чья персональная выставка откроется в галерее «Шлуш» в начале июля.

Выставки Иры Эдуардовны, живущей последние годы в Нью-Йорке и приехавший в Израиль в арт-резиденс галереи ArtPort год назад, проходят довольно часто: она участвовала в выставках ZUMU – в Нагарии, до этого – в Музее Израиля в Иерусалиме, в MOBY в Бат-Яме, в Нью-Йорке и в Филадельфии, в Праге и в Барселоне, в галерее «Розенберг» и в галерее «Браверман»… Я не помню всех ее выставок, но Ира Эдуардовна помнит и вспоминает… Вспоминает в «Железном пути» отъезд из Узбекистана: ей 10 лет, семья прощается с родственниками и близкими на вокзале. Протянутые руки, слезы, замершие слова, расставание навсегда. В начале 1990-х прощались, не зная, смогут ли увидеться вновь.



Чем-то ее видео мне напомнило «Догвилль» – фильм Ларса фон Триера с его условностями, подчеркнутой простотой декораций, когда действие фактически происходит на театральной сцене. Режиссер – Ира Эдуардовна – сама в кадре. Она придумывает и воплощает, она управляет и она – в образе. Она смотрит со стороны и вспоминает – и она внутри, в купе, превращает память в такой же инструмент искусства, как камера, постановка, игра, свет. Она командует: «фонарь!» и она командует: «слезы!». И слезы эти – искренни, а воспоминания? Насколько они точны, правдивы, насколько они воспоминания, а не восстановленные рассказы по словам других? На деле это не важно – важно то, что «Железный путь» позволяет вспомнить свою дорогу не только Ире, но и всем, то смотрит это видео – вспомнить детали, эмоции, драмы, расставания, ожидания, надежды, горе разлуки и страх перед неизвестностью.

Членов ее семьи играют профессиональные актеры, на несколько секунд в кадре появляются ее родители. Первое видео – это движение, это перекрещивающиеся взгляды в купе, это дорога. Второе – параллельное – видео состоит из черно-белых close-up кадров: мимика, глаза, застывший крик, невысказанные слова. Сложноподчиненная связь фотографии и кино превращается в видео-инсталляцию об иллюзиях памяти и времени, о сложностях иммиграции.

Видеоинсталляция «Железный путь – вторая глава трилогии, созданной Ирой Эдуардовной, рассматривающей память и иммиграцию как свой опыт, как потерю и поиски идентичности, как отрыв от корней, как невозможность вернуться назад.

Сегодня – и в дни новой репатриации в Израиль, и в дни всепланетного переселения и волн эмиграций – ее «Железный путь» выходит за рамки «личного пути» и становится необыкновенно актуальным, привлекая внимания и тех, кто репатриировался в 1970-е годы и в 1990-е, и совсем недавно.

Одновременно с выставкой вышла «книга художника», art-book – графический роман, описывающий «закулисье» создания видеоинсталляции «Железный путь», представленной в Тель-Авивском музее. Это черно-белый альбом для эскизов, изначально – блокнот скетчей для раскадровки, превратившийся в отдельный альбом. 4 года ежедневных заметок, редактирования, черновиков. Постепенно этот проект превратился в книгу, описывающую процесс отъезда семьи Иры из Узбекистана, в фантазии о возвращении и в описание реального возвращения, в собрание объективных заметок – хотя возможна ли в искусстве объективность?

Вот слова самой Иры Эдуардовны:

«Поезд из Узбекистана в Россию идет четыре ночи и три дня. Зимой 1990-го года моя семья и я поднялись в вагон этого поезда… Это путешествие стало началом эмиграции и одновременно кульминацией долгих месяцев подготовки к отъезду из Советского Союза: мы покидали родину, чтобы больше никогда не вернуться. В моей памяти сохранились обрывки воспоминаний с начала пути, но большая часть их стерлись. Недавно я вернулась в Узбекистан, чтобы вновь проехать в том же поезде по том же маршруту, чтобы освежить память, найти вытесненные временем воспоминания. В поезде я чувствовала себя так, как будто время остановилось в 1990-м году: так же выглядящее купе, прежние запахи, знакомые звуки. Все было таким, как прежде. Когда поезд вновь пересекал ландшафты моего детства, я чувствовала, что мои воспоминания погружаются все глубже и глубже в бездну забывчивости. Я решила зафиксировать те немногие промельки сохранившихся в моей памяти картин, чтобы попытаться осмыслить детали того путешествия 1990-го году с верой, что где-то в глубоких лабиринтах памяти я все еще покидаю свой родной дом и все еще не могу добраться до нового дома».

Сопроводительный текст к выставке:

В двухканальной видео-работе «Железный путь» Ира Эдуардовна (1980-го года рождения) возвращается воспоминаниями в ту ночь, когда она вместе с семьей покинула Узбекистан. Художница воссоздает по памяти купе поезда, в котором ехала ее семья, и вновь помещает в него своих близких и актеров, поведение и действие которых она режиссирует и фотографирует.

Тяжесть разлуки и страх перед неизвестностью отражены во втором, параллельно демонстрирующемся видео-канале, составленном из черно-белых фотографий, зафиксировавших мимику и жесты тех, кто стал частью драматических расставания и прощания. Ира Эдуардовна с позиции рассказчицы-визионера из глубины лет своим голосом комментирует происходящее, пророчествуя участникам то, что случится с ними в будущем в новой стране в ближайшие годы.

Работа «Железный путь» посвящена заблуждениям памяти и иллюзиям времени и художественным средствам, которые используются художницей – фотографии и кино, отождествляющимися с документацией и с выдумкой.

Название видео-работы «Железный путь» отсылает, прежде всего, непосредственно к понятию железной дороги, но также намекает и на странствия по Великому караванному Шелковому пути и на «Железный занавес», разделявший Советский Союз, распавшийся на Востоке и новую свободу, воплотившуюся в дороге на Запад, к новой жизни. В этой видео-работе, как и в предыдущих своих видео, Ира Эдуардовна исследует болевые точки иммиграции: утрату идентичности, отрыв от привычных пейзажей, поколенческий и культурный конфликты и невозможность вернуться назад. В текущий исторический момент, когда нас со всех сторон окружает полемика об иммиграции вынужденной или добровольной, когда невозможно не замечать проблемы беженцев, творчество Иры Эдуардовны выплескивается за рамки индивидуального и затрагивает саму оголенную суть столь уязвимой печали.

Ира Эдуардовна. «Железный путь»

Двухканальное видео, 22 минуты. Видео-работа «Железный путь» демонстрируется каждые полчаса

Куратор выставки: Раз Самира.

Коллекция Тель-Авивского музея искусств

Приобретение стало возможным благодаря щедрости группы «Выбираем искусство» – группе по покупке предметов израильского искусства, 2022

Purchased with the contribution of Voting for Art Acquisition Group, 2022

Sponsored by SANO BRUNO’S ENTERPRISES LTD

www.tamuseum.org

http://www.iragallery.com/

https://www.facebook.com/ira.eduardovna

Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-отделом Тель-Авивского музея искусств