«Истории из дома» в «Бейт Ха-Пальмах»

Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/beithapalmach/

14 апреля в тель-авивском «Бейт ха-Пальмах» (музей наследия движения ПАЛЬМАХ – аббревиатура ивритского словосочетания «плугот махац» или «ударные роты») открылась выставка «Истории из дома», которая продлится до 30 мая. Это выставка состоит из 11 экспозиций, посвященных 10 музеям Негева и Севера страны. С началом войны около 125.000 жителей юга и севера Израиля были эвакуированы из своих домов. Объекты культурного наследия и музеи вдоль границ закрыты, некоторые физически повреждены в результате обстрелов. В музее «Бейт ха-Пальмах» в Тель-Авиве решили предоставить платформу для десяти закрытых музеев – дать им возможность показать свои выставки и выставки о себе, объединенные под названием «Истории из дома».

Что происходит с музеями на Юге и Севере страны, с музеями в кибуцах, с музеями населенных пунктов поселках Отеф Газа – в основном музеями краведеческими, историческими, военными? На юге страны ракета из Газы попада в «бункер» Анилевича в музее кибуца Яд -Мордехай, посвященном восстанию в Варшавском гетто. На севере поврежден музей кибцуа Ханита. Художественный музей кибуца Бар-Ам закрыт – из его окон виден Ливан. Что происходит с подготовленными к осени или запланированными выставками, с постоянными экспозициями и экспонатами, с сотрудниками этих музеев, эвакуированными, как и сами музеи? Какие-то экспозиции нашли временное «гостевое» пристанище, какие-то фонды успели спрятать или вывезти. До 30 мая 2024 года в тель-авивском музее «Бейт ха-Пальмах», возобновившем работу еще в декабре 2023 года, проходит выставка, состоящая из 11 экспозиций, посвященных 10 музеям севера и юга страны, «историям из дома» – рассказам о культуре, об общинах, о жизни рядом с границей.

«Истории из дома» – первая выставка подобного рода была открыта при сотрудничестве с Министерством обороны, Министерством наследия, Советом по сохранению памятников и муниципалитетом Тель-Авива.

Музеи-участники: «Дом ностальгии» из кибуца Беэри, «Дом перемирия» («Бейт Швитат ха-Нешек»), Музей Яд -Мордехай, Дом основателей в Сдероте, Музей «Героизм Негева» из кибуца Нахаль-Оз, Музей «Беэрот Негев» из кибуца Алумим, Музей «Стена и башня» из кибуца Ханита, Музей «ха-Шомер» из Кфар-Гилади, Музей «Бар Давид» из кибуце Барам и Музей Реут «Мецудат Коах» (Наби Йоша). Кроме того, Институт «Шитим» из Бейт-Хашита представит выставку кибуццных пасхальных агадот, которая будет показана в преддверии праздника в виде передвижной выставки в эвакуационных центрах.

«Истории из дома» также отдают должное людям, которые эти истории творили и в то же время напоминают о музеях Западного Негева и Верхней Галилеи и дает музеям – возможность рассказать и свои истории.

«Дом перемирия» – «Бейт Швитат ха-Нешек», расположенный рядом с монументом «Черная стрела» на границе с сектором Газа, является местом, где после Войны за Независимость проходили заседания Комитета перемирия между Израилем и арабскими государствами. В прошлом году под руководством покойного Офира Либштейна, тогдашнего главы районного совета Шаар ха-Негев, было принято решение построить на его месте музей. Выставка должна был открыться 4 октября 2023 года. 7 октября возле «Дома перемирия» произошел один из самых ожесточенных боев, в ходе которого зданию был нанесен серьезный ущерб.

Офир Либштейн пал в тот день, защищая свой кибуц Кфар-Азза. Выставка посвящена его памяти.

Музей Яд-Мордехай – выставка «Дом на границе»

Выставка «Дом на границе» посвящена понятиям «дом» и «граница» через призму трех фотографов: Даны Ариэли, Моше Фильберга и Зафрира Нира. Выставка посвящена памяти Алона Шамриза, сына Ави Шамриза, сотрудника музея.

Дом основателей в Сдероте: вышивки

Дом основателей Сдерота, посвященный истории основания города, показывает экспонаты от «Группы вышивки Сдерот». Используя традиционную эфиопскую вышивку, члены группы «вплетают» свою личную историю в историю всех нас. На вышивках будет представлена серия амхарских пословиц, которые соответствуют израильским реалиям.

Музей «Беэрот» в Негеве

Водонапорная башня первого религиозного кибуца в Негеве – Беэрот Ицхак, была построена в 1943 году, повреждена артиллерийским огнем в 1948 году, и с тех пор стала молчаливым свидетелем того, что происходит в этом районе. Это история о первых поселениях, о кибуце Алумот и о памяти. В субботу, 7 октября, водонапорная башня также стала свидетелем нападения на кибуц Алумот и эвакуации его жителей.

Музей «Героизм в Негеве» (Оз бе-Негев)- Нахаль Оз

В музее состоится показ фильма «Нахаль Оз в пяти цветах». В фильме описывается история возникновения Нахаль-Оз и история гибеля Рои Ротберга, на могиле которого тогдашний министр обороны Моше Даян произнес свою знаменитую речь, цитируемую и изучаемую по сей день: «Мы забыли, что эта горстка молодых людей, которая поселилась в Нахаль-Ое, несет на своих плечах, подобно Самсону, тяжелые «Врата Газы» и что за этими вратами теснятся сотни тысяч одержимых ненавистью людей, людей, которые молятся о том, чтобы мы ослабели и они могли разорвать нас на куски».

«Дом ностальгии в Беэри»: Детство в Беэри – вышивка жизни

На утро субботы, 7 октября, в Беэри был запланирован праздник в честь 77-летия кибуца. Выставка «Детство в Беэри – вышивка жизни» рассказывает историю детства в Беэри – от детского сада до старшей школы.

Музей «Стена и башня» – Ханита

Выставка посвящена эвакуации детей из кибуца Ханита в ночь провозглашения государства на плоту из Нагарии в Хайфу. История была проиллюстрирована Михаль Дюбуа, девочкой из кибуца, с помощью красочных бумажных вырезок, которые превращают эту драматическую историю в детские воспоминания. В том же духе она проиллюстрировала и сегодняшний «Дневник эвакуированного».

Музей Бейт ха-Шомер – Кфар-Гилади. Шумерский этос – Диалог

Выставка сравнивает поколение основателей кибуца с будущим поколением. На выставке будут представлены работы трех с известных художников Галилеи: Варды Ятом, Беллы Каплан и Боаза Ланира.

Музей Бар-Давид. “Оседлав гром”

В музее представлены постоянные и сменные экспозиции лучших художников, отражающие дух времени. На нынешней выставке будут представлены фотографии времен Первой Ливанской войны, сделанные пальмахником Давидом Маэстро.

Музей «Реут в «Мецудат Коах» (Наби Йоша)

18 апреля в музее «Бейт ха-Пальмах» прошла ежегодная мемориальная церемония по погибшим солдатам сражений у Наби Йоша во время Войны за независимость.

Институт «Шитим» – кибуцные агадот

Институт праздников кибуца в Бейт-Хашита представляет выставку кибуцных агадот. В рамках подготовки к Песаху, агадот будут представлена в виде передвижной выставки в общественных центрах для эвакуированных.

Выставка будет открыта до 30 мая.

Музей «Бейт ха-Пальмах» – ул. Хаим Леванон, 10, Тель-Авив.

Часы работы:

Воскресенье, вторник и четверг – 9:00-17:00

Понедельник и среда – 9:00-19:00

Пятница – 9:00-13:00

Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке https://tickchak.co.il/60878

Сайт музея «Бейт ха-Пальмах» – https://palmach.org.il/

На странице музея в фейсбуке https://www.facebook.com/beithapalmach/ можно подробно прочитать о каждой экспозиции

Музей «Бейт ха-Пальмах» посвящен наследию движения ПАЛЬМАХ.

История движения подается на примере личных рассказов участников и связанных с ним групп. Пальмах был основан в 1941 году для помощи британским войскам в обороне Земли Израиля во Второй мировой войне, после ее окончания он был расформирован и стал частью Армии обороны Израиля. В этом музее нет ни стендов, ни артефактов. Зато в нем звучат потрясающие личные истории в сопровождении трехмерных анимаций, фильмов, инодокументалистику и других аудиовизуальных эффектов.

Вторая постоянная экспозиция музея посвящена бойцам Войны за независимость, некоторые из них так и остались неизвестными. Многие вступали в бой сразу же после прибытия из лагерей перемещенных лиц в Европе и Северной Африке, в которых оказались на исходе Второй мировой войны, из концлагерей Холокоста, из лагерей для интернированных лиц на Кипре, куда их отправили в заключение британские власти после поимки во время попыток пробраться на территорию Британской подмандатной Палестины (современного Израиля). Экспозиция «Выжившие в Катастрофе участники Войны за Независимость» находится в отдельном крыле музея.