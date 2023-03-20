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Лучшие из лучших – тройной реситаль в Ашдоде 2 апреля

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2 апреля 2023 года в Центре сценических искусств Ашдода состоится реситаль лауреатов трех первых премий 17-го международного фортепианного конкурса им. А. Рубинштейна. Их имена будут объявлены 31 марта, на церемонии награждения победителей, а пока что нас ждут интрига конкурса и атмосфера музыкального соперничества. Результат – лучшие из лучшие, чье исполнение и можно будет услышать в Ашдоде 2 апреля на тройном реситале.

А пока что, 17-й международный фортепианный конкурс им. А. Рубинштейна проходит в эти дни в Тель-Авиве.

Фото предоставлено амутой Конкурса Артура Рубинштейна

Этот конкурс входит в десятку наиболее престижных фортепианных конкурсов мира. С момента создания в 1974 году и по сегодняшний день он сохраняет свою значимость и высокий авторитет, несмотря на обилие фортепианных конкурсов в мировом музыкальном календаре. Право выступить на нем получают сложившиеся музыканты, лауреаты фортепианных конкурсов в разных странах мира. Звание лауреата конкурса имени Артура Рубинштейна является своего рода «олимпийской медалью» фортепианного искусства и открывает молодым пианистам дорогу к успешной мировой музыкальной карьере.

В жюри конкурса входят 10 музыкантов с мировым именем, возглавляет судейскую коллегию знаменитый педагог и пианист Арье Варди, профессор высшей школы музыки им.Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и Высшей школы музыки в Ганновере. В этом году в конкурсе принимают участие 33 молодых пианиста из 18 стран мира. Звание лауреата конкурса имени Артура Рубинштейна, помимо денежной награды, открывает молодым пианистам дорогу к успешной мировой музыкальной карьере.

Фото предоставлено амутой Конкурса Артура Рубинштейна

Как конкурс связан с Ашдодом? Директор ашдодской консерватории «Акадма» Янина Кудлик является многолетним координатором жюри этого известного и престижного музыкального состязания. Лауреаты этого конкурса разных лет по ее инициативе неоднократно выступали в Ашдоде, в Центре сценических искусств и в концертном зале «Монарт».

В этом году ашдодцы смогут одними из первых услышать лауреатов 17-го фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна: обладатели трех первых премий 2 апреля 2023 года выступят с реситалем в Центре сценических искусств. Их имена будут оглашены после третьего тура, который закончится 31 марта; в тот же день состоится церемония награждения.

Заказ билетов – http://bit.ly/3JTy3qE

Фотографии предоставлены амутой Конкурса Артура Рубинштейна

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

 

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