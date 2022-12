Легенда прогрессив-рока Dream Theater выступит в Израиле

Обладатель премии «Грэмми» этого года в номинации «Лучшее метал-исполнение», автор 15 успешных студийных альбомов, выпущенных общим тиражом в 15 миллионов копий, основатель и титан прогрессив-рока – группа из США Dream Theater выступит в Израиле.

Единственное выступление легенды прогрессив-рока Dream Theater состоится в январе Нового 2023 года в ходе нового европейского турне Top Of The World. Это пятый визит команды в нашу страну за все время ее существования, и каждый раз полные неожиданностей и сюрпризов выступления американского «Театра Мечты» проходят в Израиле с огромным успехом. Нынешний единственный большой израильский концерт команды состоится 14 января в клубе «Ангар 11» в тель-авивском порту.

За 37 лет своего существования Dream Theater не перестает удивлять своих поклонников. Музыка этого коллектива всегда по-хорошему сложна и необычна, представления – неизменно непредсказуемы, инструментальные партии – виртуозны, а исполнительское мастерство музыкантов – непревзойденно. И все эти эпитеты в превосходной степени – довольно скромны для этой уникальной рок-группы, давно и заслуженно считающейся самой техничной в мире.

Например, один из основателей «театра», гитарист Джон Петруччи семь раз выступал в составе концертной супергруппы еще одного гитариста-виртуоза Джо Сатриани G3, больше чем кто-либо из приглашенных музыкантов. Для реализации своих смелых гитарных соло и еще более тяжелых гитарных рифов стандартных шести струн ему бывает мало, поэтому он очень часто на записях и на концертах использует семиструнную электрогитару, значительно расширяющую возможности этого и без того изобретательного и суперскоростного рок-гитариста. По версиям разных музыкальных журналов, Петруччи обладает титулами «Величайшего гитариста», «Лучшего прог-гитариста», его называют «одним из самых знаменитых гитаристов из ныне живущих» и «одним из лучших, кто когда-либо клал руку на гриф». Журнал Guitar World включил Петруччи в список «Самых быстрых гитаристов всех времен», назвав его «самым знаменитым и популярным гитаристом в мире прогрессив-метала» и «возможно, самым разносторонним и опытным гитаристом в своей области с высокоразвитым мелодическим чутьем и альтернативной техникой игры, которая практически непревзойденна с точки зрения скорости и точности», а также ввел основателя Dream Theater в пятерку лучших гитаристов второго десятилетия XXI века. Журнал Guitar One назвал Петруччи одним из «10 величайших гитаристов всех времен». В 2012 году музыкант стал 17-м среди величайших гитаристов всех времен по результатам опроса читателей журнала Guitar World. А авторитетный музыкальный критик Джоэл Макивер в своей книге «100 величайших гитаристов метала» поставил Петруччи на второе место после Дэйва Мастейна.

У клавишника Dream Theater Джордана Рудесса, конечно, титулов поменьше, но и он многократно признавался журналом Music Radar одним из величайших музыкантов металла. На сегодняшний день Джордан считается одним из самых техничных клавишников в тяжелой музыке, его признание пришло благодаря сочетанию высокоскоростных партий с мелодичностью и атмосферной игрой.

Басист-виртуоз группы Dream Theater Джон Маянг в 2009 году признан журналом Music Radar лучшим в металле бас-гитаристом всех времен. Маянг также известен необычным поведением на сцене – он один из немногих музыкантов, которые на сцене не волнуются, а наоборот – успокаиваются. Предельно сконцентрированный на исполнении, Джон считается самым «загадочным» и молчаливым участником группы. Но во время игры на инструменте он предельно красноречив: музыкант поражает публику своим уникальным стилем игры на высоко подвешенной на ремне гитаре и нехарактерными для рока контрапунктными линиями и мелодиями в композициях группы. Джон Маянг значительно обогатил звучание Dream Theater, да и всей рок-музыки в целом новаторским подходом к использованию дополнительных датчиков, педальных эффектов и процессоров для бас-гитары. «Я использую максимальные возможности моего процессора, – говорит музыкант. – Это делает звучание моего баса более широким, придает моему звуку больше жизни, особенно на концертах».

Барабанщик группы Dream Theater Майк Манджини – тоже виртуоз и мастер своего дела. В группе он с 2011 года, а в прошлом известен как участник культовой трэш-метал группы Annihilator, с которой записал три альбома. Он также играл с Extreme, Стивом Ваем и Джеймсом Лабри. А еще Майк Манджини – профессор престижнейшего музыкального колледжа «Беркли» и рекордсмен соревнования World’s Fastest Drummer («Самый быстрый барабанщик в мире») в нескольких номинациях. В частности, Манджини принадлежат три из четырех титулов этого престижного рейтинга: «Самый скоростной симметричный захват» (1247 ударов за 60 секунд), «Самые быстрые руки» (1203 одиночных удара за 60 секунд без использования палочек) и «Самый скоростной традиционный захват» (1126 ударов за 60 секунд). Кроме того, на его счету рекорд по скорости одиночных ударов ногами: 13222 удара за 15 минут и 5222 удара за 5 минут.

Канадский вокалист Джеймс Лабри владеет главным микрофоном группы Dream Theater с 1991 года. Его выбрали из 200 других претендентов на место штатного певца коллектива. Уже в 2010 году фанаты рока поставили его на 16-е место в рейтинге MusicRadar «Величайших вокалистов всех времен».

Несмотря на свой более чем внушительный, почти сорокалетний стаж на рок-сцене, 15 миллионов проданных пластинок, сотни успешных концертов и десятки различных церемоний награждений, команда Dream Theater продолжает идти в ногу со временем, не забывая, конечно, о корнях прогрессива и харда. У себя на родине в США группа считается чуть ли не вторым после Metallica культовым металлическим коллективом! Более того, Dream Theater, пожалуй, единственная безоговорочно авторитетная американская рок-банда, сумевшая совместить в своей музыке третьего тысячелетия, казалось бы, совсем несочетаемые стилистические аспекты – кристальную чистоту зазеркалья в стиле Pink Floyd, чувственную и хитовую прямолинейность а-ля Muse, сочную напористость и агрессию как у Metallica и, наконец, искреннюю виртуозность и напористось молодых Deep Purple!

В Израиль Dream Theater приезжает по многочисленным просьбам и уже в пятый раз. В последний раз группа выступала у нас чуть более двух лет назад, и, как всегда, удивила своих преданных фанатов своей современностью и одновременно – преданностью традициям. Любители творчества «Театра Мечты» знают, что представления команды обычно длятся по два с половиной – три часа, а каждое из них фактически уникально – участники Dream Theater любят, и делают это довольно часто, самым неожиданным образом менять трек-лист концертов, а порядок песен – так почти обязательно.

Так будет и на этот раз. Об этом, поздравляя фанатов с Новым годом и Рождеством накануне тура Top Of The World, организованного в поддержку недавнего, 15-го по счету альбома Dream Theater под называнием A View from the Top of the World («Взгляд с вершины мира»), заявил гитарист и один из основателей и лидеров группы Джон Петруччи. «Мы внесли некоторые существенные изменения и дополнения в набор и порядок песен шоу, так что вы точно не захотите его пропустить», – интригует музыкант. Кстати, уходящий 2022 год принес группе первую и действительно долгожданную премию «Грэмми» в категории «Лучшее метал-исполнение» за песню The Alien из нового альбома. Ранее Dream Theater номинировались на престижную музыкальную премию дважды: за песню On The Backs Of Angels из альбома A Dramatic Turn Of Events 2011 года и сингл The Enemy Inside из альбома Dream Theater 2013 года. И единственно, в чем точно можно быть уверенными, так это в том, что эти хиты обязательно прозвучат на израильском концерте группы, ибо без них израильские фанаты своих любимцев со сцены не отпустят.

В остальном, каждый концерт Dream Theater – всегда сюрприз! И всегда – приятный!

Итак, единственный израильский концерт самой титулованной в мире прогрессив-рок-группы Dream Theater (США) в составе:

Джон Петруччи – гитара, бэк-вокал;

Джон Маянг – бас-гитара, стик;

Джеймс Лабри – вокал, перкуссия;

Джордан Рудесс – клавишные, синтезатор, континуум, стил-гитара, гаджеты с музыкальным программным обеспечением;

Майк Манджини – ударные

состоится 14 января 2023 года в Тель-Авиве – в клубе «Ангар 11», в Порту Тель-Авива.

Двери в клуб откроются в 20:30.

Photos by Rayon Richards

Купить билеты в «Браво»: https://bit.ly/3jtKteg



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting