«Мечтатели» Михаль Хельбин в Старом Яффо

Верхнее фото: Michal Chelbin, Sergei Palace, One Sixty Nine, 2021, Inkjet Archival Print, 50×50 cm

В галерее «Chelouche» в Старом Яффо до конца этой недели проходит выставка «Мечтатели» Михаль Хельбин, известнейшей израильской фотохудожницы, вторая ее персональная выставка в этой галерее. «Мечтатели» посвящены фэшн-фотографии. 35 фотографий, созданных Хельбин для самых важных мировых брендов и журналов, включая французский дом моды Dior и журнал Vogue. Смотреть обязательно – и слушать тоже: в день закрытия выставки, в пятницу, 16 июня, в галерее пройдет встреча-беседа как с самой Михаль Хельбин, так и с д-м химии Ошрит Каторза «Одеваемся для будущего» (подробности – в конце текста).

Михаль Хельбин создавала фотопроекты для домов моды – таких как Dior, Lanvin, Gucci. Эти фотографии – история, портрет, мода, личный взгляд, символы, философия, точность, свет (большей частью, естественный), пример изысканного вкуса, педантичного расчета, кропотливой работы. Модели Михаль Хельбин –профессиональные манекенщицы/ки, подростки, юноши и девушки, прозрачные в своей эротичности, уже не наивные, но еще не обросшие пленкой защитной агрессии. Их порочность – хрупка, их хрупкость – нежна, их нежность – темна, их темнота – вязкая смола. На их тонких фигурах – роскошь de la haute couture, великолепные наряды, будто сшитые из золота и купюр от от-кутюр. Оболочка, столь чуждая им, что они практически не соприкасаются, фигуры существуют внутри этих роскошных одежд, а не одеты в неё.

В каждой фэшн-фотографии Михаль Хельбин три героя – модель, наряд, рассказ. От каждой фотографии невозможно оторваться, потому что это еще и живопись, мировоззрение, амбиции, исследование, невинность и опыт, альтернативные типы красоты, гендерность, сам процесс фотографии, который не менее интересен, чем ее субъект. Среди моделей Хельбин есть и заключенные в тюрьме для несовершеннолетних, курсанты в военном интернате, международные модели, молодые акробаты и школьники, направляющиеся на выпускной бал – мир хрупкости и силы. Выставка, целиком посвященная моде, соотносится с модой, провоцирует ее, дает ей новую интерпретацию в визуальных контрастах.

Михаль – режиссер фотографии, образа, истории. Но главное – необыкновенность, непривычность и ощущение меланхоличного карнавала реальности, без глянца или притворства, смесь странного и обычного. Все ее фотографии, и серия «Мечтатели» в том числе – смесь информации и тайны, то ли литература, то ли кино, история о жизни, полной противоречий между фантазией и реальностью. А фэшн-фотография – это еще и исследование текстуры и цвета.

Работы Михаль Хельбин находятся в частных и государственных коллекциях, в том числе в Тель-Авивском музее искусств, Хайфском музее, в Метрополитен-Музее в Нью-Йорке, в музее Портленда, в Еврейском музее Нью-Йорка, в SFMOMA, Центре Гетти, в Коллекции фотографий сэра Элтона Джона и других. Хелбин также является постоянным фотографом ведущих мировых журналов, таких как New York Times Magazine, The New Yorker, BusinessWeek, GQ, The Guardian, The Sunday Times, The Financial Times и Le Monde.

Михаль Хельбин родилась в Хайфе в 1974 году. В возрасте 15 лет она заинтересовалась фотографией и перешла в школу искусств. В армии Михаль служила фотографом в пресс-службе ЦАХАЛа. Затем работала в области репортажной фотографии для нескольких израильских газет, была новостным фотографом, но как рассказывает сама, не любила эту работу и быстро ушла с нее, не вынеся столкновения с людскими бедами и горестями. Чистая документалистика её не привлекала и тогда началась её художественная карьера – где-то на стыке между вымыслом и реальностью. В 2001-м году Михаль Хельбин отличием окончила колледж искусств и дизайна Вицо в Хайфе. Работы Михаль Хельбин выставлялись в Израиле и Европе, некоторые стали частью постоянной коллекции Тель-Авивского музея изобразительных искусств.

Возможно, многие помнят проект Михаль Хельбин, представенный на последней фотовыставке Photo Is:Real – проект «Своими словами», инициированный Польским институтом, когда Михаль Хельбин вместе с журналисткой Шани Литман фотографировала в Варшаве польские семьи, впустившие в свои дома украинских беженцев.

Михаль Хельбин фотографируют людей, которые живут вне обычных рамок; людей, вокруг которых вырастают определенного рода мифы. В её героях сочетается странное и обыкновенное. Так, к примеру ее первый крупный проект «Strangely Familiar» 2008-го года базировался на портретах цирковых акробатов, эквилибристов и танцоров. Шесть лет Хельбин фотографировала артистов бродячих цирков и трупп, путешествующих по Украине, России и Израилю. Хельбин неделями общалась со своими моделями, знакомилась с их семьями, завоёвывала доверие. Расположить к взаимодействию – это необходимая часть ее работы. Позже, в 2012-м она сделала серию «Парусники и лебеди» (Sailboats and Swans) – серию портретов заключенных из России и Украины/

*****

С момента своего открытия в 1985 году галерея Chelouche зарекомендовала себя как одна из самых известных и ведущих галерей Израиля в различных областях искусства, в новых медиа, видео-арте, скульптуре, живописи, инсталляции и фотографии.

Важным шагом на пути к будущему мира искусства, каким его видит галерея, стала «Chelouche Sandbox’» — дигитальная арт- платформа, представляющая виртуальные выставки, информацию, а не из материальные объекты, тем самым создавая среду для переосмысления ограничений физического времени и пространства, отношений между художниками, аудиторией и галереей, а также установления новых связей между мирами технологий, науки, дизайн и искусство.

Чтобы поддержать свое видение, галерея Chelouche учредила резиденцию художников, целью которой является поддержка совместной работы израильских и зарубежных художников. Галерея Chelouche сотрудничает с большим количеством признанных кураторов и художников как в Израиле, так и во всем мире и активно участвует в международных выставках, художественных ярмарках и биеннале.

Краткая история галереи Chelouche: Нира Ицхаки открыла свою первую галерею Chelouche в 1985 году на улице Шлуш в Неве-Цедек. Четыре года спустя галерея переехала в просторное подвальное помещение на улице Хиссин и заняла свое место в авангарде израильского художественного мира.

В 2010 году галерея Chelouche открыла новую площадку в одном из самых красивых зданий в центре Тель-Авива под названием «Здание-близнец» на улице Мазе,7. Историческое здание было спроектировано и построено в 1920-х годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Йосефа Берлина. В этом здании к галерее были добавлены новые выставочные площади и был открыт «Салон Chelouche», в котором проводились культурные мероприятия. После эпидемии коронавируса галерея переехала в Яффо. После двухлетней реконструкции в сентябре 2022 года галерея обосновалась в новом помещение – в Яффо на улице ха-Цорфим, 15. Старое османское здание 1830 года было преобразовано в пространство современного искусства. При реконструкции были соблюдены все законы о сохранении исторических памятников, чтобы сохранить особый характер здания и его историческое и культурное наследие.

На ранних фотографиях 1850-х и 1860-х годов видно здание на улице ха-Цорфим, 15. Это был дом британского консула и торговца Асада Яакова Каята, который был одним из самых интересных персонажей Яффо. Каят родился в Бейруте в 1811 году в христианской семье из греко-православной общины. В возрасте тридцати шести лет Каят был назначен королевой Викторией первым британским консулом в Яффо.

По прибытии в Яффо Каяту пришла в голову идея создать наземный маршрут, который соединил бы Средиземное море с Красным морем, с портом Яффо в качестве отправной точки. Каят построил свой большой дом в безлюдной местности рядом с домом богатой семьи Дамиани, сыновья которой также служили консулами. Первый этаж дома состоял из высоких арочных помещений, которые служили складами, а верхние этажи использовались для проживания и развлечений. В 1866 году сэр Моисей (Моше) Монтефиоре прибыл в Яффо и поселился в доме консула. Во время этого визита он составил список синагог Яффо, среди которых была записана синагога «в доме английского консула – при въезде в новый город». Также на карте тамплиера Теодора Занделя 1878 года есть пометка о доме консула: «синагога в доме Каята».

*****

В день закрытия выставки, в пятницу, 16 июня, в галерее пройдет встреча-беседа как с самой Михаль Хельбин, так и с так и д-м Ошрит Каторза «Одеваемся для будущего».

Ошрит Каторза – химик, лектор и исследовательница моды и развития

Какой израильский стартап разрабатывает экологичные джинсы?

Почему Стелла Маккартни получила королевскую награду от короля Чарльза?

Как певице Бэйли Айлиш удается влиять на планету?

В тени климатического кризиса во всем мире ищут инновационные решения для истощения природных ресурсов. В рамках лекции мы заглянем вперед сквозь туннель времени и узнаем, как прошлое влияет на будущее. Мы обсудим, как удивительные и увлекательные миры – наука, текстиль и промышленность – встречаются и влияют друг на друга. Закончим вопросом о том, как грибы станут сырьем для тканей будущего.

Запись на лекцию https://chelouchegallery.com/subscribe-to-dressing-for-the-future-lecture-by-dr-oshrit-katorza/

chelouchegallery.com

https://www.facebook.com/chelouche/

http://www.michalchelbin.com/

https://www.instagram.com/michal_chelbin/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063538028692

Телефон:03-6200068 Дни и часы работы: понедельник-четверг: 11:00-18:00, пятница-суббота: 11:00-14:00

Маша Хинич. Все фотографии – © Михаль Хельбин – предоставлены галереей «Chelouche»

Chelouche Gallery

15 Hazorfim st., Tel-Aviv Israel 6803931

+972 (0)3-6200068 info@chelouchegallery.com

OPENING HOURS

Monday-Thursday: 11:00-18:00 Friday: 11:00-14:00

Saturday: 11:00-14:00