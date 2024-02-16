«Йоси Марк. Немой диалог» – выставка в Chelouche Gallery в Старом Яффо

Верхнее фото: Yossi Mark. Moody Blues. 2020, oil on canvas, 54.61×75.25 cm

В галерее Chelouche в Старом Яффо не бывает проходных выставок: интересны все, вне зависимости от того, согласно вы с мировоззрением художника и подходом кураторов или нет. Говоря простыми, очень простыми словами, мастерство не пропьёшь – ни кураторское, ни живописное, ни интуицию и чутье на отличных художников владелицы галереи Ниры Ицхаки. До 9 марта в Chelouche Gallery проходит выставка художника Йоси Марка «Немой диалог» – художника, которого называют художником пристального визуального анализа. Говоря снова простыми, очень простыми словами Йоси Марк исследует реальность, формулирует свое к ней отношение и формирует свою реальность. Марк не просто систематически наблюдает за объектом, он наблюдает за ним преданно, беспрестанно и беспристрастно и создаёт, благодаря этой верной приверженности, неизменный контакт между изображённым на полотне и зрителями, связь почти что интимную, близкую. Марк, безусловно, рисует реальность, но не находится у неё в плену. На деле реальность, моя к примеру, куда как разноцветнее. Йоси Марк же сдержан, даже суховат в своем колорите-колере, в красках, которые он использует, создавая лаконический, сдержанный, в чем-то даже монашеский язык – язык обета, лексикон его внутренней живописи.

«В немом диалоге» Йоси Марк наблюдает за процессами старения и распада, процессами взаимосвязи между телом и духом, пытаясь, простыми, очень простыми словами говоря, воплотить дух во плоти. Молодящийся дух в стареющих телах.

Поклонение молодости, страх перед увяданием, культ эйджизма расцветает в современной западной культуре и приводит к тому, что старость и её репрезентация, то есть её воплощение в визуальном ландшафте выходит за рамки картин – в прямом, очень прямом смысле слова. Кому охота, простыми, очень простыми словами говоря, рисовать старух – или, политкорректно выражаясь, пожилых женщин. Таких художников мало и один из них Йоси Марк.

Еще в средневековом искусстве старые женщины и их портреты рассматривались, как нечто выходящее за обычные рамки, как нечто уродливое, гротескное. Марк же относится к старости иначе – спокойно прежде всего, близко, лично. И поэтому его картины превращаются в чувственный человеческий документ о неуловимый, медленно утекающей жизненной силе, которая присутствует и в старости.

Документ эмоциональный и задушевный, иногда сентиментальный, иногда серьезный, иногда мрачноватый, реальный. В реальности всегда есть трагедия. В особенности в израильской реальности.

В немалой степени интерес Йоси Марк к живописи возник благодаря серии книг по искусству, которые ему покупала его мать, когда он был ребенком. Одна из книг была посвящена испанскому художнику Франсиско де Сурбарану, в углу одной из картин которого нарисована пару голубей. Спустя годы голуби попали на «Немой диалог». Но большинство образов на этой выставке связаны, прямо или косвенно, с матерью Йоси Марка, ушедшей в прошлом году. «Я рисую свое близкое окружение – мою мать, мою жену, моих сыновей – и обнаруживаю, что их образы значат и проецируют что-то, выходящее за пределы портрета», – говорит Йоси Марк. – Подобно голубям Сурбарана, которые обретают актуальность за пределами своего первоначального времени и соответствуют ХХI веку, образы моей личной среды также соответствуют конкретному настоящему времени, его трагедии. Эти персонажи и язык их тела беспокойны: они вглядываются в смерть, а смерть наблюдает за ними. В их диалоге присутствует своего рода прозрачность или четкость. Эта прозрачность – метафора человеческой жизни: из- под отполированных слоев существования слышен рокот реальности».

Йоси Марк – один из самых известных израильских художников- реалистов – родился в Израиле в 1954 году. Изучал философию и социологию в Тель-Авивском университете, закончил Институт искусств Авни в Тель-Авиве.

Йоси Марк – лауреат премии Министерства культуры и спорта «Поощрение творчества» (2010), премии министра культуры и спорта в области изобразительного искусства (2017). Его персональные выставки в Chelouche Gallery проходили в 2015, 2008, 2002, 1993 годах. Йоси Марк выставлялся в Тель-Авивском музее искусств, в музее Израильского искусства в Рамат-Гане, в Художественном музее Петах-Тиквы, в Художественном музее Ашдода и Музее Бейт-Нехуштан в кибуце Ашдот Яаков Меухад, в Музей Вест-Блумфилда в Детройте и в Мичиганском университете.

Куратор выставки «Немой диалог» – Дрорит Гур–Арье

Выставка закроется 9 марта 2024 года

Сайт галереи – https://chelouchegallery.com/

И чтобы два раза не вставать – простыми, очень простыми словами, говоря: приходите в Chelouche Gallery когда хотите. Дни и часы работы отмечены на сайте галереи. Но лучше – в пятницу, 23 февраля в 12:00, когда в галерее пройдет экскурсия-беседа самого художника и куратора Дрорит Гур-Арье на выставке “Немой диалог” Friday, 23.02.2024 at 12:00 | Join Gallery Talk at Yossi Mark’s Exhibition ‘Silent Dialogue’ – Chelouche Gallery или в субботу, 24 февраля, также в 12:00, когда в галерее состоится концерт Toscanini Quartet из серии «Классика в салоне Chelouche» под художественным руководством Асафа Маоза. Toscanini Quartet состоит из музыкантов Израильского Филармонического Оркестра (Евгения Пиковская – первая скрипка, Асаф Маоз – вторая скрипка, Дмитрий Ратуш – альт, Феликс Немировский – виолончель) и был основан для продолжения традиций струнного квартета. В программе концерта 24 февраля произведения Шуберта. Подробности – https://chelouchegallery.com/classic-at-salon-chelouche-new-series-chelouche-gallery-hosts-the-toscanini-quartet/

Иллюстрации предоставлены Chelouche Gallery