Мунио Гитай Вайнрауб: архитектурные задумки

Munio Gitai Weinraub, born Poland, active Israel, 1909-1970

Al (Alfred) Mansfeld, born Russia, active Israel, 1912-2004

Yad Vashem, Initial site plan: aerial perspective, 1947, India ink and graphite on tracing paper, 62×80 cm

The Israel Museum, Jerusalem

Gift of Gitai family and Munio Gitai Weinraub Foundation, Haifa

Мунио Гитай-Вайнрауб (1909-1970) был известным архитектором стиля баухаус и в Хайфе есть музей его имени – https://muniogitaimuseum.com/ – студия, превращенная его сыном, знаменитым израильским кинорежиссером Амосом Гитаем из бывшей мастерской отца в музей архитектуры. Кстати, Амос Гитай как-то сказал: «Когда я читаю лекции студентам, меня часто спрашивают, какой совет я могу им дать. Я отвечаю: «Учитесь на архитекторов». Я считаю, что режиссерам лучше изучать архитектуру. Это близкие области — и кино, и архитектура занимаются организацией пространства».

Но в данном случае речь идет о выставке в Иерусалиме – в “Бейт-Тихо”, части музея Израиля, где представлены до середины июня чертежи и архитектурные планы Мунио Гитая Вайнрауба , часть коллекции Музея Израиля, показывающие разработку двух разных проектов: национального мемориала Яд Вашем, который Гитай начал проектировать еще в 1942 году, но его проект не был осуществлен; и второй проект – оформление им выставки для сельскохозяйственного павильона поселка на “Ярмарке Леванта” в 1936 г.

Благодаря этим два проектом становится понятно, что Гитай видел будущее, как отражение памяти о прошлом и и как он, провидец и активист, видел прошлое, думая о будущем.

Также на выставке представлены работы студенток архитектурного факультета Хайфской школы дизайна NB, посвященные одному из самых ярких зданий бруталистской архитектуры в Израиле – большому жилищному проекту, разработанному Вайнраубом и Мансфельдом в районе Рамат-Хадар в Хайфе.

Выставка организована ​​в рамках национальной биеннале рисунка «Следы 8».

https://www.imj.org.il/en/exhibitions/munio-gitai-weinraub-architectural-thoughts

Кстати, у Амоса Гитая есть прекрасные фильмы – “Следы” и “Письма”, посвящены памяти его родителей – архитектора Мунио Гитай-Вейнрауба и Эфратии Гитай. Лично я именно из его фильмов узнала, что в 1930-е годы Мунио Вайнрауб был студентом высшей школы строительства и художественного конструирования “Баухаус” в Дессау, закрытой Гитлером в 1933 году. После того как школа была закрыта, Вайнрауб начал выпускать во Франкфурте антиправительственные памфлеты, был арестован и отправлен в тюрьму.