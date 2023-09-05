“Лифтоненавистник“. Новый моноспектакль Андрея Кашкера. Романтическая трагикомедия. Только 2 представления в октябре в Тель-Авиве.

Моноспектакль – самый сложный театральный жанр, один из самых непростых видов сценического искусства, монолог или диалог с невидимым партнером и с зрительным залом. Моноспектакль требует от актера высочайшего мастерства, внимания к деталям, способности удерживать внимание зрителей. Актёр один на сцене и он создаёт целый мир. Он в одиночку «проживает» пьесу, будучи ее единственным героем или, наоборот, воплощая множество образов, напластования персонажей. Один актер на сцене, и за его словами и игрой – жизнь, философия, драма или романтическая трагикомедия, к которой и можно отнести новый моноспектакль актёра Андрея Кашкера.

Многие знают его по спектаклям в театре «Идишпиль», где Кашкер сыграл более 60 ролей, по десяткам израильских фильмам и телесериалам. Андрей Кашкер играет на иврите, на идиш, на английском и на русском языке – как в «Лифтоненавистнике» – спектакле, о котором и пойдет речь. Он – один из самых успешных актёров алии 1990-х годов. Через 7 лет после репатриации он сыграл роль в голливудском фильме «Смертельный захват», где его партнёром был Рон Сильвер. Затем Кашкер снимался в нескольких фильмах культового израильского режиссёра Амоса Гитая, в том числе исполнил и главную роль в фильме «Кедма», представлявшем израильский кинематограф на Каннском кинофестивале. Фильм «Кедма», получил множество наград на различных международных кинофестивалях, а финальный трагический монолог в исполнении Андрея Кашкера вошёл в программу обучения актёрскому мастерству в несколько европейских киношколах.

Андрей Кашкер исполнил и множество ролей и на русском языке – от озвучивания до блестящих ролей в таких спектаклях как «Кнопка» в театре «Контекст», в «Раб. Начало» в театре «Новая сцена», в «Вассе» в театре «Гешер». Кашкер неоднократно удостаивался израильской премии «Актер года», лауреат премий Культурного Фонда Америка-Израиль, Министерства культуры Израиля

11 и 12 октября Андрей Кашкер представит свою новую работу на русском языке – моноспектакль «Лифтоненавистник» («My Elevators days») по необычной, грустной и смешной пьесе финского драматурга Бенгта Альфроса в постановке режиссера Татьяны Соболь.

У этого спектакля непростая судьба: Андрей Кашкер обратил внимание на эту пьесу 10 лет назад, поначалу спектакль выпускался во время ковидно-коронных карантинов, когда залы закрывались. Путь этого спектакля к зрителям оказался длиннее, чем предполагалось поначалу. Но судьбы спектаклей, как и людские судьбы – непредсказуемы. Некоторые спектакли умирают, не родившись, а некоторые – рождаются, несмотря ни на что…

«Лифтоненавистник» – романтическая трагикомедия, история одинокого человека. Спектакль о том, что жизнь человека непредсказуема, даже если она «длиною в лифт», и герой Бенгта Альфроса бесстрашно её проживает, сохраняя достоинство, юмор и самоиронию.

Герой пьесы, немолодой человек, всю жизнь живёт на 7- м этаже в одном и том же доме в Хельсинки. С самого детства он любил разговаривать с лифтом, которого назвал Эноком – с лифтом, который «всегда его слушает, не перебивая».

У мальчика была умная и любящая мама, а также верный пёс по имени Кафка. Он вырос и остался один, будучи влюбленным в образ актрисы Грейс Келли, и единственный, кому он может поверить свои мысли – лифт Энок.

Узнав, что голливудская красавица Грейс Келли родилась с ним в один день и год, он увидел в этом знак судьбы. Образ Грейс украшал его жизнь, и герой пьесы, будучи одиноким, не сильно чувствовал отчаяние и боль, хотя связь с людьми была нарушена. Его друзья или умерли, или где-то затерялись, соседи вечно куда-то спешат, и даже с лифтом он перестает общаться, начинает его ненавидеть. Правда, он придумал способ, чтобы иногда бывать среди людей – раз в месяц посещает чужие свадьбы или похороны.

Что должно произойти в судьбе человека, чтобы разорвать замкнутый круг одиночества? Как воспрянуть духом и вернуться к жизни? Однажды он встретит Её. Случайно. Она поспешит уйти, а он Её не задержит. Подумает, что его время ушло. Потом они встретятся вновь и он опять Её потеряет! И тогда он решит обратиться к нам, к зрителям, решив рассказать всё, как было…

Бенгт Альфрос – финский драматург, пишущий на шведском языке, писатель, сценарист, режиссёр театра и кино. Автор более 30 пьес, поставленных в европейских театрах, в странах Скандинавии и Прибалтики и в Северной Америке. Лауреат Высшей награды деятелей культуры Финляндии – Национальной премии Pro Finlandia 1993 г. Впервые спектакль по пьесе «Мy Elevators Days» был поставлен в Хельсинки в 2007 году. Пьеса «Лифтоненавистник» переведена на 8 языков.

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Андрей Кашкер. Моноспектакль «Лифтоненавистник» («My Elevators days»). Трагикомедия.

Автор пьесы: Бенгт Альфрос

Перевод на русский: Мария Людковская

Литературная редакция перевода и постановка: Татьяна Соболь

Музыка и видео: Наталия Сас

Сценография и костюмы: Любовь Мингазитинова

Художник по свету: Михаил Чернявский

Звукорежиссёр: Матвей Каковкин

11 и 12 октября, среда и четверг, Тель-Авив, «Бейт Шалом-Алейхем», начало спектаклей в 19:00.

Билеты в кассе «Браво» Билеты в кассе «Браво» https://bravo.newsru.co.il/announce/76410 или по телефону 053-7211276