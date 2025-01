Мириам Гамбурд приглашает мастеров рисунка. Young and Old Masters – выставка в Доме художников в Тель-Авиве

Заглавная иллюстрация – Maya Zack ק”ז היאמ . 2020 , המשנה יקלח תשמח י״חנרנ

ריינ לע טיפרג Naranchai: Acronym of the five parts of the soul, 2020

Graphite on paper 138x50x7 ילש הנוי :םוליצ Photo: Yona Schley

Израильские мастера рисунка. Young and Old Masters. Мириам Гамбурд приглашает мастеров рисунка

Текст – © Мириам Гамбурд

История израильского рисунка знала периоды взлетов и падений.

Эта выставка – проект Мириам Гамбурд, ведущего рисовальщика и ветерана в сфере рисунка.

“40 лет я впряжена в повозку, простите, в карету, израильского рисунка”. Это ее вторая групповая выставка в Доме художников в Тель-Авиве, первая ” Человек рисующий ” состоялась в 2021 году и в ней участвовали бывшие студенты, ныне коллеги Мириам. На выставке “Израильские мастера рисунка” показаны произведения здравствующих художников рядом с работами рисовальщиков недавнего прошлого, которых нет в живых: Иосифа Хирша, Освальда Адлера, Моисея Гамбурда, Азиаша Хофштеттера и Харольда Рубина. Выставка расположена в двух центральный залах Дома художников.

Куратор – Арье Беркович, главный куратор Дома художников.

Рисунок (ришум), впечатление (рошем), решимо.

Хрупкий жанр рисунка выжил и даже окреп, обогатившись концептуальным опытом. Самое время пофилософствовать о его природе.

В дивной цепочке слов, вынесенных в подзаголовок, последнее взято из лексикона каббалистов. Его значение – след божественного присутствия, послевкусие или аромат. В результате “сжатия “, так обозначен в каббале акт творения, ранее весь залитый абсолютным светом мир отступил, обозначилась новая граница (линия), а безграничный свет стал точечным. Линия, свет и тень – кьяроскуро – итальянское слово, излюбленное в академическом рисунке, где переплетены свет и тень. Не есть ли рисунок тем самым “решимо ” – следом божественного присутствия на листе.

Глаз, грех, искусство

Сформировать глаз художника – одна из важных задач в обучении рисунку. Так рисовальщик, благословенный зрением, учится “думать глазами “, ведь сфера его занятий – визуальные искусства. В эпоху раввинистической письменности зрение названо самым коварным из чувств.(Числа 15:39): “Не следуйте за вашими сердцами и за вашими глазами, глаз и сердце – два сводника греха они” (мидраш Бемидбар Рабба 10:2). “И не властен злой Йецер над тем, что его глаза не видят”(Сота 8 а).Талмуд содержит жуткие рассказы об ослеплении и даже о самоослеплении.

В 1990 году я побывала на выставке в Лувре, куратором которой был Жак Деррида (Яков Дери). Философ прекрасно знал Талмуд. Выставка была им названа: “Воспоминания слепого: автопортрет и другие руины “. Экспозиция состояла из серии тусклых размытых картинок и сопровождена статьей, в которой автор провозгласил тезу о превосходстве духовного внутреннего глаза над глазом физическим. Идея знакома историкам как составляющая иконоборчества. На шкале приоритетов монотеистических религий этика превалирует над эстетикой. Напротив, культуры многобожия глазасты и потому так развиты в них визуальные искусства. Иудаизм, он весь – слух, ухо, ловящее слова пророков. Деррида вторгся здесь в Лувр, святая святых зрения, чтобы ослепить его глаза, чем немало способствовал канонизации концептуального искусства, утверждающего приоритет интеллекта над чувством. Сохрани нас Бог от победивших идеологий, привлекательные в молодости, после победы и захвате власти они превращаются в чудовищ.

Диктатура свободы творчества.

” Избавьте меня от вашей свободы! “- за такое высказывание Великая французская революция отправляла на гильотину без малейшего сомнения, потому что законопослушный гражданин обязан быть свободным. А если нет? То его заставят им быть. Лозунг ” Свобода, равенство и братство” пришел из политики и этим опасен. Он спекулятивен и соблазнителен одновременно. Его сводный брат Несвобода ненавидим всеми. Кто же взойдет на баррикады под знаменем несвободы? Требовать свободы – привилегия узника в тюремной камере, а не художника. Великое искусство никогда не требовало свободы, потому что изначально, надо предположить, обладало ею. Фиговым листком свободы творчества прикрывают свой срам всякие –разные голые короли от искусства.

Сувенир от Рафи Лави

Нарисовала тушью на обороте поздравительной открытки с праздником Рош ха-шана пару в любовном соитии и отправила Рафи Лави, идеологу израильского Убогого искусства. Вскоре получила ответ на полях репродукции его живописной работы : “Твой любовный акт (тот, что ты нарисовала) – шедевр!”. Репродукция хранится в моем архиве.

*******

Израильские мастера рисунка. Young and Old Masters. Мириам Гамбурд приглашает мастеров рисунка

Групповая выставка в Тель-Авивском Доме художников (Альхаризи, 9).

Куратор: Арье Беркович.

Выставка представляет собой воплощенную идею Мириам Гамбурд https://www.miriamgamburd.com/, ветерана художественной практики в области рисунка в Израиле.

Это уже вторая групповая выставка рисунка, которую Мириам Гамбурд устраивает в Доме художника. Первая – «Человек-рисующий» прошла в 2021 году , и в ней участвовали бывшие ученики Мириам Гамбурд, ставшие нынешними коллегами. «Израильские мастера рисунка» представит сегодняшних художников наряду с художниками предыдущего поколения.

artistshouse.org.il/exhibition/מסטרים-ישראלים-ברישום/

https://www.facebook.com/tlvartists

https://www.instagram.com/telavivartistshouse

https://artistshouse.org.il/

Часы работы

Вс – выходной

Пн-Чт 10:00 – 13:00; 16:00 – 18:00

Пт 10:00 – 13:00

Сб 11:00 – 14:00

Выставка продлится до 8 февраля. Вход свободный