Любимая британская группа The Dire Straits Experience возвращается в Израиль

В октябре популярнейший в мире суперуспешный проект The Dire Straits Experience даст всего 3 больших концерта в Израиле. Выступления британской трибьют-группы The Dire Straits Experience, исполняющей хиты одного из величайших рок-гитаристов современности Марка Нопфлера, состоятся с 12 по 14 октября в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

45 лет назад в свет вышел первый сингл британской рок-группы Dire Straits – «Sultans of Swing», с него началось триумфальное покорение мира талантом основателя группы Марка Нопфлера. Коллектив The Dire Straits оставил огромный каталог прекрасных композиций периода расцвета рок-музыки. С течением времени ценность этих мелодий только росла, а продажи альбомов Dire Straits до сих пор продолжают бить рекорды.

Сегодня миллиардную армию поклонников группы пополняют новые поколения фанатов, открывших для себя мудрую музыку Марка Нопфлера.

Именно на фоне многолетнего отсутствия Dire Straits на большой сцене и постоянно растущего спроса на музыку группы в живом исполнении, музыканты коллектива – клавишник Алан Кларк, саксофонист Крис Уайт и гитарист Фил Палмер в 2011 году организовали и провели благотворительный концерт в «Королевском Альберт-Холле». Феноменальный успех шоу подтолкнул организаторов на продолжение и за несколько лет в разных странах мира состоялись сотни концертов, постепенно оформившихся в шоу The Dire Straits Experience. Сформировался и постоянный состав музыкантов, виртуозно воссоздающих репертуар группы Нопфлера

Вместе с саксофонистом Крисом Уайтом и гитаристом, ведущим вокалистом Теренсом Рейсом, часто сопровождавшим The Dire Straits во время гастролей, проект The Dire Straits Experience сегодня составляют: Джон Мол и Дэнни Шоггер (фортепиано, клавишные), Тим Уолтерс (гитара, вокал), Йойо Байс (бас, вокал) и Эндрю Хоккинс (ударные).

Лидер проекта Крис Уайт присоединился к Dire Straits в 1985 году во время мирового турне в поддержку самого успешного альбома “Brothers in Arms”, вышедшего тиражом в 30 миллионов копий. Кроме того, Крис в 1988 году вместе с Марком Нопфлером, Аланом Кларком и Гаем Флетчером участвовал в записи второго сольного альбома басиста Dire Straits Джона Иллсли. В его активе плодотворное сотрудничество с такими суперзвездами, как Пол Маккартни, Дэвид Гилмор, Эрик Клэптон, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Джо Кокер, Рэй Чарльз, Тина Тернер, Ван Моррисон, Том Джонс, Крис де Бург, Робби Уильямс и Шерил Кроу. Однако, своим главным успехом Крис Уайт считает годы, проведенные в составе Dire Straits, и звук именно его саксофона во многом определяет общий саунд ставших культовыми альбомов “Brothers in Arms” и “On Every Street”.

«Нам очень повезло, когда удалось найти единственного человека на планете, способного играть и петь, как Марк Нопфлер, сохраняя при этом целостность и самобытность манеры основателя Dire Straits, – объясняет секрет успеха проекта Крис Уайт. – Этим человеком оказался Теренс Рейс, выросший на восточном побережье Африки, но впитавший в себя главные основы английской, португальской, валлийской, ирландской и австралийской музыки. Будучи белым, он играет на гитаре, как чернокожий блюзмен. Думаю, без Теренса этот проект просто не сработал бы».

Миллионы слушателей, уже посетивших это в шоу в разных странах мира, включая Израиль, поражены качеством звучания и мастерством исполнения музыкантов The Dire Straits Experience.

«Испытать дрожь в темноте концертного зала», – так описывают свои впечатления от концерта зрители и мировая пресса. “Теренс Рейс не просто пугающе точно воссоздает манеру игры на гитаре и стиль пения Нопфлера, он делает это с таким энтузиазмом и страстью, что очень легко поверить, что ты видишь и слушаешь оригинальную версию Dire Straits в ее лучшие годы», – описывают музыкальные критики свои впечатления от шоу ESP.

В октябре в Израиле группа даст всего три концерта, там обязательно будут исполнены все легендарные рок-хиты «Money For Nothing», «Sultans Of Swing», «Once Upon a Time in the West», «Telegraph Road» и многие другие.

Шоу The Dire Straits Experience в Израиле состоятся:

12 октября, в 21.00 – «Заппа» парк Ганей Йегошуа, Тель-Авив

13 октября, в 21.30 – Центре конгрессов, Хайфа

14 октября, в 20.30 – Амфитеатр, Беэр-Шева

