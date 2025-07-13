Заглавная иллюстрация – יוסי מרק נוטקטרנו, 2020-23 צילום אבי חי

Йоси Марк: Спокойной ночи, мама

Тель-Авивиский музей искусств. Выставка лауреат премии имени Хаима Шифа в области фигуративно-реалистического искусства, 2024

Куратор: Эммануэла Кало

15.07.25 – 22.12.25

Йоси Марк — лауреат Премии Хаима Шифа 2024 года за фигуративно-реалистическое искусство. Его работы находятся на пересечении современного реализма и классической традиции XVI–XIX вв. Марк – израильский художник, известный своими глубокими и интимными произведениями, исследующими старение, утрату и человеческую уязвимость. арка называют художником пристального визуального анализа. Говоря простыми, очень простыми словами Йоси Марк исследует реальность, формулирует свое к ней отношение и формирует свою реальность. Марк не просто систематически наблюдает за объектом, он наблюдает за ним преданно, беспрестанно и беспристрастно и создаёт, благодаря этой верной приверженности, неизменный контакт между изображённым на полотне и зрителями, связь почти что интимную, близкую. Марк, безусловно, рисует реальность, но не находится у неё в плену. На деле реальность, моя к примеру, куда как разноцветнее. Йоси Марк же сдержан, даже суховат в своем колорите-колере, в красках, которые он использует, создавая лаконический, сдержанный, в чем-то даже монашеский язык – язык обета, лексикон его внутренней живописи.

Йоси Марк наблюдает за процессами старения и распада, процессами взаимосвязи между телом и духом, пытаясь, простыми, очень простыми словами говоря, воплотить дух во плоти. Молодящийся дух в стареющих телах.

Поклонение молодости, страх перед увяданием, культ эйджизма расцветает в современной западной культуре и приводит к тому, что старость и её репрезентация, то есть её воплощение в визуальном ландшафте выходит за рамки картин – в прямом, очень прямом смысле слова. Кому охота, простыми, очень простыми словами говоря, рисовать старух – или, политкорректно выражаясь, пожилых женщин. Таких художников мало и один из них Йоси Марк.

Еще в средневековом искусстве старые женщины и их портреты рассматривались, как нечто выходящее за обычные рамки, как нечто уродливое, гротескное. Марк же относится к старости иначе – спокойно прежде всего, близко, лично. И поэтому его картины превращаются в чувственный человеческий документ о неуловимый, медленно утекающей жизненной силе, которая присутствует и в старости.

Документ эмоциональный и задушевный, иногда сентиментальный, иногда серьезный, иногда мрачноватый, реальный. В реальности всегда есть трагедия. В особенности в израильской реальности.

В немалой степени интерес Йоси Марк к живописи возник благодаря серии книг по искусству, которые ему покупала его мать, когда он был ребенком. Одна из книг была посвящена испанскому художнику Франсиско де Сурбарану, в углу одной из картин которого нарисована пару голубей. Спустя годы голуби попали на «Немой диалог». Но большинство образов на этой выставке связаны, прямо или косвенно, с матерью Йоси Марка, ушедшей в прошлом году. «Я рисую свое близкое окружение – мою мать, мою жену, моих сыновей – и обнаруживаю, что их образы значат и проецируют что-то, выходящее за пределы портрета», – говорит Йоси Марк. – Подобно голубям Сурбарана, которые обретают актуальность за пределами своего первоначального времени и соответствуют ХХI веку, образы моей личной среды также соответствуют конкретному настоящему времени, его трагедии. Эти персонажи и язык их тела беспокойны: они вглядываются в смерть, а смерть наблюдает за ними. В их диалоге присутствует своего рода прозрачность или четкость. Эта прозрачность – метафора человеческой жизни: из-под отполированных слоев существования слышен рокот реальности».

Выставка Йоси Марка в Тель-Авивском музее искусств предлагает широкий взгляд на творчество художника, охватывающее пять десятилетий — начиная с начала 1970-х годов XX века и до сегодняшнего дня. Марк ведет диалог с реальностью, исследуя внутренний человеческий слой с помощью проницательного реализма. Его работы дарят зрителю мистический опыт, сочетающий откровенный взгляд и вместе с тем редкое ощущение интимности.

Выставка отражает интерес Марка к хрупкости человеческого бытия, к пути старения и увядания тела. Через продолжительное и пристальное наблюдение за своей матерью в последние годы её жизни, он показывает постепенно уходящие плоть и дух свое ма тери, ее тихое, сосредоточенное, задумчивое, хрупкое и чувствительное состояние.

Название выставки дано по картине «Спокойной ночи, мама», завершённой всего за несколько недель назад. В духе режиссёра Педро Альмодовара Марк в своей последней работе вновь поднимает древнюю тему связи сна и смерти: Гипнос (олицетворение сна) и Танатос (олицетворение смерти) – два брата-близнеца из греческой мифологии.

Наряду с портретами членов семьи, картинами интерьеров и натюрмортами, выставка Йоси Марка в Тель-Авивском музее искусств «перетекает» в залы европейского искусства XVI–XIX веков, указывая на его связь с шедеврами классической традиции. В одном из залов, посвящённом портретной живописи, представлена серия семи состояний одного и того же автопортрета Марка. В другом зале, где экспонируются произведения на библейские, евангельские и мифологические сюжеты, выставлены картины Марка, напрямую отсылающие к творчеству мастеров Ренессанса и барокко, таких как Караваджо и Мантенья.

Йоси Марк тщательно вглядывается в реальность, с бескомпромиссным вниманием наблюдает за объектами своего творчества, ищет то, что видится ему жизненно важным и необходимым для создания композиции.. Но он не копирует и не подражает действительности — он её измеряет. В работах последнего десятилетия Марк оставляет на полотне следы этих измерений и сетку линий, выстраивающую композицию, достигая одновременно мощного эффекта резкого реализма с одной стороны и определённой степени абстракции и геометричности, лежащей в основе живописи, – с другой.

Йоси Марк – один из самых известных израильских художников- реалистов – родился в Израиле в 1954 году. Он изучал философию и общественные науки в Тель-Авивском университете, а также живопись в институте «Авни».

Йоси Марк – лауреат премии Министерства культуры и спорта «Поощрение творчества» (2010), премии министра культуры и спорта в области изобразительного искусства (2017). Его работы были представлены на множестве персональных и групповых выставок. Марк является основателем, преподавателем и директором Института визуального искусства в музейном комплексе Петах-Тиквы.

Йоси Марк выставлялся в Тель-Авивском музее искусств, в музее Израильского искусства в Рамат-Гане, в Художественном музее Петах-Тиквы, в Художественном музее Ашдода и Музее Бейт-Нехуштан в кибуце Ашдот Яаков Меухад, в Музей Вест-Блумфилда в Детройте и в Мичиганском университете.

Премия имени Хаима Шифа в области фигуративно-реалистического искусства была учреждена в 2008 году. С годами эта премия поспособствовала и укрепила позиции фигуративно-реалистической живописи в израильском художественном пространстве и предоставила ей музейную платформу. Эта престижная награда включает грант в размере 10.000 долларов и персональную выставку в Тель-Авивском музее искусств Выставки лауреатов премии Шиффа в Тель-Авивском музее искусств вызывают большой интерес у широкой публики и стали традицией.

Ближайшая экскурсия по выставке Йоси Марка с куратором Эммануэлой Кало пройдет в пятницу18 июля 2025 в 12:00

https://www.tamuseum.org.il/he/event/guided-tour-exhibition-yossi-mark-bona-nox-mater-hebrew/2025-07-18/

Сайт музея –https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/yossi-mark-bona-nox-mater/

Текст – Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств