Конкурс Рубинштейна представляет: «Восходящие звёзды»

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – Yukine Kuroki by © Allard Willemse

Особый концерт с участием лауреатов конкурсов, пианистами Юкиной Куроки и Ильей Шмуклером и Израильским Камерным оркестром под управлением Шмуэля Эльбаза.

Конкурс Рубинштейна проведёт 22 марта в Тель-Авивском музее искусств особый концерт с участием двух лауреатов международных конкурсов пианистов: Юкины Куроки, обладательницы бронзовой медали и премии за лучшее исполнение классического концерта на последнем конкурсе Рубинштейна (2023), и Ильи Шмуклера, победителя конкурса Гезы Анды в Цюрихе (2024).

В программе концерта: фортепианный концерт №12 ля мажор Моцарта в исполнении Куроки и фортепианный концерт №4 Бетховена в исполнении Шмуклера, с сопровождением Израильского камерного оркестра под управлением

Шмуэля Эльбаза.

Кроме того, Куроки и Шмуклер исполнят в четыре руки, вместе с оркестром, вариации на тему «12 месяцев» Наоми Шемер, написанные композитором Моше Зорманом.

Концерт откроется произведением Авии Копельман «Верните их домой – сейчас», которое Израильский Камерный оркестр специально заказал у композитора в знак призыва к возвращению заложников.

Звёзды в Тель-Авивском музее: особый концерт конкурса Рубинштейна

Тель-Авивский музей искусств (зал «Асья»)

22 марта 2025 года, 19:00

Юкина Куроки (Япония) – лауреат бронзовой медали и премии за лучшее исполнение классического концерта на последнем конкурсе Рубинштейна (2023). Куроки поразила судей конкурса виртуозностью и глубоким чувством музыки, и сегодня её считают одной из самых ярких восходящих звёзд фортепианного искусства. С момента победы она выступила с сольными концертами в Карнеги-холле в Нью-Йорке и в Бехштейн-холле в Лондоне, а также дала многочисленные концерты по всему миру. На концерте Куроки исполнит Фортепианный концерт №12 ля мажор, К. 414 В. А. Моцарта.

Илья Шмуклер (Россия/Израиль) – лауреат первой премии конкурса Геза Анды (2024). Его приглашение стало возможным благодаря сотрудничеству между международным фортепианным конкурсом имени Артура Рубинштейна (Тель-Авив) и международным конкурсом имени Геза Анды (Швейцария). Шмуклер – музыкант с выдающейся техникой и редким чувством музыки, завоевавший признание публики и критиков своими блистательными интерпретациями классических произведений. Шмуклер исполнит Фортепианный концерт №4 соль мажор, ор. 58 Людвига ван Бетховена.

Также в программе:

Вариации на тему «12 месяцев» Наоми Шемер в исполнении Куроки и Шмуклера в четыре руки с оркестром (автор вариаций Моше Зорман).

Концерт откроется произведением Авии Копельман «Верните их домой – сейчас». Год назад Израильский Камерный оркестр заказал это произведение израильскому композитору Авии Копельман как художественную хронику и память о событиях 7 октября. Впервые оно было исполнено в декабре на концерте в присутствии семей заложников.

«Это произведение – призыв вернуть заложников домой, отражающий глубокую скорбь и боль, пережитые за этот год», – говорит Авия Копельман. «Как израильский художник, я чувствую одновременно необходимость и долг вознести этот крик. Первоначально я планировала включить зачитывание имён всех заложников во время исполнения. Даже в одиночестве, зачитывая их имена у себя дома, я переживала потрясающий и затяжное эмоциональное переживание. Рекомендую каждому попробовать это. Однако со временем я поняла, что из-за силы подобного акта его невозможно сочетать с музыкой – они конкурируют друг с другом. Поэтому я решила позволить музыке говорить самой за себя, а имена записать на бумаге – для личного прочтения во время прослушивания».

Дополнительный концерт – в честь жителей Нетивота и поселений западного Негева, с участием Куроки, Шмуклера и Израильского Камерного оркестра под управлением Шмуэля Эльбаза, состоится в Центре культуры «Мишкан ха-Паис» в Нетивоте 23 марта 2025 года в 20:00.

Кроме того, Юкина Куроки даст сольные концерты в:

Ашдоде (18 марта 2025),

Реховоте (19 марта 2025),

Эйн-Кереме (21 марта 2025, дневной концерт).

Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна – один из самых престижных и значимых конкурсов в мире классической музыки. Основанный в 1974 году в Израиле, он проводится раз в три года, привлекая лучших молодых пианистов со всего мира. Конкурс, носящий имя Артура Рубинштейна – одного из величайших пианистов XX века, – стал трамплином для международной карьеры многих выдающихся музыкантов. Сам Рубинштейн, родившийся в Польше и будучи страстным сионистом, считал культуру и музыку неотъемлемой частью национальной идентичности и активно способствовал развитию музыки в Израиле. Победа в конкурсе является мировым знаком высочайшего музыкального мастерства, а его лауреаты получают признание и возможность выступать на крупнейших мировых сценах.

Программа концерта:

Авия Копельман – «Верните их домой – сейчас»

В. А. Моцарт – Фортепианный концерт №12 ля мажор, К. 414

Моше Зорман – «12 месяцев» – вариации для фортепиано в четыре руки и оркестра

Людвиг ван Бетховен – Фортепианный концерт №4 соль мажор, ор. 58

Цена билета: 220 шекелей

Заказ билетов: https://did.li/Ym4CN

«Восходящие звёзды», Тель-Авивский музей искусств (зал «Асья»), 22 марта 2025 года 19:00.