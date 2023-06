Знаменитый Кливлендский оркестр – гастроли в Израиле

В октябре 2023 года Кливлендский оркестр и его музыкальный руководитель Франц Вельзер-Мёст отправятся в 21-е мировое турне, в рамках которого впервые посетят Израиль. Концерты пройдут с 26 по 28 октября в Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме.

Один из лучших оркестров планеты пожалует к нам с неожиданной программой: вот скажите на милость, когда вы в последний раз слышали в живом исполнении Шестую симфонию Прокофьева и Седьмую Малера? Особенно если учесть, что Седьмая Малера – самая непопулярная и редко исполняемая позднеромантическая симфония в мире, но чуть ли не самая гениальная. И вот этот гениальный малеровский опус, который отчего-то сочли гадким утенком и который озадачивает дирижеров своей концептуальной сложностью (композитор и дирижер Кеннет Вудс даже назвал его «убийцей оркестра» – an orchestra killer), в Кливленде пришелся ко двору, так что будет нам счастье. Не говоря уже о том, что к оркестру присоединится потрясающий баритон Саймон Кинлисайд, чтобы спеть нам lieder из двух малеровских вокальных циклов: «Песни и напевы из моей юности» и «Волшебный рог мальчика».

Визит Кливлендского оркестра в нашу страну приурочен к 75-летию принятия Декларации независимости Израиля в 1948 году и признания Государства Израиль президентом США Гарри С. Трумэном (напомним, что Трумэн стал первым мировым лидером, признавшим еврейское государство). Оркестр проведет в Израиле неделю – с 23 по 28 октября, в течение которой музыканты будут работать с коллегами и местными студентами; образовательные мероприятия с участием оркестрантов из Кливленда включают выступления перед школьниками в городе-побратиме Кливленда, Бейт-Шеане, семинары для молодежи, мастер-классы со студентами консерваторий, в том числе школы Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и многое другое.

Но главное, разумеется, три выдающихся концерта, которые Кливлендский оркестр под управлением Франца Вельзер-Мёста – одного из лучших дирижеров современности (без преувеличения) даст в трех израильских городах: Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме. Запомните это имя, если вдруг вам еще не приходилось наблюдать за пультом Вельзер-Мёста, человека поистине выдающегося: в грядущем сезоне он отметит 22 года пребывания на посту музыкального руководителя Кливлендского оркестра. А поскольку его пребывание на этом посту продлено до 2027 года, он станет самым «долгоиграющим» лидером в истории коллектива. С той поры, как маэстро из Австрии занял эту должность, The New York Times награждает Кливлендский оркестр восторженными эпитетами, называя его в том числе «самым блестящим оркестром Америки», «практически безупречным» и «одним из лучших в стране (если не в мире)». Критики наперебой пишут о феноменальном уровне музыкантов The Cleveland Orchestra, отмечая элегантность звука, богатую палитру красок и умение каждого оркестранта расслышать партнера, подчеркивают их исключительный контакт и взаимопонимание – как в камерном ансамбле.

Под руководством Вельзер-Мёста Кливлендский оркестр значительно расширил свой репертуар – слушатели не раз отмечали его изобретательность в составлении программ, поощрение современных композиторов к созданию произведений специально для этого оркестра и за новаторский подход к исполнению опер как в концертной, так и в полной сценической версии. Кроме того, оркестр добился огромных успехов в привлечении новой аудитории и приобщении молодежи к миру классической музыки. Вместе с оркестром Вельзер-Мёст совершил до сей поры 20 мировых турне. В 2020 году, в период вынужденного застоя в связи с глобальной пандемией, коллектив запустил собственный звукозаписывающий лейбл и вел постоянные прямые трансляции концертов в цифровом формате под названием «В фокусе» (In Focus).

Помимо своей приверженности Кливленду, Франц Вельзер-Мёст поддерживает тесные и плодотворные отношения с Венским филармоническим оркестром в качестве приглашенного дирижера. Среди наиболее ярких театральных работ маэстро последних лет – исполнение «Елены Египетской» Рихарда Штрауса в Театре Ла Скала, среди выступлений симфонических – концерты с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Лейпцигским оркестром Гевандхаус и амстердамским Королевским оркестром Концертгебау. Вельзер-Мёст является постоянным гостем Зальцбургского фестиваля, выступая музыкальным руководителем нестандартных оперных спектаклей – в их числе «Русалка» Дворжака, «Фиделио» Бетховена, «Лир» Ариберта Раймана, а также «Кавалер розы», «Любовь Данаи», «Саломея» и «Электра» Рихарда Штрауса; нельзя не упомянуть и переосмысленный с его легкой руки «Триптих» Пуччини, представший перед зальцбургской публикой в совершенно неожиданной версии. Летом 2023 года на Зальцбургском фестивале ожидается новаторская постановка оперы Верди «Макбет» с его участием.

Франц Вельзер-Мёст родился в Линце, музыкой начал заниматься в раннем детстве – сначала брал уроки игры на скрипке, однако вынужден был оставить занятия после того, как попал в автомобильную аварию. После этого он полностью посвятил себя дирижированию. Учился в Высшей музыкальной школе в Мюнхене. С ведущими мировыми оркестрами Франц Вельзер-Мёст начал выступать в 1980-е годы. Возглавлял Норрчёпингский симфонический оркестр (1986-1990), в 1990-м стал художественным руководителем Лондонского филармонического оркестра, с 1995 по 2008 годы был главным дирижером Цюрихского оперного театра (с 2005 по 2008 – его музыкальным руководителем). С 2010 по 2014 годы являлся главным дирижером и музыкальным руководителем Венской государственной оперы – из-под его палочки на свет родился целый ряд выдающихся постановок. С 2002 года возглавляет Кливлендский оркестр.

Вельзер-Мёст награжден Золотой медалью Кеннеди-центра в знак признания его неоценимого вклада в мировую художественную сокровищницу. Он дважды становился лауреатом Cleveland Arts Prize; среди прочих его наград – премия Кливлендского оркестра за выдающиеся заслуги (врученная в день 100-летия коллектива), «Почетное кольцо» (Ring of Honor) Венского филармонического оркестра и медаль Килени от Американского общества Брукнера. Он является почетным членом Венского певческого общества (Wiener Singverein) и академиком European Academy Юсте. Книга Франца Вельзер-Мёста «Из тишины: обретение спокойствия в диссонирующем мире» (Als ich die Stille fand) была опубликована в Австрии в июле 2020 года и мгновенно заняла первое место в списке бестселлеров на немецком языке. Английская версия книги (From Silence: Finding Calm in a Dissonant World) вышла летом 2021 года.

Уже второй век подряд Кливлендский оркестр под руководством Франца Вельзер-Мёста остается одним из самых востребованных исполнительских коллективов в мире, год за годом демонстрируя выдающееся художественное мастерство. Поскольку мне пару раз довелось побывать в штате Огайо на выступлениях этого феноменального коллектива, с радостью соглашусь с коллегами из The New York Times – и даже присовокуплю несколько суперлативов от себя. Отмечу, к примеру, что Кливлендский оркестр наделен столь же уникальным и легендарным звуком, как и Филадельфийский – но при этом абсолютно своим. Каким-то на редкость элегантным и даже филигранным, к тому же, повторюсь, такой слаженности и сплоченности способен достичь лишь поистине великий ансамбль музыкантов. И даже когда они исполняют игранные сотни тысяч раз произведения, в их прочтении нет ничего рутинного или заезженного. Слышна каждая деталь, в том числе в tutti; совершенно невообразимые медные духовые, которые во многих оркестрах оставляют желать лучшего, не говоря уже о прочих инструментальных группах; в общем, если вы хотите понять, что значит совершенное исполнение, непременно сходите на концерт Кливлендского оркестра.

Надо сказать, что в родной Америке Кливлендский оркестр в особой чести – он является одним из пяти американских оркестров высшего класса, неофициально именуемых «Большой пятеркой» (Филадельфия, Чикаго, Бостон, Нью-Йорк, Кливленд). Стоит принять во внимание, что всего симфонических оркестров в Америке более 1700. Базируется The Cleveland Orchestra в одноименном городе в штате Огайо – с момента своего основания в 1918 году пианисткой Аделлой Прентис Хьюз. Первым художественным руководителем Кливлендского оркестра стал уроженец Киева, американский дирижер и скрипач Николай Соколов (именно он настоял на том, чтобы оплата труда женщин в оркестре была такой же, как у мужчин). В 1933 году Соколова сменил Артур Родзинский, польско-американский дирижер родом из Львова, проработавший с оркестром 10 лет. После него оркестром в течение трех лет руководил маэстро из Германии Эрих Лайнсдорф. Однако период наивысшего расцвета Кливлендского оркестра начался с приходом на место его руководителя немецко-американского дирижера, пианиста и композитора Джорджа Селла, уроженца Будапешта, который оставался на этом посту 24 года (1946—1970): с той поры The Cleveland Orchestra состоит исключительно из музыкантов, входящих в число лучших инструменталистов Америки. Благодаря высокому уровню индивидуального мастерства каждого из них, критики писали, что Кливлендский оркестр «играет как величайший солист». За время руководства Селла оркестр, по всеобщему мнению, обрел неповторимое и индивидуальное «европейское звучание». После смерти великого дирижера Кливлендским оркестром в течение двух лет в качестве музыкального советника руководил Пьер Булез. Следующие десять лет оркестр возглавлял крупнейший американский дирижер нашего времени, скрипач и композитор Лорин Маазель (1972—1982). Его преемником стал известный немецкий дирижер Кристоф фон Донаньи (1984—2002). С 2002 года по настоящее время главным дирижером и музыкальным руководителем оркестра, как мы уже знаем, является австрийский маэстро Франц Вельзер-Мёст.

«Когда Кливлендский оркестр гастролирует по миру, мы заботимся о том, чтобы представить репертуар, который демонстрирует исключительные способности оркестра, – отмечает Франц Вельзер-Мёст. – С этой целью во время нашего турне по Израилю мы выбрали произведения Малера, Моцарта и Прокофьева. Мы считаем очень важным делиться нашими достижениями, чтобы больше людей могли узнать и испытать то, что мы создаем в Кливленде. Живые выступления позволяют зрителям воочию убедиться, что мы устанавливаем высокую планку и что наши стандарты практически не имеют себе равных во всем мире. Мы не просто один из лучших оркестров мира, мы также представляем один из лучших городов».

Первый израильский концерт Кливлендского оркестра состоится в Хайфе в четверг, 26 октября, в зале «Аудиториум». В программе – симфония № 29 Моцарта, Шестая симфония Прокофьева и вокальные циклы Малера. На следующий день, в пятницу, 27 октября, оркестр выступит в Тель-Авиве, в «Гейхал ха-Тарбут». Вся программа посвящена Густаву Малеру – помимо его вокальных циклов, прозвучит Седьмая симфония, о которой мы уже писали. Эту же программу оркестр сыграет в субботу вечером, 28 октября, в зале «Шеровер» Иерусалимского театра. Солирует в программах сэр Саймон Кинлисайд – выдающийся британский оперный и камерный певец. Кинлисайд постоянно исполняет ведущие оперные партии в спектаклях Зальцбургского фестиваля, нью-йоркской Met, Баварской оперы, венской Staatsoper и театра Ковент-Гарден. Многим запомнились его выступления в двух премьерах опер XXI века: в 2004 году он создал образ Просперо в «Буре» Томаса Адеса, а в 2005 году – Уинстона Смита в опере Лорина Маазеля «1984» (Маазель, напомним, был одним из руководителей Кливлендского оркестра) по мотивам одноименного романа Джорджа Оруэлла. Саймон Кинлисайд введен в Зал славы журнала Gramophon, является обладателем многочисленных оперных премий и почетного звания Kammersänger Венской государственной оперы, присвоенного ему правительством Австрии. Кроме того, в 2003 году он был удостоен звания Командора Ордена Британской Империи, а в июне 2018 года – рыцарского звания в честь дня рождения королевы. Среди прочих наград этого великолепного певца – звание вокалиста года по версии журнала Musical America, премия ECHO Klassik «Певец года» и премия Оливье за выдающиеся оперные достижения. Его голос невероятного тембра, диапазона и мощи словно задрапирован бархатом, а разнообразие штрихов буквально завораживает – он легко переходит из одной тесситуры в другую, звуча то басом, то тенором (хотя речь идет о баритоне – вы не забыли?), он может греметь и шептать, играть мелодией, превращая ее почти в речитатив – слушать его так же увлекательно, как смотреть какой-нибудь захватывающий фильм.

Юрген Кестинг, музыкальный обозреватель Klassik Begeistert, однажды написал, что, когда играет Кливлендский оркестр, «речь идет об игре в наиболее высоком смысле, о преданных взаимодействиях музыкантов, которые дарят зрителям ощущение, что они слушали лучший оркестр в мире». И он, поверьте, абсолютно прав.

Автор текста: Лина Гончарская

