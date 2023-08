Кот ученый: Эли Бар-Яалом в Иерусалиме

На фото: Эли Бар-Яалом. Photo – © Юлия Драбкина

Так сразу и не определишь, кто такой этот Хатуль, как себя называет котолюбивый Эли Бар-Яалом, чем знаменит и за что его любят. Особенно, если почти всю местную жизнь живешь почти рядом, имеешь общих друзей и постоянно слышишь имя или ник. Но однажды вдруг прислушиваешься чуть внимательнее и падаешь в мир чужой песенной поэзии, воспринимающейся на фоне по-своему уникальной биографии. Точнее, жизненный путь вроде бы не во всем уникален, но результатом стало появление абсолютно двуязычного автора, любители творчества которого проживают по обе стороны русского языкового барьера. Судите сами: привезен в Израиль в 70-е маленьким ребенком, будучи сыном настоящих узников Сиона (папа преподавал иврит аж в 60-е в Ленинграде, получил визу в 1969 и тут же загремел на строгий режим), при этом выращен любящей мамой на авторской песне и русской поэзии до такой степени бережно и самоотверженно, что склонный к математике и лингвистике мозг поэта стал продуцировать тексты на обоих языках, которые он в концертах предпочитает не смешивать.

Его любят как ролевики и сионисты, так и люди далекие от этих субкультур. Его можно услышать на так называемых менестрельниках, фестивалях авторской песни, квартирниках и квазиполитических акциях (отдельно любопытно, что выросший в Израиле автор встроился как влитой в пришедшее с постсоветского пространства “ролевое движение”, заколосившееся на обломках самовластья, клубов любителей фантастики и лагерей комсомольского актива). Подключиться к его миру может оказаться нетривиальным для тех, кто никогда не играл в “Подземелья и драконы” (о, драконам в этом мире отведен особый уголок), кто поверхностно знаком с творчеством Толкиена и не знает, кто такие стражи времени. Однако, рыжая Маргарита уже отправилась за молоком туда, где все занимаются магией, а кое-кто и женится на ведьме, меж тем как в параллельном пространстве перед ковчегом пляшет несерьезный Давид, а Моисей исполняет свою отходную арию (то-то его песенные перевоплощения так ценят и ивритоязычные любители фэнтэзи и фантастики, и нет-нет да зовут на свои слеты). Странно дожить до почтенных лет в одной и той же маленькой стране и вдруг осознать, что перед тобой – явление, хотя как сказал другой поэт, “Я пел столько лет, что наконец стал известным лицом в кругу друзей”. Кстати, не только пел, но и писал – на ближайший концерт Бар-Яалом (на самом деле Илья Могилевер, аннаграмировавший свои имя и фамилию в иврит, почти как Льюис Кэрролл получился из Чарльза Лютвиджа Доджсона) обещает привезти свой сборник русскоязычных стихотворений “Котенок русского языка”, где можно перелистать все его ипостаси, самая недавняя из которых – сердце, истекающее кровью вместе с Украиной).

Иерусалимский концерт ожидается в необычном месте – кафе YOLO (кто б мог подумать, что это анаграмма – You Only Live Once, в смысле “раз живем”), полюбившемся горожанам глубококошерными пирожками, но пока ни разу не предоставлявшем сцену даже одинокому барду. Надеемся, что акустические вечера там станут регулярными, Хатуля услышит новая аудитория, kultur не потонет в бытовухе и вялом потреблении, а песня не прервется.

Ближайший концерт Эли Бар-Яалома – Иерусалим, 10 августа в 21:00, площадь Давидка, ул. Киах, д. 1 (угол Яффо), Биньян-Клаль (вход снаружи), кафе YOLO.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1075983636900215

Тексты песен можно почитать здесь: Бар-Яалом Эли (“Хатуль”) (bards.ru)

Послушать их — тут: https://youtube.com/@merkazmagen