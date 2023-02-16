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Выставки

Lucid Dream – Suli Mann

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Контролируемые или осознанные сны или направляемые фантазии – что это такое? Вроде как все это знают, это очень интересно, в Израиле периодически (с довольно плотной частотой) возникает мода на погружения во сны и фантазии (а что еще нам остается делать, когда реальная поверхность или поверхностная реальность несопоставимы даже с самыми сюрреалистическими и абстрактными фантазиями). С каждым новым поколением пробуждается новый интерес к lucid dream – в конце концов все мы спим и все мы фантазируем, а зачастую все мы и рисуем. До конца февраля в галерее Creators в Старом Яффо на улице Мазаль Дагим (рыбное счастье да рыбьи сны), наискосок от Музея Иланы Гур – да, того самого, где джаз по четвергам играет через раз, тоже играется – выставка Lucid Dream художницы Suli Mann. Играется  потому как эта выставка – театр одного актера. Актер в данном случае – зритель, участвующий в этом иммерсивном шоу, поставленном художницей и архитектурным дизайнером Сули Манн (https://suli-mann.com/) вместе с режиссером Семеном Александровским и другими творцами (остальные члены команды перечислены вот здесь – https://www.snob.co.il/luciddream). Театр одного актера начинается с улицы, а внутри – туман, лабиринт, своды, свет розовый и голубой, синий и фиолетовый, прожектора и звуки воды, музыки, сбивчивой речи, несбивчивых стихов. Подушки – на них можно валяться и смотреть на пламя свечи, можно вздремнуть и помечтать, можно вообще ничего не делать, можно сидеть час и смотреть на картину, или два часа… Или попытаться раствориться в цветной мгле. В каждом отсеке углового подземелья – свой цвет, свой запах, свои картины, своя цветная радостная или печальная дымка с пеленою, марево с хмарью. Где-то я прочитала, что формы здесь – аморфны. А по-моему – четки и точны, как все, что происходит во сне, в котором так все понятно и ясно, что просыпаться не хочется. А ужасное? Ужасного нет вовсе. Это сюрреалистическое пространство – сон без кошмаров, сон ваш, его, ее и художницы, сны-истории, для каждой из которых была сочинена музыка, поставлен свет, каждая из которых вызывает свои ассоциации и чувства.
Февраль месяц короткий, время идёт быстро, в конце месяца выставка закроется. А пока что можно осознанно мечтать в розово-голубом тумане.
https://www.facebook.com/events/769333674086045
Билеты: https://www.snob.co.il/luciddream

 Маша Хинич

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