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Артур Рубинштейн

Поздно вечером в четверг 30 марта были названые имена первых трех призёров конкурса Рубинштейна. Сегодня утром в тель-авивском «Гейхал ха-Тарбут» прошла церемония награждения всех лауреатов и победителей 17-го Международного Фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна.



Вот их имена:

I премия – Кевин Чен (Канада)

Премия Артура Рубинштейна

Золотая медаль конкурса и приз в размере 40.000 долларов.

Дополнительный приз – 10.000 долларов фонда карьерного роста победителей.

Пожертвовано Лизикой, Ами и Тедди Саги

II премия – Гиорги Гигашвили (Грузия)

Премия Сары и Моше Майер

Серебряная медаль конкурса и 20.000 долларов.

Пожертвовано Кеной и Залманом Шуваль

III премия – Юкине Куроки (Япония)

Бронзовая медаль конкурса и 10.000 долларов

Пожертвовано Яэль и Зоар Гилон

Hа памятных медалях конкурса выгравированы портреты Артура Рубинштейна, выполненные Пабло Пикассо

Три приза финалистам: Элиа Чечино, Кэйён Парк, Альберто Ферро

6000 долларов каждого из дополнительных финалистов. Пожертвовано Сарой Села, в память о профессоре Михаэле Села

Семьей Нашиц, в память об Итане Нашице, Нехаме и Гаде Нашице

Лиорой и Менахемом Штернберг (Нью-Йорк)

Приз камерной музыки – Гиорги Гигашвили

6000 долларов лучшему исполнителю камерной музыки

Дар леди Аннабель Вайденфельд (Лондон)

Приз за классический концерт – Юкинэ Куроки

5000 долларов лучшему исполнителю классического концерта

Плюс 1000 долларов из фонда карьерного роста победителей.

Подарено Эмануэлем Аксом в память о Хеллен Акс.

Премия “Израильское произведение” – Цзячэн Сюн и Гиорги Гигашвили

3000 долларов лучшему исполнителю израильского произведения.

Пожертвовано семьей Пелоссоф в память о Ренни Пелоссофе.

Приз израильскому исполнителю – Йонатан Сеник

2500 долларов лучшему израильскому исполнителю

Пожертвовано Ассоциацией “Цфунот тарбут”

Приз зрительских симпатий – Гиорги Гигашвили

3000 долларов – «Любимцу публики»

Подарено семьей Розенблюм в память о докторе Герцле Розенблюме.

Приз молодежного жюри- Гиорги Гигашвили

2000 долларов победителю, выбранному молодежным жюри

Подарено Ницан Спектор в память о сыне Гае Спекторе.

Поощрительный грант молодежного жюри – Джузеппе Гуаррера

1000 долларов участнику II тура конкурса, не вышедшему в финал.Пожертвовано семьями Рабиновичей и Коэн-Минц в память о Саре Рабинович

Грант для повышения квалификации – Кевин Чен

1000 долларов в год в течение 3 лет подряд самому выдающемуся пианисту возрасте до 22 лет.

Пожертвовано Фондом Хеды Приссман.

Поощрительный приз израильским участникам конкурса

Итамар Праг, Альмог Сегаль, Йонатан Сеник, Том Залманов, Мариамна Шерлинг

800 долларов каждый

Дар проф. Тайсира Элиаса – заведующего музыкальным факультетом Хайфского университета (Израиль)

Также были вручены призы публики, наблюдавшей за финалом конкурса на огромных экранах в Хайфе, Эмек-Израэл, Араде, Димоне и Кудмим.

Напоминаем также, чтоп традиции каждый из конкурсантов должен выбрать и сыграть на одном из первых двух этапов одно из трех произведений израильских композиторов, специально написанных для нынешнего конкурса – сочинение Ярона Готфрида «La Folia» (тема и вариации), «Вариации» Марка Лаври – опус 350 для фортепиано и «Память и вариации» Таля-Хаима Самнона.

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В нынешнем конкурсе принимали участие 32 пианиста из 18 стран.

Члены жюри:

Председатель жюри – известный пианист и педагог, профессор Арье Варди.

Пианистка Норико Огава – классическая исполнительница, эксклюзивная артистка лейбла VIS Records (Япония – Британия);

Ронан О’Хора (Англия) – декан факультета клавишных инструментов школы Гилдхолл в Лондоне, солист с внушительной международной карьерой;

Янина Фиалковска (Канада) – современная канадская академическая пианистка, основательница коллектива Piano Six и Вулфвиллского международного фортепианного фестиваля. Лауреат I международного конкурса им. Артура Рубинштейна;

Профессор Тайсир Элиас (Израиль) – композитор, дирижер и исполнитель;

Йохевед Каплинский (США/Израиль) – лектор и профессор музыки в Джульярдской школе музыки;

Роберт Левин (США) – американский классический пианист, музыковед и композитор. Авторитетный знаток исторического исполнительства, Роберт Левин сегодня является профессором Гарвардского университета;

Эмиль Наумофф (Болгария/Франция) – пианист и композитор, один из последних учеников Нади Буланже в области композиции;

Катаржина Попова-Зыдронь (Польша/Болгария) – пианистка, председатель жюри XVII Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена в Варшаве; профессор музыкальных академий Гданьска и Быдгощи, соучредитель Международного фестиваля камерной музыки Musica Nos Unit.

Сяохань Ван (Китай) – пианист, композитор и дирижер, лауреат Международного музыкального конкурса ARD (Мюнхен), Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна (Техас) и Международного конкурса пианистов имени Бетховена (Бонн), глава отделения фортепиано в подготовительном отделении Джульярдской школы Тяньцзиня; художественный руководитель Международного молодежного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, Сингапурского международного конкурса пианистов и Международного фортепианного фестиваля в Тяньцзине;

Профессор Асаф Зоар (Израиль) – пианист и педагог, профессор фортепиано Высшей музыкальной школы Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.

На конкурсе также действовало и независимое «молодежное жюри» в количестве семи человек. В составе « молодежное жюри» – студенты музыкальных факультетов и начинающие пианисты, обучающиеся в Высших музыкальных школах Израиля.

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Фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна – один из ведущих в мире конкурсов пианистов. Победа в нем открывает двери для выступлений в важных мировых залах и является прекрасной стартовой точкой для сольной карьеры. Многие из победителей этого конкурса стали международными звездами.

С момента создания конкурса в 1974-м году по инициативе Якова Быстрицкого в сотрудничестве с Артуром Рубинштейном, возглавлявшим жюри первых двух конкурсов, организация и динамика подобных конкурсов в мире существенно изменилась. Сорок девять лет назад конкурс Артура Рубинштейна был одним из немногих международных музыкальных конкурсов в мире. Сегодня практика таких конкурсов стала повсеместной. Тем не менее, конкурсу имени Артура Рубинштейна на протяжении почти пяти десятилетий удалось сохранить уникальный характер, стиль и главное – ту неповторимую и узнаваемую ауру, которая позволяет находить новые молодые таланты, формировать новое поколение музыкантов.

Конкурс за эти годы получил полное признание профессиональных музыкантов. За прошедшие годы было проведено шестнадцать конкурсов; в них приняли участие около семисот пианистов, из которых около шестидесяти стали лауреатами. Всего членами жюри были более двухсот всемирно известных музыкантов (напомним такие имена, как Марта Аргерих, Пнина Зальцман, Дмитрий Башкиров, Элисо Вирсаладзе, Лазарь Берман, Владимир Крайнев); общий призовой фонд составил более полумиллиона долларов; сотни волонтеров помогали и помогают конкурсу, не говоря уже о многочисленных зрителях, поддерживающих музыкантов на всех трех этапах.

Конкурс Рубинштейна – это не только конкурс пианистов, но и особые музыкальные мероприятия. Все этапы конкурса открыты для широкой публики, которая заполняет залы с желанием услышать игру лучших з современных талантов и звезд завтрашнего дня.Сайт конкурса – https://arims.org.il/

Страница в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition/

Фотографии – © Йоль Леви – предоставлены ассоциацией Конкурса Артура Рубинштейна



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