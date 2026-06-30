Фестиваль «Манофим» 2026 — «Признание / Осознание»

Начинается июльская страда, то есть пора летних фестивалей в Иерусалиме. Хотела сообщить о всех фестивалях сразу, но даже если написать по абзацу, то текст растянулся бы на несколько десятков тысяч слов. Так что буду рассказывать о каждом фестивале отдельно. Для начала — о фестивале «Манофим» («Рычаги»).

Крупнейшее, старейшее и самое влиятельное ежегодное арт-событие в Иерусалиме с тысячами посетителей стартует! Это не мои слова, это так считают организаторы, они сильно преувеличивают и ошибаются, но б-г с ними, ведь если сам себя не похвалишь…

Итак: фестиваль «Манофим» проходит в это году под лозунгом «Признание / Осознание» (ивр. «Акара»). Лозунг — это основная тема фестиваля, но все это общие слова, а вот точные даты 14–18 июля.

Десятки выставок в галереях и культурных центрах по всему Иерусалиму * музыкальные концерты * междисциплинарные премьеры в неожиданных локациях * арт-туры * трансляция матчей чемпионата мира по футболу на больших экранах на крыше мастерских художников * мероприятия для семей и детей.

В этом году фестиваль «Манофим» стремится превратить понятие «осознания» в живую лабораторию осознанности. Фестиваль приглашает публику соприкоснуться с личными и общественными переломами, с сообществами и голосами, оттеснёнными на периферию, и открыть заново возможность связи, близости и перемен.

Фестиваль откроет особая премьера: первая мизрахи-опера «Песнь персидской лани». Также в программе: специальное выступление Гади Ронена в сотрудничестве с ансамблем «Двек» и проектом «Эхад Хелки Эхад», новая музыкально-языковая премьера Неты Винер и Наоми Хашмонай, оркестр Джимми Прасада с Авишаем Коэном, Rejoicer, Эяль Талмуди, Нир Манцур и другие.

В дни фестиваля по всему городу пройдут выставки в галереях, танцевальные и перформативные показы — масштабная постановка в межжанровом пространстве в честь 40-летия творческой деятельности группы «Зик», где «Галактика Зик» одновременно займёт три зала с моделями и плакатами из архива, редкими фильмами и новым представлением «С закатом солнца в наших краях» — мощной политической поэмой, вдохновлённой Эйби Натаном. Художник Гай Долев представит борьбу армянской общины Иерусалима через «реверсивную камеру»; группа Vacuum Service покажет перформанс, превращающий уборку и обслуживание общественного пространства в художественное действие, и многое другое.

Для любителей чемпионата мира на крыше мастерских художников, в сотрудничестве с «Кулана Йерушалаим», пройдут трансляции полуфиналов с огромным экраном и захватывающим видом на Иерусалим. Каждый вечер матч будет транслироваться на двух языках: одна половина игры — на иврите, вторая — на арабском. В программе: «Гарьяним», живое выступление группы «Бустанус», диджей-сет и чемпионат по нардам.

Как и каждый год, пройдут экскурсии с гидом, предлагающие уникальный иерусалимский опыт — будь то тур по галереям или возможность заглянуть в студии художников. Экскурсии дают возможность близко познакомиться с творческими процессами и пережить моменты открытия в городском пространстве. В рамках детской программы в детском клубе мастерских художников пройдут представления, мастер-классы и творческие станции.

Фестиваль современного искусства «Манофим» в Иерусалиме был основан 18 лет назад по инициативе художниц Ли-Хи Шулов и Ринат Эдельштейн. Это независимый проект, выросший «снизу», в нём участвуют десятки галерей и культурных учреждений, сотни художников и творцов из разных областей.

Художественный руководитель: Ринат Адельштейн

Художественное руководство музыкальной программой: Итамар Бернштейн

Художественное руководство галерейной программой: Двир Шакед

https://www.youtube.com/watch?v=e68d0pSo6MQ&t=1s

Покупка билетов на сайте фестиваля современного искусства «Манофим» в Иерусалиме https://manofim.org/en/