МИР НАСЕКОМЫХ В МУСРАРЕ, ИЛИ MUSRARA MIX 2023

«Маленький мир» – 23-й фестиваль «Мусрара Микс 2023» – с 30 мая по 1 июня. Мухи в искусстве и в обществе, или мир глазами насекомых. Искусство и музыка из Израиля и мира в пространстве школы «Мусрара» в Иерусалиме.

«Мусрара Микс» (Musrara Mix) – это международный междисциплинарный фестиваль современного искусства, который ежегодно проводится в квартале Мусраре – районе Иерусалима, расположенном на границе между восточной и западной частями города. Рядом с этой необозначенной на картах линией границы между всем и всеми и располагается Мусрара. Фестиваль длится три дня, во время которых десятки израильских и зарубежных художников и музыкантов, а также студенты Школы искусств Мусрара имени Нагара показывают свои работы и устраивают Live-перформансы, – танцы, музыка и все остальное жанрово-альтернативное для публики, Кроме того желающие могут посетить лекции и семинары.

Мусрара – это не только авангардный и продвинутый центр искусств, но и центр и социальных событий и отражает культурные и политические аспекты жизни как самого Иерусалима, так и Израиля в целом, где все перемешано. Есть такое понятие «иерусалимская смесь» – и это не только пряное мясное блюдо. Сам Иерусалим – смесь, и происходит в нем все и одновременно, а в Мусраре происходит смесь художественных и музыкальных мероприятий.

«Мусрара Микс» – это отражение основателей, педагогов и студентов школы «Мусрара» (которая полностью называется «Школа искусств и общества») в то, что искусство – это способ привлечь внимание к обществу и к личностям. Ведь общество-то из личностей и состоит. И еще: фестиваль «Мусрара Микс» – это значимая частью учебного процесса студентов школы.

Посещение фестиваля, выставок и представлений – БЕСПЛАТНОЕ. Заодно у тех, кто доберется в этот квартал Иерусалима (это самый центр) – будет возможность исследовать окрестности Мусрары, побродить по ее улочкам, заглянуть во внутренние дворики домов, познакомиться с их жителями, ну и по мере сил насладиться творениями мультимедийного искусства.

Так что весь фестиваль – это , на деле, трехдневная вечерника, street party, причем не только студентов – фотографов, художников, музыкантов, но и всего квартала, ведь в дни фестиваля не только помещения и галереи колледжа, но и улицы и дворики жителей района становятся единой выставочной площадкой для работ художников и студентов из Израиля и других стран. Выставки, инсталляции, музыкальные выступления, просто шатания и фланирования, ну и сладкий дымок (нет, не отчества) создают атмосферу свободного художественного пространства, перемещение по которому явно интригует, а иногда может и заворожить.

При этом, если решить, что дымок – он таки дымок отечества, то фестиваль стоит описать как взгляд на политические проблемы сквозь призму искусства и – цитата ! – «построение субъективной идентичности человека и личного пространства как вида протесту против внешней среды». Кстати, и музыкальная программа фестиваля направлена ​​на то, чтобы отразить творчество тех артистов, которые способствуют социальным изменениям в жизни и искусстве.

Если более официально, то фестиваль MusraraMix – это международное междисциплинарное мероприятие, которое проводится в иерусалимском квартале Мусрара, инициированное и организованное школой искусств «Мусрара». Фестиваль включает в свою программу художественные и общественные мероприятия, воплощающие политическую и культурную сущность Иерусалима.

Подробная программа – https://www.musraramixfest.org.il/ – не поленитесь зайти на сайт посмотреть, что представляет на фестивале (и представляет из себя) тот или и иной художник\перформер\ши\видеоканальщик\видеоканальщицы\инсталлятор\ши\art-активист\ки. Словами всё не описать, но имиджи в наше время говорят больше, чем слова.

Каждый год программа фестиваля строится вокруг одной темы. Тема 23-го фестиваля – «Маленький мир» – удивительный и разнообразный мир крошечных существ – насекомых, рептилий и паразитов, во многом влияющий на многие аспекты человеческой культуры. Мы «одомашниваем» насекомых, используем их для украшений (скарабеи, к примеру), используем и как продукты питания, уничтожаем их, выращиваем и, в любом случае, живем с ними в симбиозе.

Musca depicta, что в переводе с латыни означает «нарисованная муха», стала символическим мотивом, завоевавшим популярность в голландской живописи и живописи Северного Возрождения в 15 веке. Изображение мухи на портрете или вокруг него символизировало достойное и значимое в самом маленьком из Божьих творений. В последующие столетия это переросло в традицию рисовать насекомых на цветочных композициях, а также червей, появляющихся из яблок. Присутствие маленьких тварей, которые грызут натюрморт и саму культуру, обозначало вечность природы по сравнению с эфемерностью живописи. Внимание живописцев к мухам ( и не только к мухам) – это ли не доказательство того, что насекомые заняли свое место в науке, промышленности и сельском хозяйстве, и в нашей повседневной жизни. Все вышеизложенное следовало прочесть с долей иронии, но и отнестись серьезно.

В этом году 23-й фестиваль Musrara Mix включает в себя перформансы, аудиовизуальные дисплеи, видеоработы, музыку, шум и новые музыкальные шоу, робототехнику и интерактивное искусство, которые дают возможность взглянуть на мир, хотя бы на мгновение, глазами насекомых. Жуткие ползучие твари выходят из темноты, обращаются к новой экологической реальности, которая требует, чтобы мы понимали, как взмах крыльев бабочки влияет на нас, и исследуют отношения между человеком и группой, микро- и макро-, ночной и дневной жизнью. В течение трех дней фестиваля художники будут «сплетать» новые отражения наших отношений с фантастическим миром насекомых.

Квартал Мусрара граничит с Восточным Иерусалимом, Старым Городом, комплексом муниципалитета, «Русским подворьем» и Меа-Шеарим. Квартал был основан в 19 веке богатыми арабами-христианами из Иордании. После Войны за Независимость в части домов квартала поселились репатрианты – выходцы из стран Магриба. Находясь практически на границе с Иорданией, жители Мусрары часто попадали под снайперские атаки – вплоть до Шестидневной войны, когда в 1967 году Иерусалим был полностью освобождён и объединен. И именно в этом квартале зародилось движение «Чёрных пантер».

Школа «Мусрара» – Школа искусств и общества имени Наггара (Гай и Марион Наггар – филантропы и коллекционеры из Лондона) – была основана фотографом Ави Сабагом в 1986 году в заброшенном на тот момент здании в квартале Мусрара (его еще иногда называют Мораша) в Иерусалиме. «Мусрара» – высшее учебное заведение – учит на первую и вторую степень, а также предлагает много дополнительных программ типа «40+» и по прочим, не только возрастным, интересам – к примеру, «философия звука» или «фотопоэтика». Учит искусству и «личностному росту» – это не я придумала термин, так указано на сайте школы, готовящих своих студентов к художественной и профессиональной деятельности в сферах фотографии, новых медиа, искусства, новой экспериментальной музыки, визуальных коммуникаций и фототерапии (!) с приверженностью обществу и социальной активности. В «Мусраре» есть и заочное обучение, специальные программы и «инкубатор-теплица» для выпускников. Школа также управляет тремя художественными галереями и проводит этот самый ежегодный международный междисциплинарный фестиваль искусств Musrara Mix, в течение трех дней которого десятки израильских и зарубежных художников и музыкантов, и, естественно, сами студенты школы искусств «Мусрара» представляют свои работы, устраивают перформансы (танцы, музыка, альтернативные жанры), etc., etc., не говоря уже о лекциях и семинарах.

Легко сделать вывод, что этот центр искусств и социального «активизма» отражает культурные и политические аспекты жизни как самого Иерусалима, так и Израиля в целом, убеждения преподавателей и студентов школы в том, что искусство способствует привлечению внимания общества к проблемам индивидуумов. И наоборот – индивидуумов к проблемам общества.

Школа фотографии, медиа, новой музыки, анимации и фототерапии в Мусраре была создана с самого начала, чтобы функционировать как учебное заведение с иным – открытым – подходом и к обществу и к искусству, с подходом, открытым для соседей со всех сторон, пытающийся найти своеобразные решения актуальных общественных проблем в Израиле. История самого квартала Мусрара, безусловно, оказала влияние на дух школы.

Все это плюс убеждения Ави Сабага (награжденного множеством премий и призов) интегрированы в видение школы, ставшей уникальной моделью учебного заведения. Можно сказать, что фотография (поначалу «Мусрара» была школой фотографии) меняла здесь социальное и визуальное сознание.

«Коллекция Мусрара» – это визуальный архив квартала Мусрара в Иерусалиме. Этот интернет-архив был организован в 2011 году мультидисциплинарной школой искусств «Мусрара» в качестве постоянного проекта, посвященного сбору историй о жизни жителей квартала Мусрара.

Архивные материалы (документы, интервью, семейные фотографии и видеоролики) рассказывают истории репатриации в Израиль, истории семейные, истории об обычаях, традициях, стычках с истеблишментом, о борьбе и переживаниях жителей этого квартала.

