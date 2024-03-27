Музей Реувена Рубина: «Пляж в Тель-Авиве» – сто лет спустя

Заглавная иллюстрация: Реувен Рубин. «Пляж в Тель-Авиве». 1924 год.

«Бейт Реувен» – дом-музей художника Реувена Рубина, одного из пионеров израильского искусства и одного из выдающихся художников Израиля, активно выражавшем в своем творчестве вехи современной еврейской истории, был открыт в Тель-Авиве в 1983–м году. Когда в 1974-м году художник умер, его дом и 49 картины перешли, по желанию самого Реувена Рубина, муниципалитету Тель-Авива. По завещанию Рубина, в доме был открыт музей, в котором представлены выдающиеся работы художника, позволяющие посетителям получить представление и познакомиться с историей и израильской живописи и сионизма, начиная еще с «догосударственных» времен. Через эти картины посетители знакомятся с ландшафтом Эрец-Исраэль, с ее жителями, с нарративом того периода и уникальным духом того времени. Кроме того, в «Бейт-Реувен» проводятся гостевые выставки израильского искусства и разнообразные культурные мероприятия.

Всего в собрании музея – немногим больше 80 живописных работ художника. У каждой картины – своя история, зачастую детективная. Выставляется из них одновременно около половины. Речь идет именно о живописных полотнах. Всего же наследие Реувена Рубина составляет около 1800 живописных полотен и сотрудники музея работают сейчас над каталогом- резоне, составление которого займет не меньше трёх лет.

Жизнь Реувена Рубина была яркой и долгой. Родившийся в 1893 г. в румынской многодетной хасидской семье и начавший рисовать еще в школе, Реувен Зеликович (впоследствии Рубин), в 1912 году, в возрасте 17 лет отправился из маленького румынского городка Галапа в Иерусалим, чтобы учиться живописи в Академии искусств и ремесел «Бецалель», основанной в 1906-м году Борисом Шацем. По легенде, в 1912 году Рубин получил письмо от незнакомого ему участника Сионистского конгресса в Вене, а вместе с письмом две золотые монетки (10 крон). Присоединив к ним деньги от продажи своего старого велосипеда, он отправился в Палестину.

«С детства я мечтал о Палестине, – писал Рубин в автобиографической книге. – Теперь мечта становилась реальностью…». Как вспоминал Рубин, когда он сошёл с корабля в Яффе, он понял, что это его земля, где он будет жить.

Но, после года в «Бецалеле», где он обучался резьбе по слоновой кости, Реувен Рубин отправился в Париж, поступив в Школу изящных искусств, не проходя конкурса.

«Покидая Иерусалим, я знал, что вернусь, – вспоминал позднее Рубин. – Святая земля была моей высшей целью, даже если путь к ней оказывался не таким прямым, как я думал».

В 1913-1914 годах он учился в Школе Изящных Искусств и в Академии Коларосси, посещал Лувр, рисовал гипсовые слепки с работ Микеланджело, считая старых мастеров своими главными учителями. В те годы в Париже расцветала знаменитая Ecole de Paris, в которой объединились во многом разные по стилю и художественным пристрастиям мастера, в основном, евреи: Амедео Модильяни, Марк Шагал, Хаим Сутин, Жюль Паскен, Моше Кислинг, Жорж Каре, Хана Орлова и многие другие, но сам Рубин сторонился богемных кафе Монмартра и Монпарнаса.

В 1914 году началась Первая мировая война и возвращение в Палестину стало невозможным. В поисках заработка Рубин возвращается в Румынию, поступает на кожевенную фабрику своего дядюшки, едет с ним в Италию. Там он рисует политические карикатуры, за это его высылают из страны.

Все годы Первой мировой войны и несколько лет после нее Рубин переезжал из одной страны в другую: из Франции в Румынию, оттуда – в Италию, в Швейцарию, на Украину, в Америку. В 1918-1919 гг. Рубин проживает в Черновицах, куда бежали евреи из России, Польши и Бессарабии. Здесь ближайшим другом Рубина становится художник Артур Колнинк, вместе с которым в 1920 году он отправляется в Америку, где и состоялась первая совместная выставка художников. Рубин рано получил признание за границей – его первая выставка в США состоялась в Нью-Йорке в 1921 г. при поддержке Альфреда Штиглица – большого ценителя искусства, «открывшего» Ван Гога, Гогена и других знаменитых художников. Его полотна столь удачно иллюстрировали евреям Европы и Северной Америки уникальный опыт жизни еврейского народа на Ближнем востоке, что в 1928 г. один американский критик назвал его «Палестинским Гогеном».

Большинство картин, представленных на выставке, было создано, по признанию Рубина, «под влиянием и под впечатлением от краткого пребывания в Палестине и согрето чувствами, связанными с иудаизмом».

Выставки принесли Рубину не только успех, но и знакомства с известными сионистскими деятелями. В 1921-м году Реувен Рубин возвращается в Румынию, и с первым же пароходом отправляется оттуда в Палестину.

Сначала он поселился в Иерусалиме, его друг – скульптор Авраам Мельников – пригласил его работать в своей мастерской над Дамасскими воротами. Но настоящей любовью Рубина стал Тель-Авив, где в итоге он и поселился до конца жизни.

Довольно быстро Рубин был признан одним из ведущих художников подмандатной Палестины. В 1924 году прошли его первые персональные выставки в Иерусалиме и в Герцлии, в 1926 году – персональная выставка в галерее Бернхейма в Париже, после успеха которой ее владелец предложил Рубину контракт на пять лет, но он отказался.

«Это был не мой мир – я хотел быть художником только в Палестине, среди моего народа…».

В статье, посвященной выставке Рубина, французский художественный критик тех лет Луи Вексель писал: «С искусством Рубина родился новый стиль, не еврейский, но израильский».

После успешной выставки 1925 году в Париже Рубин получил приглашение в Нью-Йорк, где в итоге провел год.

В 1926 году состоялась его персональная выставка в частном доме. Вступление к каталогу написал еврейский поэт Хаим-Нахман Бялик, приехавший тогда в Палестину.

«Счастье Рубина заключалось в том, – писал Бялик, – что он прибыл в Эрец-Исраэль в тот период, когда его талант вступил в пору своего расцвета. С этой страной он был связан судьбой художника. Здесь он нашел себя, и здесь он счастливо созрел. Если есть художник, который по-настоящему врос корнями в Эрец-Исраэль, чей внутренний мир и неповторимая индивидуальность сформировались здесь, так это Рубин».

В 1929 году во время круиза по Средиземному морю, Рубин знакомиться с семнадцатилетней девушкой Эстер Дэвис, премированной этой поездкой за победу на объявленном Сионистской организацией конкурсе на лучшее сочинение, и делает ей предложение.

«Этот круиз был самым счастливым путешествием в моей жизни… – писал Рубин, – Я увидел очень юную девушку с большими глазами цвета моря…».

В 1945 году в Нью-Йорке родился их сын Давид, в 1952 году там же появилась на свет их дочь Ариэлла.

Когда в 1948 году возникло еврейское государство, художнику предложили отправиться послом на родину, в Румынию. За полтора года дипломатической службы он не написал ни одной картины, зато добился разрешения на репатриацию из страны для нескольких тысяч румынских евреев.

В 1966-1967 годах проходят крупные ретроспективные выставки художника в двух крупнейших художественных музеях Израиля – в Тель-Авиве и в Иерусалиме. В 1969 году он выполнил витражи на библейские темы для зала приёмов в новой резиденции президента Израиля в Иерусалиме. В 1973 году Реувен Рубин был удостоен Государственной премии Израиля за достижения в области искусства.

Художник умер 13 октября 1974 года и похоронен на старом кладбище Трумпельдор в Тель-Авиве.

Свой дом и сорок пять картин художник завещал Тель-Авиву. После смерти мужа, его вдова Эстер переехала в квартиру на тринадцатом этаже многоэтажного дома.

«Мы передали дом во владение музея, – вспоминала вдова художника, – но осуществление проекта потребовало много времени». Музей на улице Бялика, 14 был открыт только в 1983 году.

«Искусство – выражение любви, – писал Реувен Рубин. – Пишу то, что люблю… Мою страну, мою семью, мой народ. Писать картины – значит петь. И каждый художник должен петь собственным голосом».

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Улица Бялика, на которой находится Дом-Музей художника Реувена Рубина – «Бейт-Реувен» – была обновлена ​​и отремонтирована в ходе подготовки к празднованию столетия со дня основания Тель-Авива. Кстати, Рубин и Бялик были очень близкими друзьями и ценителями творчества друг друга. Бялик говорил, что картины Реувена выражают сказочную красоту Израиля, картины Рубина висели в доме Бялика.

Тогда же были реставрированы Дом Бялика и Городской дом в здании старой мэрии – «Бейт ха-Ир», ставший музеем города Тель-Авива – Яффо. Эта небольшая тихая улица находится рядом с Алленби, всегда оживленной, однако на улице Бялика расположены и Дом поэта, и Бейт-Реувен, и Центр музыки Фелиции Блюменталь, и галерея Баухауз, посвященная архитектуре и дизайну. Поэтому вполне закономерно, что этой небольшой улице в центре Тель-Авива посвящена книга, где собраны документальные свидетельства о событиях, на ней происходивших, и истории ее первых жителей. К таким свидетельствам несомненно можно отнести и картину – «Пляж в Тель-Авиве» Реувена Рубина.







Реувен написал картину «Пляж в Тель-Авиве» в 1924 году, спустя год после того, как репатриировался в Израиль и поселился в Тель-Авиве. Это один из его первых пейзажей 1920-х годов, в котором есть детская завороженность открытием мира. Известно место написания этой картины – это вид пляжа с улицы Геула. Как и в других картинах Тель-Авива тех лет, Реувен очаровывается сам и очаровывает зрителей и морем, и голубым небом и золотыми песками, и приметами технологического прогресса того времени: электрический столб, поднимающийся ввысь. Его остроконечная форма выделяется на фоне морского пейзажа как нечто инородное, но он же воплощает бурную деятельность молодого города тех дней, осуществления мечтаний и торжество технического прогресса. Картина датируется 1924 годом. В марте предыдущего года, в 1923 году, Пинхас Ротенберг основал Израильскую электрическую корпорацию. В июне того же года была открыта первая электростанция в Тель-Авиве. Может быть, это первый электрический столб в первом еврейском городе? Узнаваемые образы на картинах Реувена тех лет – водопроводный кран, железнодорожные пути – также его художественные определения и дань техническому прогрессу.

Картина «Пляж в Тель-Авиве» долгие годы висела в квартире на третьем этаже дома по улице Бялика, 17, где жили Авраам и Хана Полани, близкие друзья Реувена и его жены Эстер. Авраам Полани владел цитрусовыми садами и предприятиями по производству упаковочных материалов в Реховоте. Авраам был хорошо образованным человеком и представлял достойную пару Хане, которая являлась внучкой раввина Йехиэля Михаля Пинеса и дочерью Йосефа Михояса Софера, главы городского совета евреев Иерусалима. В 1929 году на одном из знаменитых тель-авивских пуримских балов Хана получила титул и корону «царицы Эстер», как «самая красивая еврейка Тель-Авива и поселений Иудеи и Самарии».

«Царица Эстер» – еврейский вариант современных конкурсов красоты – в те годы была пышной церемонией, которая проводилась под эгидой муниципалитетом, и на которой короновались самые красивые девушки еврейского ишува. Хана Полани стала первой обладательницей короны Эстер – не-йемениткой, в то время как все ее предшественницы были представительницами йеменской общины. Однако возложенная на ее голову корона была сделана в лучших йеменских ювелирных традициях с влиянием европейского ориентализма художниками национальной академии «Бецалель». Филигранное плетение серебряных нитей, составляющих корону – произведение искусства, больше похожее на шлем воинов римского легиона с колокольней, на башне которой развевается изображение со звездой Давида. Рассматривая ее спустя десятилетия, можно еще раз убедиться в том, как тесно культурные и национальные традиции ассимилировались в нашей жизни.

В начале 1960-х Хану и Аврааму Полани было уже за семьдесят, но Авраам все еще активно занимался своим бизнесом. Реувен и Эстер нередко приглашали супругов Полани на обед в их доме на улице Бялика, 14. В светлой квартире Полани, буквально через дорогу, висело несколько картин Реувена. После их смерти, в начале девяностых, большую часть картин продали наследники. Сара Таль, жительница этой улицы в те годы, которая, кстати сказать, тоже в свое время была удостоена короны “Королевы красоты” в 1956-м году, приобрела картину «Пляж в Тель-Авиве».

Сара Таль, урожденная Бинсток, жившая в доме номер 7 на улице Бялика, была красивой и жизнерадостной молодой женщиной. Когда в 1956 году она была избрана Королевой красоты Израиля, как было принято в те времена, она отправилась представлять «еврейскую молодежь» юной страны за рубежом. Сара вышла замуж за Уильяма Лиса в Америке, создала семью и стала настоящей светской львицей, активной участницей бурной культурной жизни Нью-Йорка. Сара Таль помогала молодым талантливым художникам, участвовала в различных художественных мероприятиях.

Юность Сары Таль, участие ее в движении «Ха-Шомер ха-Цаир», школьные годы – все осталось далеко за океаном, и лишь картина «Пляж в Тель-Авиве» была ностальгическим свидетельством о том прекрасном времени.

В Израиле Сара и Уильям Лис подружились с Эстер Рубин, и добрососедские отношения переросли в крепкую дружбу. Знаменитая к тому времени картина была одолжена у них для выставки «Визит на родину», открывшейся в юбилейный для страны год. В 2003-м она также украшала выставку в «Бейт-Реувен» в честь его открытия после масштабной реставрации. Через несколько лет Уильям (Билл) Лис в своем завещании даровал эту картину в подарок для «Бейт-Реувен».

Страница музея Реувена Рубина в фейсбуке – https://www.facebook.com/Rubin.Museum.tlv/

Сайт «Бейт-Реувен» – http://www.rubinmuseum.org.il/

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