Библейские истории а’капелла – абонементная программа Израильского Вокального Ансамбля. Сезон 2025-26

Израильский Вокальный Ансамбль анонсировал программу абонементных концертов следующего сезона. Всего 4 концерта – но какие! Обратите внимание на репертуар и исполнителей. Ссылка на приобретение абонемента ivocal.co.il/ru/קונצרטים/מנוי-החוויה-הקולית-2025-26/

Концерт 1:

«И было после сих происшествий…»

Библейские истории а’капелла

Израильский Вокальный Ансамбль

Дирижёр: Юваль Бен-Озер

Библейские истории вдохновляли композиторов на протяжении всей истории, побуждая их к музыкальному описанию и интерпретации этих сюжетов. Сотни произведений были написаны по этим историям – от масштабных опер и ораторий до песен для одного голоса. В программе концерта – хоровые произведения Томаса Томкинса, Иоганна Шайна, Эрика Уитакра, Аарона Харлапа, Саши Аргова и других на такие драматические библейские драмы, такие как Жертвоприношение Исаака, Моисей и Неопалимая Купина, Оплакивание Давидом смерти сына, Сотворение мира и другие.

Даты и места проведения концертов:

Иерусалим – Мемориальная церковь святого Андрея: пятница, 28.11.25, 11:00

Хайфа – Церковь святого Иоанна: суббота, 29.11.25, 12:00 дня

Раанана – Городской центр музыки и искусства: воскресенье, 30.11.25, 20:00

Тель-Авив – Тель-Авивский музей искусств: вторник, 2.12.25, 20:00

Прямая трансляция – онлайн-зал: вторник, 2.12.25, 20:00

Концерт 2:

Счастье внезапно бьётся в сердце

Израильский Вокальный Ансамбль

Шем Тов Леви (вокал, фортепиано, флейта)

Дирижёр: Юваль бен-Озер

Шем Тов Леви – композитор, певец, пианист, флейтист и аранжировщик – один из самых уважаемых и плодовитых музыкантов и авторов песен в Израиле. Музыка Шем Тов Леви, начавшего свой путь как классический музыкант, сочетает классическое мелодическое и гармоническое богатство с ритмической чувствительностью и создаёт широкое поле для сотрудничества с певцами Вокального Ансамбля.

В центре программы – песни Шем Тов Леви, ставшие израильской классикой: «Ты не пришла», «Лилия Шарона», «Там есть», «Золотой павлин», «Огненный Столп» «Вернись в свой дом», «В осенние ночи» и другие. Наряду с ними прозвучат фрагменты из классического репертуара.

Даты и места проведения концертов:

Хайфа – зал “Кригер”: суббота, 14.2.26, 20:00

Раанана – Городской центр музыки и искусства: воскресенье, 15.2.26, 20:00

Тель-Авив – Тель-Авивский музей искусств: вторник, 17.2.26, 20:00

Прямая трансляция – онлайн-зал: вторник, 17.2.26, 20:00

Концерт 3:

Генрих Шютц: Музыкальные похороны (Musikalische Exequie)

Израильский Вокальный Ансамбль

Музыканты:

Авиад Штир – орган

Офира Заккай – теорба

Таль Арбель – виола да гамба

Дирижёр: Юваль Вайнберг (Израиль–Германия)

Юваль Вайнберг, дирижёр и музыкальный руководитель Хора радиовещательной службы Штутгарта и Европейского молодёжного хора Eurochoir, возвращается, чтобы возглавить Израильский Вокальный Ансамбль в этой уникальной программе. В центре концерта – «Музыкальные похороны» (Musikalische Exequien) – прекрасное произведение Генриха Шютца 1636 года, величайшего немецкого композитора раннего барокко. В дополнение к нему прозвучат мотет «На что свет дан страдальцу?» Иоганнеса Брамса (Warum ist das Licht gegeben dem Muehseligen / На что дан страдальцу свет – Книга Иова 3: 20-23) и Voluntas tua современного болгарского композитора Георгия Стойнова. Хотя эти произведения написаны в совершенно разные эпохи, все три ставят в центр человеческий дух и вопрос, который, кажется, не теряет своей актуальности: как принять то, что невозможно принять? И вот в этом – сила хорового пения, сочетающего глубокий текст с музыкой, затрагивающей струны души.

Даты и места проведения концертов:

Иерусалим – Шотландская церковь: среда, 8.4.26, 11:00

Тель-Авив – Тель-Авивский музей искусств: четверг, 9.4.26, 20:00

Прямая трансляция – онлайн-зал: четверг, 9.4.26, 20:00

Хайфа – Греко-мелкитский собор святого Илии : пятница, 10.4.26, 12:00 дня

Раанана – Городской центр музыки и искусства: суббота, 11.4.26, 20:00

Концерт 4:

Верди: Реквием

Для четырёх солистов, хора и инструментального ансамбля

Израильский Вокальный Ансамбль

Солисты:

Алла Василевицкая – сопрано

Ницан Алон – альт

Рон Зильберштейн – тенор

Алексей Канунников – бас

Инструментальный состав включает:

фортепиано, валторну, контрабас и ударные инструменты

Дирижёр: Юваль Бен-Озер

В сотрудничестве с Центром «Тремоло» – искусство ударных инструментов в Израиле, Нетания

Камерная версия Реквиема Джузеппе Верди, написанная немецким дирижёром Михаэлем Бецнером-Брандтом, ставит вокальные партии в центр произведения и освещает столь известное и столь популярное произведение в новом свете. Как и в случае с другими шедеврами симфонической музыки, получившими «уменьшенную» оркестровку (Реквием Габриэля Форе, «Царь Давид» Артюра Онеггера и другие), эта версия предоставляет слушателю возможность насладиться прекрасной музыкальной ролью хора и четырёх солистов, не жертвуя при этом драматизмом.

Даты и места проведения концертов:

Раанана – Городской центр музыки и искусства: четверг, 18.6.26, 20:00

Хайфа – зал “Кригер”: пятница, 19.6.26, 12:00 дня

Тель-Авив – Тель-Авивский музей искусств: суббота, 20.6.26, 20:00

Прямая трансляция – онлайн-зал: суббота, 20.6.26, 20:00



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