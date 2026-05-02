Когда металл встречает симфонию: Metallica symphony tribute show впервые в Израиле

Есть музыка, которая звучит громко. Есть музыка, которая захватывает. А есть та, что буквально проходит сквозь тебя мощной волной звука, энергии и эмоций. Именно таким обещает стать вечер 28 мая в тель-авивском «Гейхал а-Тарбут», где впервые в Израиле пройдет грандиозное Black Metallica Tribute – Metallica symphony tribute show.

Это не просто концерт и не просто трибьют. На сцене – живой рок-бэнд и симфонический оркестр под руководством выдающегося дирижёра Микицы Евтича. Сложные аранжировки складываются в идеальную геометрию звука, когда они исполняют вневременные композиции Metallica. Грохот гитар, плотный ритм ударных и мощный вокал сливаются с богатством оркестрового звучания. Струнные, медные и деревянные инструменты выстраивают звуковую архитектуру вокруг необузданной энергии хэви-метала, создавая масштабное, почти кинематографическое полотно.

Балканский проект Black Metallica Tribute, покоривший сцены Европы, уже более десяти лет с поразительной точностью передаёт дух и философию легендарной группы. Но делает это по-своему – раскрывая знакомые композиции в новом измерении.

С первых аккордов Enter Sandman и до проникновенной Nothing Else Matters зрители окажутся внутри настоящего звукового шторма. Симфонический оркестр словно обрамляет и усиливает энергию металла, придавая ей глубину и масштаб. Культовые хиты звучат по-новому – шире, мощнее, драматичнее.

Музыканты проекта выступали на крупнейших фестивалях Европы и завоевали признание публики своей страстью, точностью исполнения и мощным сценическим драйвом. Этот опыт чувствуется в каждом выступлении – в уверенности, в энергетике, в том, как они удерживают внимание зала.

Metallica – одна из самых значимых групп в истории рок-музыки, и их творчество давно вышло за рамки жанра. Именно поэтому подобные проекты становятся чем-то большим, чем просто данью уважения. Это диалог эпох и стилей, возможность услышать любимую музыку так, как прежде не доводилось.

Музыканты проекта не скрывают: для них это не работа, а страсть. Все участники – искренние поклонники Metallica, и именно эта любовь к оригиналу чувствуется в каждом выступлении. Их цель – сохранить подлинную энергетику группы, одновременно открывая её музыку для нового восприятия. Особую роль в этом играет кроссоверный формат. Он стирает границы между жанрами и делает симфоническую музыку ближе и понятнее, а рок – ещё более многослойным.

Концерт Black Metallica Tribute – Metallica symphony tribute show – это событие эпического масштаба, которое не заканчивается с финальной нотой. Оно остаётся внутри – в ощущении мощи, в вибрации звука, в эмоциях, которые невозможно забыть.

Единственный концерт в Тель-Авиве:

28 мая (четверг) в 20:30 – «Гейхал а-Тарбут»

Photos: Catalin Margarit

Photos with orchestra: Srdjan Pabllo Doroski

